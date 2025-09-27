Комфорт-хайкинг по Ликийской тропе: без рюкзаков и с проживанием в отеле 4
Побывать в Долине бабочек, увидеть бирюзовые бухты и древние гробницы и расслабиться в бассейне
Начало: Аэропорт Антальи, до 14:00
27 сен в 14:00
4 окт в 14:00
$690 за человека
Ликийская тропа с комфортом: поход налегке с проживанием в пансионах
Побывать на лучших видовых точках и пляжах восточной части пути и рассмотреть руины древних городов
Начало: Автовокзал Антальи, 13:00 (время прилёта не поздне...
21 сен в 11:00
28 сен в 11:00
63 250 ₽ за человека
Треккинг по западной части Ликийской тропы с комфортным проживанием
Искупаться в лазурных бухтах, погостить у местной семьи, погулять в Каше и исследовать древности
Начало: Автовокзал Антальи, 12:00
11 окт в 12:00
80 500 ₽ за человека
