Тур-погружение в колорит Турции: Анталия, Памуккале, Каппадокия и Конья с комфортом
Исследовать руины Иераполя, погулять по долинам Каппадокии и древней Конье
Начало: Аэропорт Антальи, 12:00
24 ноя в 12:00
$750 за человека
Памуккале, Каппадокия и античные города в окрестностях Антальи
Полюбоваться главными жемчужинами страны, увидеть водопад Манавгат и погулять по Конье
Начало: Анталья, аэропорт, время встречи зависит от вашего...
23 мар в 18:00
25 апр в 18:00
€1099 за человека
Комфортный хайкинг по восточной части Ликийской тропы с проживанием в отелях
Встретить закат у маяка Гелидония, увидеть огни Химеры и исследовать античный Олимпос
Начало: Аэропорт Антальи, 14:00
4 апр в 14:00
11 апр в 14:00
$650 за человека
Новогоднее приключение в окрестностях Ликийской тропы: хайкинг-путешествие без рюкзаков
Пройти более 50 км, отдыхать на пляжах по пути и повеселиться на новогодней вечеринке
Начало: Аэропорт Антальи, 14:00
2 янв в 14:00
7 янв в 14:00
$730 за человека
Нетипичная Турция: персональный тур из Антальи в Афьон термальный, культурный и гастрономический
Отдохнуть у озера Эгирдир, прогуляться по историческому центру города, заглянуть на старинные базары
Начало: Анталья, ваш отель, 8:00 (возможна корректировка в...
25 ноя в 08:00
2 дек в 08:00
€1400 за всё до 5 чел.
Индивидуально из Антальи в Памуккале: травертины, античность, вина
Отдохнуть на термальном курорте, погулять по амфитеатру и пещере, подняться к винодельне в горах
Начало: Ваш отель в Анталье, 8:00
23 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
€1500 за всё до 10 чел.
