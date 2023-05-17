3в1
Следите за своим активным образом жизни и принимайте участие в исключительных мероприятиях на свежем воздухе во время отпуска. Наш тур 3в1 приглашает Вас провести прекрасный день в сельской местности и зарядиться энергией.
Восхитительные пейзажи, повышенный уровень адреналина, смех и веселье — вот некоторые из вещей, которые Вы можете ожидать от этого дня.
Восхитительные пейзажи, повышенный уровень адреналина, смех и веселье — вот некоторые из вещей, которые Вы можете ожидать от этого дня.
Ближайшие даты:
17
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18
мая
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19
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Ультра-захватывающий рафтинг
У Вас будет возможность присоединиться к ультра-захватывающему рафтингу. Пенистые, дикие и плещущиеся воды реки, несомненно, повысят уровень удовольствия.
Зиплайн-тур
Возьмите от жизни всё, добавив в свой день зиплайн-тур! Парите над деревьями от вершины к вершине. Это приключение предназначено как для любителей острых ощущений, так и для любителей природы.
Для тех, кто хочет посмотреть на эту неповторимую природу с высоты, используя зиплайн и скользить как птица по реке во время рафтинга! Этот тур именно для Вас!
Сафари-тур на квадроциклах
Присоединяйтесь к незабываемому сафари-туру на квадроциклах подарите себе и своим близким воспоминания, которые останутся в памяти. Quad Safari доставит вас на трассу бездорожья и даст вам возможность исследовать природу альтернативным, так и интересным способом. Этот тур идеально подходит для людей всех возрастов и обещает бесконечный смех, выброс адреналина и изысканные пейзажи!
Важная информация:
Перед каждым мероприятием, специалисты предоставят подробный инструктаж и раздадут специальное снаряжение. Наша команда также будет сопровождать вас во время каждой части тура и позаботится о том, чтобы вы прекрасно провели время.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в отель (в обе стороны)
- Квалифицированный и профессиональный гид
- Все оборудование
- Полная страховка
- Что не входит
- Личные расходы
- Напитки
- Место начала и завершения?
- Белек
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- После Вашего бронирование
- Мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Групповые
Необычные
Активный отдых
На весь день
Сплавы и рафтинг
Водные развлечения
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Дата и количество участников выбирается при бронировании