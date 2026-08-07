Следите за своим активным образом жизни и принимайте участие в исключительных мероприятиях на свежем воздухе во время отпуска. Наш тур 3в1 приглашает Вас провести прекрасный день в сельской местности и зарядиться энергией.
Восхитительные пейзажи, повышенный уровень адреналина, смех и веселье — вот некоторые из вещей, которые Вы можете ожидать от этого дня.
Восхитительные пейзажи, повышенный уровень адреналина, смех и веселье — вот некоторые из вещей, которые Вы можете ожидать от этого дня.
Описание экскурсииУльтра-захватывающий рафтинг У Вас будет возможность присоединиться к ультра-захватывающему рафтингу. Пенистые, дикие и плещущиеся воды реки, несомненно, повысят уровень удовольствия. Зиплайн-тур Возьмите от жизни всё, добавив в свой день зиплайн-тур! Парите над деревьями от вершины к вершине. Это приключение предназначено как для любителей острых ощущений, так и для любителей природы. Для тех, кто хочет посмотреть на эту неповторимую природу с высоты, используя зиплайн и скользить как птица по реке во время рафтинга! Этот тур именно для Вас! Сафари-тур на квадроциклах Присоединяйтесь к незабываемому сафари-туру на квадроциклах подарите себе и своим близким воспоминания, которые останутся в памяти. Quad Safari доставит вас на трассу бездорожья и даст вам возможность исследовать природу альтернативным, так и интересным способом. Этот тур идеально подходит для людей всех возрастов и обещает бесконечный смех, выброс адреналина и изысканные пейзажи! Важная информация: Перед каждым мероприятием, специалисты предоставят подробный инструктаж и раздадут специальное снаряжение. Наша команда также будет сопровождать вас во время каждой части тура и позаботится о том, чтобы вы прекрасно провели время.
Каждый день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в отель (в обе стороны)
- Русскоговорящий инструктор
- Все оборудование
- Полная страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
Место начала и завершения?
Белек
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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