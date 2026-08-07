Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Следите за своим активным образом жизни и принимайте участие в исключительных мероприятиях на свежем воздухе во время отпуска. Наш тур 3в1 приглашает Вас провести прекрасный день в сельской местности и зарядиться энергией.



Восхитительные пейзажи, повышенный уровень адреналина, смех и веселье — вот некоторые из вещей, которые Вы можете ожидать от этого дня.

EKM TRAVEL Ваш гид в Белеке Задать вопрос Групповая экскурсия $38 за человека 🇷🇺 русский 10 часов Сплавы и рафтинг Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Ультра-захватывающий рафтинг У Вас будет возможность присоединиться к ультра-захватывающему рафтингу. Пенистые, дикие и плещущиеся воды реки, несомненно, повысят уровень удовольствия. Зиплайн-тур Возьмите от жизни всё, добавив в свой день зиплайн-тур! Парите над деревьями от вершины к вершине. Это приключение предназначено как для любителей острых ощущений, так и для любителей природы. Для тех, кто хочет посмотреть на эту неповторимую природу с высоты, используя зиплайн и скользить как птица по реке во время рафтинга! Этот тур именно для Вас! Сафари-тур на квадроциклах Присоединяйтесь к незабываемому сафари-туру на квадроциклах подарите себе и своим близким воспоминания, которые останутся в памяти. Quad Safari доставит вас на трассу бездорожья и даст вам возможность исследовать природу альтернативным, так и интересным способом. Этот тур идеально подходит для людей всех возрастов и обещает бесконечный смех, выброс адреналина и изысканные пейзажи! Важная информация: Перед каждым мероприятием, специалисты предоставят подробный инструктаж и раздадут специальное снаряжение. Наша команда также будет сопровождать вас во время каждой части тура и позаботится о том, чтобы вы прекрасно провели время.

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