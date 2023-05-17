Ультра-захватывающий рафтинг

У Вас будет возможность присоединиться к ультра-захватывающему рафтингу. Пенистые, дикие и плещущиеся воды реки, несомненно, повысят уровень удовольствия.

Зиплайн-тур

Возьмите от жизни всё, добавив в свой день зиплайн-тур! Парите над деревьями от вершины к вершине. Это приключение предназначено как для любителей острых ощущений, так и для любителей природы.

Для тех, кто хочет посмотреть на эту неповторимую природу с высоты, используя зиплайн и скользить как птица по реке во время рафтинга! Этот тур именно для Вас!

Сафари-тур на квадроциклах

Присоединяйтесь к незабываемому сафари-туру на квадроциклах подарите себе и своим близким воспоминания, которые останутся в памяти. Quad Safari доставит вас на трассу бездорожья и даст вам возможность исследовать природу альтернативным, так и интересным способом. Этот тур идеально подходит для людей всех возрастов и обещает бесконечный смех, выброс адреналина и изысканные пейзажи!

Важная информация:

Перед каждым мероприятием, специалисты предоставят подробный инструктаж и раздадут специальное снаряжение. Наша команда также будет сопровождать вас во время каждой части тура и позаботится о том, чтобы вы прекрасно провели время.