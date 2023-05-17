3в1: Рафтинг, Зиплайн, Квадросафари из Белека

3в1

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Ответы на вопросы
Следите за своим активным образом жизни и принимайте участие в исключительных мероприятиях на свежем воздухе во время отпуска. Наш тур 3в1 приглашает Вас провести прекрасный день в сельской местности и зарядиться энергией.

Восхитительные пейзажи, повышенный уровень адреналина, смех и веселье — вот некоторые из вещей, которые Вы можете ожидать от этого дня.
3в1: Рафтинг, Зиплайн, Квадросафари из Белека
3в1: Рафтинг, Зиплайн, Квадросафари из Белека
3в1: Рафтинг, Зиплайн, Квадросафари из Белека
3в1: Рафтинг, Зиплайн, Квадросафари из Белека
Ближайшие даты:
17
мая
18
мая
19
мая
20
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Ультра-захватывающий рафтинг

У Вас будет возможность присоединиться к ультра-захватывающему рафтингу. Пенистые, дикие и плещущиеся воды реки, несомненно, повысят уровень удовольствия.

Зиплайн-тур

Возьмите от жизни всё, добавив в свой день зиплайн-тур! Парите над деревьями от вершины к вершине. Это приключение предназначено как для любителей острых ощущений, так и для любителей природы.
Для тех, кто хочет посмотреть на эту неповторимую природу с высоты, используя зиплайн и скользить как птица по реке во время рафтинга! Этот тур именно для Вас!

Сафари-тур на квадроциклах

Присоединяйтесь к незабываемому сафари-туру на квадроциклах подарите себе и своим близким воспоминания, которые останутся в памяти. Quad Safari доставит вас на трассу бездорожья и даст вам возможность исследовать природу альтернативным, так и интересным способом. Этот тур идеально подходит для людей всех возрастов и обещает бесконечный смех, выброс адреналина и изысканные пейзажи!

Важная информация:

Перед каждым мероприятием, специалисты предоставят подробный инструктаж и раздадут специальное снаряжение. Наша команда также будет сопровождать вас во время каждой части тура и позаботится о том, чтобы вы прекрасно провели время.

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в отель (в обе стороны)
  • Квалифицированный и профессиональный гид
  • Все оборудование
  • Полная страховка
Что не входит
  • Личные расходы
  • Напитки
Место начала и завершения?
Белек
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • После Вашего бронирование
  • Мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
Необычные
Активный отдых
На весь день
Сплавы и рафтинг
Водные развлечения

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