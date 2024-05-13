1 чел.
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Индивидуальная
4 часа
Приключения в Таврских горах: уникальная поездка из Белека
Вас ждет путешествие по величественным Таврским горам, где каждый шаг открывает новые горизонты и дыхание истории
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€282 за всё до 4 чел.
Групповая
1 час
Восход солнца в Памуккале и полёт на воздушном шаре: уникальный опыт
Памуккале на рассвете - это волшебное зрелище. Полет на воздушном шаре добавит вашему путешествию незабываемых эмоций и впечатлений
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
10 июня в 01:30
12 июня в 01:30
$199 за человека
Групповая
3 часа
The Land of Legends Night Show - вечернее шоу в Белеке
Погрузитесь в волшебный мир The Land of Legends Night Show в Белеке. Вас ждут невероятные световые шоу, акробаты и выступления талантливых артистов
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день, кроме понедельника и четверга.
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$15 за человека
Групповая
2 часа
Групповой яхт-тур по реке Манавгат из Белека с обедом и купанием
Приглашаем вас в захватывающее плавание по реке Манавгат, где вас ждут живописные виды и расслабляющий отдых
Начало: Ваш отель
Расписание: По понедельникам и четвергам, отъезд из отеля 8.00-8.30
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$30 за человека
скидка
24%
Групповая
16 часов
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Белека
Погрузитесь в удивительное путешествие, где вас ждут белоснежные пляжи, античные города и природные чудеса. Это незабываемый день, полный открытий и впечатлений
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
46$35 за человека
Групповая
6 часов
Сафари на Квадроцикле & Рафтинг в Белеке
Погрузитесь в захватывающий мир активного отдыха в Белеке! Сафари на квадроцикле и рафтинг в национальном парке Кёпрюлю подарят незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: среда Пятница
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$35 за человека
Групповая
9 часов
Супер комбо 5 в 1: Рафтинг, сафари и зиплайн в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в незабываемые приключения в Каньоне Кепрюлю! Рафтинг, сафари, багги, рыбалка и зиплайн ждут вас в этом уникальном туре
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, пятница
11 июня в 08:30
14 июня в 08:30
$60 за человека
Групповая
6 часов
Верховая Езда в Белеке: Приключение по Сосновым Лесам и Пляжам
Погрузитесь в мир природы и красоты на уникальной конной прогулке в Белеке. Отдыхайте, наслаждаясь свежим воздухом и великолепными пейзажами
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$48 за человека
Групповая
10 часов
Незабываемый комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, квадроциклы и зиплайн в Белеке
Погрузитесь в мир приключений с нашим комбо туром 4в1 в Белеке. Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари и зиплайн ждут вас. Забронируйте незабываемый день
Начало: Белек
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$45 за человека
Групповая
10 часов
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Белека
Сделайте свой отпуск незабываемым с экскурсией 3в1: рафтинг, багги и зиплайн! Прокатитесь по бурной реке, исследуйте бездорожье и ощутите полет над каньоном
Начало: Белек
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$35 за человека
Групповая
12 часов
Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы Озеро Салда из Белека
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
28 июня в 05:00
2 июля в 05:00
$50 за человека
Групповая
7 часов
Багги Сафари и Рафтинг
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: среда, Пятница
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$35 за человека
Мини-группа
2 часа
Плавание с дельфинами в Белеке: встреча мечты и реальности
Воплотите мечту в жизнь: плавайте с дельфинами и наслаждайтесь их акробатическими трюками в Белеке
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$135 за человека
Групповая
9 часов
Комбо Тур 5 в 1 Каньоны Кёпрюлю и Тазы
Начало: Ваш отель. Шлагбаум
Расписание: вторник, пятница
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$60 за человека
Групповая
6 часов
Величественный Термессос
Начало: Ваш отель
Расписание: Суббота
30 ноя в 07:30
$60 за человека
Групповая
9 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$30 за человека
Групповая
7 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:15
$30 за человека
Групповая
10 часов
Экскурсия 3в1 в Белеке: Рафтинг, Зиплайн, Квадросафари
Вас ждет день, полный приключений и адреналина: покорите бурные реки, парите над деревьями и исследуйте бездорожье на квадроциклах
Начало: Белек
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$35 за человека
Групповая
10 часов
3в1: Рафтинг+Джип+Зиплайн из Белека
Начало: Белек
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$35 за человека
Индивидуальная
5 часов
Параглайдинг в Аланье из Белека: взмахните крыльями над морем
Взлетите над берегами Аланьи, паря в небе с профессиональным инструктором и получая незабываемые эмоции
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$45 за человека
Групповая
10 часов
3в1: Рафтинг, Зиплайн, Квадросафари из Белека
Начало: Белек
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$35 за человека
Групповая
2 часа
Путешествие в Аквапарк Water Hill из Белека: водные приключения
Погрузитесь в атмосферу безудержного веселья в обновленном Аквапарке Water Hill, где вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$48 за человека
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная прогулка на яхте в Белеке: рыбалка и отдых
Подарите себе день роскоши на частной яхте в Белеке, где морские пейзажи и увлекательная рыбалка ждут вас
Начало: Ваш Отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$500 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММалкина13 мая 2024Отличные лошадки. всё хорошо, единственное, на пляж выехать не можно, хотя в описании экскурсии написано 30 минут лес и 30
- ДДмитрий14 апреля 2024Кирилл, как экскурсовод, великолепен. Узнали много нового не только про посещенные места, но и в целом про жизнь в Турции,
- ННиколай3 апреля 2024Всё отлично, всё супер.
- ООльга28 марта 2024Нам очень понравилось вечернее шоу. Очень увлекательно и зрелищно! Началось на площади у фонтанов с представления свето-музыкального фонтана, затем наше
- ООлеся17 марта 2024Экскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподносит. Фотографии получаются отличные, пейзажи замечательные. Качели над пропастью впечатлили) экскурсию советуем.
- ММарина2 февраля 2024Экскурсия очень интересная. Дорога занимает много времени, но это мы сразу поняли по программе экскурсии и были готовы) Памуккале очень красивое,
- ИИван20 сентября 2023Привозят в Doga park. На джипах проводзят на точку вверх по реке, начинается сплав. Всего две остановки. На первой -
- ААндрей14 сентября 2023Спасибо за отличную экскурсию и шикарные эмоции. На экскурсии был со своей девушкой. И для романтического путешествия это идеальная экскурсия.
- ИИлья9 августа 2023Шикарные виды. Очень красивые места. Багги ужасны. Едем колонной медллено по кругу, багги ломаются. По дороге сломалось 4-5багги. Постоянные остановки
- AANASTASIYA6 августа 2023В целом, всё неплохо, за исключением того, что планировали квадроциклы, а были багги. Плюс поездка не 6 часов, а больше, много стоянок на рафтинге. За свои деньги - того стоит, были не один раз - увлекательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Необычные»
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