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мы гуляли по травертинам, в январе там не много людей и можно спокойно насладиться видами и сделать красивые фото. Потом мы пошли прогулялись по античному городу, чего бы не сделали летом в жару. Руины расбросаны на большой территории, но не сильно далеко друг от друга и спокойно можно дойти до всех локаций. И завершили мы посещение Памуккале искупавшись в Бассейне Клеопатры, вода в нем была потрясающая и как говорит таблица Менделеева очень полезной) Посмотрели мы и местные фабрики, чем славится регион) Приобрели пару сувениров и винишко) Озеро Салда очень красивое, но холодное) Но посмотреть на него тоже удовольствие) Спасибо организатором за экскурсию. Гид, водитель, транпорт – все было хорошо)