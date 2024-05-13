Необычные экскурсии по Белеку

Найдено 23 экскурсии в категории «Необычные» в Белеке, цены от €15, скидки до 24%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Приключения в горах Турции: поездка из Белека
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Приключения в Таврских горах: уникальная поездка из Белека
Вас ждет путешествие по величественным Таврским горам, где каждый шаг открывает новые горизонты и дыхание истории
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
282 за всё до 4 чел.
Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
6 отзывов
Восход солнца в Памуккале и полёт на воздушном шаре: уникальный опыт
Памуккале на рассвете - это волшебное зрелище. Полет на воздушном шаре добавит вашему путешествию незабываемых эмоций и впечатлений
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
10 июня в 01:30
12 июня в 01:30
$199 за человека
The Land of Legends Night Show
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
14 отзывов
The Land of Legends Night Show - вечернее шоу в Белеке
Погрузитесь в волшебный мир The Land of Legends Night Show в Белеке. Вас ждут невероятные световые шоу, акробаты и выступления талантливых артистов
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день, кроме понедельника и четверга.
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$15 за человека
Яхт-тур по реке Манавгат из Белека
🛥 На яхте
Групповая
2 часа
5 отзывов
Групповой яхт-тур по реке Манавгат из Белека с обедом и купанием
Приглашаем вас в захватывающее плавание по реке Манавгат, где вас ждут живописные виды и расслабляющий отдых
Начало: Ваш отель
Расписание: По понедельникам и четвергам, отъезд из отеля 8.00-8.30
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$30 за человека
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Белека
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
16 часов
10 отзывов
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Белека
Погрузитесь в удивительное путешествие, где вас ждут белоснежные пляжи, античные города и природные чудеса. Это незабываемый день, полный открытий и впечатлений
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
46$35 за человека
Сафари на Квадроцикле & Рафтинг
🛻 На квадроциклах
Групповая
6 часов
1 отзыв
Сафари на Квадроцикле & Рафтинг в Белеке
Погрузитесь в захватывающий мир активного отдыха в Белеке! Сафари на квадроцикле и рафтинг в национальном парке Кёпрюлю подарят незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: среда Пятница
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$35 за человека
Супер комбо 5 в 1 в Каньоне Кепрюлю
Групповая
9 часов
1 отзыв
Супер комбо 5 в 1: Рафтинг, сафари и зиплайн в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в незабываемые приключения в Каньоне Кепрюлю! Рафтинг, сафари, багги, рыбалка и зиплайн ждут вас в этом уникальном туре
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, пятница
11 июня в 08:30
14 июня в 08:30
$60 за человека
Верховая Езда в Белеке
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Верховая Езда в Белеке: Приключение по Сосновым Лесам и Пляжам
Погрузитесь в мир природы и красоты на уникальной конной прогулке в Белеке. Отдыхайте, наслаждаясь свежим воздухом и великолепными пейзажами
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$48 за человека
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Белека
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
10 часов
2 отзыва
Незабываемый комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, квадроциклы и зиплайн в Белеке
Погрузитесь в мир приключений с нашим комбо туром 4в1 в Белеке. Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари и зиплайн ждут вас. Забронируйте незабываемый день
Начало: Белек
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$45 за человека
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Белека
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
10 часов
1 отзыв
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Белека
Сделайте свой отпуск незабываемым с экскурсией 3в1: рафтинг, багги и зиплайн! Прокатитесь по бурной реке, исследуйте бездорожье и ощутите полет над каньоном
Начало: Белек
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$35 за человека
Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы Озеро Салда из Белека
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы Озеро Салда из Белека
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
28 июня в 05:00
2 июля в 05:00
$50 за человека
Багги Сафари и Рафтинг
🛞 Багги
Групповая
7 часов
Багги Сафари и Рафтинг
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: среда, Пятница
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$35 за человека
Плавание с дельфинами в Белеке
Мини-группа
2 часа
Плавание с дельфинами в Белеке: встреча мечты и реальности
Воплотите мечту в жизнь: плавайте с дельфинами и наслаждайтесь их акробатическими трюками в Белеке
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$135 за человека
Комбо Тур 5 в 1 Каньоны Кёпрюлю и Тазы
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Комбо Тур 5 в 1 Каньоны Кёпрюлю и Тазы
Начало: Ваш отель. Шлагбаум
Расписание: вторник, пятница
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$60 за человека
Величественный Термессос
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Величественный Термессос
Начало: Ваш отель
Расписание: Суббота
30 ноя в 07:30
$60 за человека
Остров Сулуада (Турецкие Мальдивы) из Белека
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
Остров Сулуада (Турецкие Мальдивы) из Белека
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$30 за человека
Джип-сафари к трём водопадам
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
Джип-сафари к трём водопадам
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:15
$30 за человека
3в1: Рафтинг+Зиплайн+Квадросафари из Белека
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Экскурсия 3в1 в Белеке: Рафтинг, Зиплайн, Квадросафари
Вас ждет день, полный приключений и адреналина: покорите бурные реки, парите над деревьями и исследуйте бездорожье на квадроциклах
Начало: Белек
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$35 за человека
3в1: Рафтинг+Джип+Зиплайн из Белека
🛣 Джиппинг
Групповая
10 часов
3в1: Рафтинг+Джип+Зиплайн из Белека
Начало: Белек
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$35 за человека
Полет на параплане в Аланье из Белека
🚌 На автобусе
🪂 На параплане
Индивидуальная
5 часов
Параглайдинг в Аланье из Белека: взмахните крыльями над морем
Взлетите над берегами Аланьи, паря в небе с профессиональным инструктором и получая незабываемые эмоции
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$45 за человека
3в1: Рафтинг, Зиплайн, Квадросафари из Белека
Групповая
10 часов
3в1: Рафтинг, Зиплайн, Квадросафари из Белека
Начало: Белек
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$35 за человека
Аквапарк Water Hill в Анталии из Белека
Групповая
2 часа
Путешествие в Аквапарк Water Hill из Белека: водные приключения
Погрузитесь в атмосферу безудержного веселья в обновленном Аквапарке Water Hill, где вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$48 за человека
Прогулка на яхте в Белеке (индивидульно)
🛥 На яхте
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная прогулка на яхте в Белеке: рыбалка и отдых
Подарите себе день роскоши на частной яхте в Белеке, где морские пейзажи и увлекательная рыбалка ждут вас
Начало: Ваш Отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Малкина
    13 мая 2024
    Верховая Езда в Белеке
    Отличные лошадки. всё хорошо, единственное, на пляж выехать не можно, хотя в описании экскурсии написано 30 минут лес и 30
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    минут пляж, катают только по лесу за пляжем, там чудесные сосны, песок. Только если берете экскурсию в 5 утра. тогда они по пляжу будут ездить. Но это того стоит, я специально еще одну экскурсию взяла. Рассвет на коне на пляже, это было счастье, и шикарные фото и видео.

  • Д
    Дмитрий
    14 апреля 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Белека
    Кирилл, как экскурсовод, великолепен. Узнали много нового не только про посещенные места, но и в целом про жизнь в Турции,
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    про историю страны и ее обычаи, про особенности быта и религиозный уклад. Спасибо за экскурсию! Что касается самой экскурсии, скажу чужими словами: Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал.

  • Н
    Николай
    3 апреля 2024
    4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Белека
    Всё отлично, всё супер.
  • О
    Ольга
    28 марта 2024
    The Land of Legends Night Show
    Нам очень понравилось вечернее шоу. Очень увлекательно и зрелищно! Началось на площади у фонтанов с представления свето-музыкального фонтана, затем наше
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    внимание увлёк канатоходец. Потом стали появляться герои на гандолах. Они спускались по реке к площади с лошадьми, где всё завершилось танцевальным шоу. Великолепно! Огромное спасибо за организацию и трансфер. Очень вежливый и пунктуальный водитель.

  • О
    Олеся
    17 марта 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Белека
    Экскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподносит. Фотографии получаются отличные, пейзажи замечательные. Качели над пропастью впечатлили) экскурсию советуем.
    Экскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподносит
  • М
    Марина
    2 февраля 2024
    4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Белека
    Экскурсия очень интересная. Дорога занимает много времени, но это мы сразу поняли по программе экскурсии и были готовы) Памуккале очень красивое,
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    мы гуляли по травертинам, в январе там не много людей и можно спокойно насладиться видами и сделать красивые фото. Потом мы пошли прогулялись по античному городу, чего бы не сделали летом в жару. Руины расбросаны на большой территории, но не сильно далеко друг от друга и спокойно можно дойти до всех локаций. И завершили мы посещение Памуккале искупавшись в Бассейне Клеопатры, вода в нем была потрясающая и как говорит таблица Менделеева очень полезной) Посмотрели мы и местные фабрики, чем славится регион) Приобрели пару сувениров и винишко) Озеро Салда очень красивое, но холодное) Но посмотреть на него тоже удовольствие) Спасибо организатором за экскурсию. Гид, водитель, транпорт – все было хорошо)

  • И
    Иван
    20 сентября 2023
    Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Белека
    Привозят в Doga park. На джипах проводзят на точку вверх по реке, начинается сплав. Всего две остановки. На первой -
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    платный перекус, на второй - зиплайн и багги. Потом сплав до финальной точки и бесплатный обед примерно в 17.00. Сплав - категория примерно 2-я. Были дет лет 7-9, но лучше постарше. Но! Вода ледяная, постоянно в лодке. Багги и зиплайн скучноваты. Зиплайн короткий и невысокий, багги - медленно ездили друг за другом в пыли. С собой: вода, перекус, аквашузы, очки и платок от пыли.

  • А
    Андрей
    14 сентября 2023
    Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре
    Спасибо за отличную экскурсию и шикарные эмоции. На экскурсии был со своей девушкой. И для романтического путешествия это идеальная экскурсия.
  • И
    Илья
    9 августа 2023
    Супер комбо 5 в 1 в Каньоне Кепрюлю
    Шикарные виды. Очень красивые места. Багги ужасны. Едем колонной медллено по кругу, багги ломаются. По дороге сломалось 4-5багги. Постоянные остановки
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    из-за этого. Драйва не было. Развлечение больше наверное для детей. На базе есть надувной аквапарк и зип-лайн, тоже больше для детей. Для взрослых есть мега зиплайн, но он отдельно оплачивается. Включён обед, но вода не включена, даже во время обеда. А вот рафтмнг был шикарен, для тех кто первый раз. Но много эестрима не будет - много детей. Класс

  • A
    ANASTASIYA
    6 августа 2023
    Сафари на Квадроцикле & Рафтинг
    В целом, всё неплохо, за исключением того, что планировали квадроциклы, а были багги. Плюс поездка не 6 часов, а больше, много стоянок на рафтинге. За свои деньги - того стоит, были не один раз - увлекательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Необычные»

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  3. The Land of Legends Night Show
  4. Яхт-тур по реке Манавгат из Белека
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Какие места ещё посмотреть в Белеке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Каньоны Кепрюлю
  5. The land of legends
  6. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Белеку в июне 2024
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