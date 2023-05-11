Хотели бы вы заняться рафтингом и получить мощнейшую дозу адреналина? Испытайте себя, сражаясь с волнами белой воды, дырами и каплями — это лучшее развлечение на природе с семьей и близкими.

Что вас ждетВ течение дня у Вас будет возможность опробовать зиплайн. Если у вас не было опыта ранее, не стоит беспокоиться. Зиплайн дает ощущение полета и порахния над рекой. Вас ждет много веселья, смеха и адреналина. После зиплайна вы сможете покататься на багги или квадроциклах на берегу реки и насладиться окружающей природой.

Сафари на квадроциклах — одно из самых популярных развлечений для тех, кто хочет убежать от будней и повысить уровень адреналина. Прокатитесь на квадроциклах, полюбуйтесь захватывающими видами и проведите активно время. Советуем также испытать багги! Багги — это открытые транспортные средства, поэтому вы сможете полюбоваться великолепной пышной зеленью, проезжая по каменистым пыльным тропам.

Присоединяйтесь к нам! Получите незабываемые впечатления в этих удивительных окрестностях и прилив адреналина. Такой опыт сохранится в памяти надолго.

Важно знать• Вам будет предоставлено все необходимое снаряжение: спасательный жилет, шлем и весло.

Квалифицированная команда будет на месте, обеспечивая любой необходимой информацией и инструктажем.