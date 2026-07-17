Начните путешествие с поездки по парку Тазы каньона и посетите самые популярные места.
Это приключение — отличный способ познакомиться с местностью, сделать незабываемые фотографии, а также активно провести день на природе, занимаясь рафтингом и сафари на квадроциклах и багги.
Это приключение — отличный способ познакомиться с местностью, сделать незабываемые фотографии, а также активно провести день на природе, занимаясь рафтингом и сафари на квадроциклах и багги.
Описание экскурсии
Хотели бы вы заняться рафтингом и получить мощнейшую дозу адреналина? Испытайте себя, сражаясь с волнами белой воды, дырами и каплями — это лучшее развлечение на природе с семьей и близкими.
Что вас ждет
В течение дня у Вас будет возможность опробовать зиплайн. Если у вас не было опыта ранее, не стоит беспокоиться. Зиплайн дает ощущение полета и порахния над рекой. Вас ждет много веселья, смеха и адреналина. После зиплайна вы сможете покататься на багги или квадроциклах на берегу реки и насладиться окружающей природой. Сафари на квадроциклах — одно из самых популярных развлечений для тех, кто хочет убежать от будней и повысить уровень адреналина. Прокатитесь на квадроциклах, полюбуйтесь захватывающими видами и проведите активно время. Советуем также испытать багги! Багги — это открытые транспортные средства, поэтому вы сможете полюбоваться великолепной пышной зеленью, проезжая по каменистым пыльным тропам. Если вы считаете себя любителем природы и любителем приключений, мы уже знаем ваш ответ: «Конечно, да!» Действительно, это мероприятие станет для вас идеальным выбором. Однако, даже если вы не такие, мы уверены, что если вы подпишетесь на джип-сафари и присоединитесь к нам, вы скажете «удачи» в конце дня. Присоединяйтесь к нам! Получите незабываемые впечатления в этих удивительных окрестностях и прилив адреналина. Такой опыт сохранится в памяти надолго. Важно знать• Вам будет предоставлено все необходимое снаряжение: спасательный жилет, шлем и весло.
Квалифицированная команда будет на месте, обеспечивая любой необходимой информацией и инструктажем.
Каждый день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из/в отель
- Обед на берегу реки
- Квалифицированный и профессиональный сопровождаюший на плоту на время тура
- Экипировка (шлем, спасательный жилет, весла)
- Страхование путешествий
- Русскоговорящий инструктор
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
Место начала и завершения?
Белек
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Очень понравился комбо тур 4в1. Ездили всей семьей. В т. ч. младшая дочка 8 лет. Получили классные эмоции на зип-Лайне (младшая первый раз одна проехала), попылили на багги. 3 часа рафтинга! Очень красивые виды. Сам сплав веселый! Очень классный гид у нас был - Канат. Во всем помогал! Ему отдельное Спасибо!
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И
Привозят в Doga park. На джипах проводзят на точку вверх по реке, начинается сплав. Всего две остановки. На первой - платный перекус, на второй - зиплайн и багги. Потом сплав
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И
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К
Перед началом экскурсии сыну стало плохо. Экскурсий не воспользовались но деньги даже не предложили вернуть. Ничего личного, это же просто бизнес!!!! По какому принципу формируют группы тоже большой ВОПРОС!?!?!?!?! В нашей группе ВСЕ(включая гида) не говорили по русски и это было очень дискомфортно… Жаль потраченное время, деньги и 👎🏻.
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