Рафтинг и сафари на квадроциклах в Тазы каньоне: мини-групповой тур из Белека
Начните путешествие с поездки по парку Тазы каньона и посетите самые популярные места.
Это приключение — отличный способ познакомиться с местностью, сделать незабываемые фотографии, а также активно провести день на природе, занимаясь рафтингом и сафари на квадроциклах и багги.
Это приключение — отличный способ познакомиться с местностью, сделать незабываемые фотографии, а также активно провести день на природе, занимаясь рафтингом и сафари на квадроциклах и багги.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Хотели бы вы заняться рафтингом и получить мощнейшую дозу адреналина? Испытайте себя, сражаясь с волнами белой воды, дырами и каплями — это лучшее развлечение на природе с семьей и близкими.
Что вас ждетВ течение дня у Вас будет возможность опробовать зиплайн. Если у вас не было опыта ранее, не стоит беспокоиться. Зиплайн дает ощущение полета и порахния над рекой. Вас ждет много веселья, смеха и адреналина. После зиплайна вы сможете покататься на багги или квадроциклах на берегу реки и насладиться окружающей природой.
Сафари на квадроциклах — одно из самых популярных развлечений для тех, кто хочет убежать от будней и повысить уровень адреналина. Прокатитесь на квадроциклах, полюбуйтесь захватывающими видами и проведите активно время. Советуем также испытать багги! Багги — это открытые транспортные средства, поэтому вы сможете полюбоваться великолепной пышной зеленью, проезжая по каменистым пыльным тропам.
Присоединяйтесь к нам! Получите незабываемые впечатления в этих удивительных окрестностях и прилив адреналина. Такой опыт сохранится в памяти надолго.
Важно знать• Вам будет предоставлено все необходимое снаряжение: спасательный жилет, шлем и весло.
Квалифицированная команда будет на месте, обеспечивая любой необходимой информацией и инструктажем.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансферы из/в отель
- Обед на берегу реки
- Квалифицированный и профессиональный гид на плоту на время тура
- Экипировка (шлем, спасательный жилет, весла)
- Страхование путешествий
- Что не входит
- Личные расходы
- Напитки
- Место начала и завершения?
- Белек
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- После Вашего бронирования мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании