Активное путешествие из Белека в каньон Тазы: по воде, воздуху и бездорожью

Эта поездка создана для тех, кто хочет испытать себя, зарядиться адреналином и увидеть природу Турции такой, какой её знают немногие. Зиплайн над пропастью, рафтинг по бурной реке, джип-сафари, багги и квадроциклы, пешая прогулка по каньону и осмотр древнеримского моста — всё это за один день.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание водной прогулки

Каньон Тазы

Знаменитое ущелье, окружённое отвесными скалами высотой более 400 метров. Здесь воздух пахнет хвоей, а виды завораживают. Вы пройдёте по живописным тропам и прокатитесь на зиплайне над пропастью. Незабываемое чувство полёта гарантировано!

Джип-сафари

После каньона — пересаживаемся в джипы и отправляемся по горным дорогам. Пыльные тропы, крутые спуски и повороты с видом на бескрайние леса.

Квадроциклы и багги

Продолжение драйва — два отдельных заезда. Один на квадроцикле, другой — на багги. По лесу, по грязи, по каменистым склонам. Максимум эмоций и свободы.

Рафтинг по реке Кёпрючай

Настоящее приключение на воде — с порогами, всплесками и командной работой. Всё проходит под руководством опытных инструкторов.

Мост Александра Македонского

Древний арочный мост, перекинутый через бирюзовую реку. Считается, что когда-то по нему прошёл сам Александр Великий.

Обед у реки

После насыщенного дня вас ждёт обед в ресторане на берегу — в тени деревьев и под шум воды.

Организационные детали

Трансфер проходит на комфортабельном микроавтобусе

Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды

В стоимость входит: