Активное путешествие из Белека в каньон Тазы: по воде, воздуху и бездорожью

Зиплайн над пропастью, рафтинг по бурной реке, джип-сафари, багги и квадроциклы, пешая прогулка по каньону и осмотр древнеримского моста — всё это за один день.
Описание водной прогулки
Каньон Тазы
Знаменитое ущелье, окружённое отвесными скалами высотой более 400 метров. Здесь воздух пахнет хвоей, а виды завораживают. Вы пройдёте по живописным тропам и прокатитесь на зиплайне над пропастью. Незабываемое чувство полёта гарантировано!
Джип-сафари
После каньона — пересаживаемся в джипы и отправляемся по горным дорогам. Пыльные тропы, крутые спуски и повороты с видом на бескрайние леса.
Квадроциклы и багги
Продолжение драйва — два отдельных заезда. Один на квадроцикле, другой — на багги. По лесу, по грязи, по каменистым склонам. Максимум эмоций и свободы.
Рафтинг по реке Кёпрючай
Настоящее приключение на воде — с порогами, всплесками и командной работой. Всё проходит под руководством опытных инструкторов.
Мост Александра Македонского
Древний арочный мост, перекинутый через бирюзовую реку. Считается, что когда-то по нему прошёл сам Александр Великий.
Обед у реки
После насыщенного дня вас ждёт обед в ресторане на берегу — в тени деревьев и под шум воды.
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельном микроавтобусе
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
В стоимость входит:
- Трансфер на микроавтобусе
- Работа профессионального гида-инструктора
- Все виды активностей: зиплайн, джип-сафари, квадроциклы, багги, рафтинг
- Страховка
- Обед
ежедневно в 09:15
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€55
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Захватывающие виды, красивая природа, куча адреналина!
Спасибо большое.
Обязательно возьму еще раз этот тур💪
Огромный заряд бодрости- отдых получился суперский!
Спасибо! 🌟🌟🌟🌟🌟
масса положительных эмоций и впечатлений!
Благодарим за отзыв. Судя по описанию, вы попали на другой формат экскурсии — без джипов и квадроциклов. Приносим извинения за
Цена на трипстере оказалась ниже, чем нам предложил туроператор (anex) на ту же, как мы поняли, экскурсию. Так что можете смело брать здесь и не сомневаться,