Активное путешествие из Белека в каньон Тазы: по воде, воздуху и бездорожью

Рафтинг, зиплайн, багги и древняя история - в одном маршруте
Эта поездка создана для тех, кто хочет испытать себя, зарядиться адреналином и увидеть природу Турции такой, какой её знают немногие.

Зиплайн над пропастью, рафтинг по бурной реке, джип-сафари, багги и квадроциклы, пешая прогулка по каньону и осмотр древнеримского моста — всё это за один день.
4.7
11 отзывов
Описание водной прогулки

Каньон Тазы

Знаменитое ущелье, окружённое отвесными скалами высотой более 400 метров. Здесь воздух пахнет хвоей, а виды завораживают. Вы пройдёте по живописным тропам и прокатитесь на зиплайне над пропастью. Незабываемое чувство полёта гарантировано!

Джип-сафари

После каньона — пересаживаемся в джипы и отправляемся по горным дорогам. Пыльные тропы, крутые спуски и повороты с видом на бескрайние леса.

Квадроциклы и багги

Продолжение драйва — два отдельных заезда. Один на квадроцикле, другой — на багги. По лесу, по грязи, по каменистым склонам. Максимум эмоций и свободы.

Рафтинг по реке Кёпрючай

Настоящее приключение на воде — с порогами, всплесками и командной работой. Всё проходит под руководством опытных инструкторов.

Мост Александра Македонского

Древний арочный мост, перекинутый через бирюзовую реку. Считается, что когда-то по нему прошёл сам Александр Великий.

Обед у реки

После насыщенного дня вас ждёт обед в ресторане на берегу — в тени деревьев и под шум воды.

Организационные детали

  • Трансфер проходит на комфортабельном микроавтобусе
  • Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды

В стоимость входит:

  • Трансфер на микроавтобусе
  • Работа профессионального гида-инструктора
  • Все виды активностей: зиплайн, джип-сафари, квадроциклы, багги, рафтинг
  • Страховка
  • Обед

ежедневно в 09:15

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:15
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар
Ильгар — Организатор в Белеке
Провёл экскурсии для 137 туристов
Меня зовут Ильгар, и я — человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет я живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а
читать дальше

изнутри. Я лично подбираю лучшие экскурсии, живописные маршруты, проверенных гидов, надёжные трансферы и капитанов. Моя цель — чтобы каждый гость почувствовал: отдых может быть не просто интересным, но и по-настоящему комфортным. Без суеты, без обмана, с заботой и вниманием к деталям. Я сам встречаюсь с клиентами, всегда на связи и лично отвечаю за качество услуг. Здесь вы не будете говорить с ботом или ждать ответа неделями — у нас всё по-человечески. Если вы цените настоящий сервис, индивидуальный подход и хотите увидеть Турцию с красивой стороны — добро пожаловать, буду рад познакомиться!

Отзывы и рейтинг

Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
1
3
2
1
1
О
Оксана
7 ноя 2025
Нереально крутая активность. Масса драйвовых исключительно положительных впечатлений!!! Вместе с тем обзор красивейших природных локаций и возможность стать частью этого. Это незабываемо 🔥
Д
Денис
17 авг 2025
Все было супер
Все было супер
В
Виталий
17 авг 2025
В целом путешествием остался доволен, каньон правда был не Тазы, а Кепрюлю с 10 минутной остановкой, но тоже очень красиво. Рафтинг отличный. Покатушки на багги тоже.
В целом путешествием остался доволен, каньон правда был не Тазы, а Кепрюлю с 10 минутной остановкой, но тоже очень красиво. Рафтинг отличный. Покатушки на багги тоже.
Хасан
Хасан
4 авг 2025
Недавно ездил на тур — багги, рафтинг, зиплайн, каньон и обед. Честно скажу, это был один из лучших дней за весь отпуск. Если хотите не просто посмотреть что-то, а реально
читать дальше

прожить день, наполненный драйвом, эмоциями и природой, — обязательно берите эту экскурсию.

Началось всё с того, что нас забрали от отеля утром, всё чётко по времени. Машина комфортная, с кондиционером, гид сразу же начал рассказывать, как будет проходить день, что нас ждёт, провёл инструктаж.

Сначала багги. Это отдельная история. Грязь, пыль, брызги, ветер — ощущение, что ты в каком-то фильме про сафари. Маршрут интересный, с подъемами, спусками, через лужи и ручьи. Управлять багги просто, но эмоции — мощные. После покатушек был реально счастлив, как ребёнок.

Дальше поехали в каньон. Место очень красивое, настоящая природа, горы, река. Остановились, сделали фото, подышали чистым воздухом, полюбовались видами. Это то, чего не хватает после города — тишины и масштаба.

Потом зиплайн. Я раньше не катался, но тут решил попробовать. Страшно только первый раз, а потом летишь и кайфуешь. Всё сделано безопасно, снаряжение хорошее, ребята-инструкторы внимательные, всё проверяют. И сам полёт — это просто огонь.

Обед был в очень уютном месте на берегу реки. Наскоро подумал, что дадут что-то обычное, но еда оказалась вкусная — курица на гриле, рис, салаты, хлеб. Всё свежее и сытно. После активности это прямо то, что нужно.

Ну а потом — рафтинг. Вот где веселье начинается по полной. Нас посадили в лодки с инструкторами, дали весла, спасжилеты — всё по уму. По пути были пороги, перекаты, иногда лодка чуть ли не взлетала. Кричали, смеялись, обливали друг друга водой — это был настоящий кайф. Даже те, кто первый раз — вливались в процесс легко. Инструктор попался с чувством юмора, всё объяснял, поддерживал атмосферу.

Домой ехали уставшие, но с отличным настроением. В телефоне — куча фоток и видео, в голове — море впечатлений. Такой день запоминается надолго. Если хотите почувствовать себя живым, а не просто «отдохнувшим» — обязательно попробуйте этот тур.

Рекомендую всем, кто любит движение, природу и хочет немного встряхнуться. Всё организовано отлично, безопасно и интересно. Спасибо ребятам за такую работу. Обязательно приду ещё раз, если буду в Турции.

Е
Евгений
29 июл 2025
Поездка огонь 🔥🔥🔥
Захватывающие виды, красивая природа, куча адреналина!
Спасибо большое.
Обязательно возьму еще раз этот тур💪
И
Илона
29 июл 2025
Очень понравилась комбо-экскурсия! Программа насыщенная: каньон, рафтинг, зиплайн, квадроциклы — весь день пролетел на одном дыхании. Всё было организовано чётко и безопасно, даже несмотря на активный формат. В группе были и семьи с детьми, и молодежь — всем было комфортно, каждый нашел что-то для себя. Природа просто невероятная, эмоции незабываемые. Большое спасибо организаторам за такой день! Однозначно рекомендую!
А
Анастасия
29 июл 2025
Настоящее приключение для любителей ярких эмоций!
Огромный заряд бодрости- отдых получился суперский!
Спасибо! 🌟🌟🌟🌟🌟
В
Виктория
27 июл 2025
всё было круто, забрали прямо от отеля в котором проживала.
масса положительных эмоций и впечатлений!
Андрей
Андрей
26 июл 2025
Всё прошло отлично! Очень насыщенный день, природа потрясающая, организация на высшем уровне. Эмоции зашкаливают! Спасибо за классное приключение!
Всё прошло отлично! Очень насыщенный день, природа потрясающая, организация на высшем уровне. Эмоции зашкаливают! Спасибо за классное приключение!
В
Владлена
25 июл 2025
Нас пересаживали из автобуса в автобус. Не было заявленных джипов и квадроциклов. Слишком долгие остановки, 2 часа сидишь ждешь когда все соберутся.
Ильгар
Ильгар
Ответ организатора:
Здравствуйте!

Благодарим за отзыв. Судя по описанию, вы попали на другой формат экскурсии — без джипов и квадроциклов. Приносим извинения за
читать дальше

путаницу, обязательно разберёмся, как это произошло.

Также хотим напомнить: у вас был наш контакт, и мы всегда на связи — если бы вы написали или позвонили, мы постарались бы решить ситуацию прямо во время экскурсии. Всегда готовы помочь!

Александра
Александра
21 июл 2025
Благодарим организаторов за хороший тур!

Цена на трипстере оказалась ниже, чем нам предложил туроператор (anex) на ту же, как мы поняли, экскурсию. Так что можете смело брать здесь и не сомневаться,
читать дальше

что будет хуже.

Обед был вкусный и сытный. Напитков, как принято в Турции, в обед включено не было. Берите попить с собой или можно купить на месте. Зато всех накормили вкусным арбузом!

Также на базе предлагают купить ряд аксессуаров, которые Вам пригодятся: платок и очки от пыли, защитный чехол от воды на телефон, кораллки. Цены адекватные, мы купили только очки за 4 бакса, остальное было своё.

Все активности хорошие, не зашёл только зиплайн, т. к. мы уже катались и в этом ничего экстремального и интересного для нас не было, так что просто попотели в оборудовании на солнце 😂. Рафтинг нам тоже есть с чем сравнить, поэтому хочу отметить замечательную горную реку с голубой прозрачной водой, хорошим течением и спокойными порогами. Багги хорошие, но для безопасности запрещено всякое делать (дрифт, разгон и тд). Едешь в колонне с расстоянием 5м между машинами. Нам выдали жёлтую карточку за баловство, но не подняли с трассы слава богу)

Желающих снимают на видео и фото, общий файл стоит 50$

Тайминги были в целом соблюдены, мы успели позавтракать и поужинать в отеле спокойно, что ценно

В общем, рекомендуем посетить)

Благодарим организаторов за хороший тур!

