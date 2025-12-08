Экскурсия в Памуккале и на озеро Салда из Белека Путешествие в Памуккале и к озеру Салда — это один из самых ярких и запоминающихся туров по Турции. В этой однодневной экскурсии вас ждёт сочетание древней истории, природной красоты и целебных термальных источников. Вы увидите знаменитые белоснежные травертины, словно покрытые хлопком, и окунётесь в атмосферу древних легенд и чудес природы. Программа тура После прибытия в Памуккале у вас будет около трёх часов свободного времени, чтобы насладиться прогулкой, сделать красивые фотографии и выбрать, чем заняться. За это время вы сможете:

искупаться в знаменитом бассейне Клеопатры, • посетить Хлопковый замок, • прогуляться по древнему городу Иераполис вместе с гидом и узнать его многовековую историю. Белоснежные травертины Памуккале Главная достопримечательность Памуккале — это невероятные травертины, образованные тысячелетия назад природными термальными источниками. Минеральная вода, поднимаясь на поверхность, насыщается карбонатом кальция, который постепенно затвердевает, создавая ослепительно белые каскады. Это природное чудо, возникшее около 400 тысяч лет назад, до сих пор используется как термальный курорт, привлекая туристов со всего мира. Древний город Иераполис Иераполис — античный город, построенный на горячих источниках во времена Древней Фригии. Сегодня его руины включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь находится знаменитая гробница апостола Филиппа и один из лучших сохранившихся античных театров, рассчитанный на 10 000 зрителей. Когда-то здесь проходили музыкальные, религиозные и театральные представления, а теперь туристы могут пройтись по древним трибунам и ощутить дыхание истории. Купание в бассейне Клеопатры На территории комплекса Памуккале–Иераполис расположен легендарный бассейн Клеопатры. По преданию, этот бассейн был подарком египетской царице Марку Антонию. Купание в его термальных водах не только приятно, но и полезно — вода богата минералами и известна своими омолаживающими свойствами. Озеро Салда — Турецкие Мальдивы После посещения Памуккале вас ждёт переезд к озеру Салда — одному из самых живописных мест Турции. Белоснежный песок, лазурная вода и потрясающие виды напоминают настоящие Мальдивы. Здесь у вас будет свободное время, чтобы искупаться, прогуляться по берегу и сделать уникальные фотографии. Озеро расположено на высоте 1160 метров над уровнем моря, поэтому даже летом здесь приятно прохладно. Это идеальное место для отдыха и завершения насыщенного дня среди чарующей природы.