читать дальше предложить свой маршрут, может скорректировать с учётом пожеланий. Ездили с девочками 9 и 11 лет, не было скучно совершенно. Водопады разные по своему характеру. Куршунлу- как в джунглях Аватара, много красивых фоток, Дюден - более суровый: старая Анталия впечатлила. Всё было интересно и комфортно. Спасибо гиду. Рекомендую от души

Восторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентирован на клиента - может