1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Старому городу Антальи с посещением водопада Дюден
Знакомство с историческим наследием Антальи и природной красотой водопада Дюден в уютной атмосфере
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
277€250 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
8 часов
Насыщенная экскурсия из Белека: каньоны, скалы и античные города
Приготовьтесь к насыщенному дню: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге ждут вас! Путешествие на джипах и кабрио-бусах
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
40€36 за человека
скидка
10%
Групповая
13 часов
Памуккале и турецкие Мальдивы: незабываемое приключение из Белека
Откройте для себя чудеса Памуккале и озера Салда на экскурсии, полной истории, красоты и уникальных моментов
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
40€36 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Из Белека в Памуккале и Иераполис: погружение в историю и красоту
Путешествие из Белека в Памуккале и Иераполис обещает вам незабываемые впечатления от великолепных пейзажей и теплых источников
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
550€495 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Из Белека в Анталью: путешествие через века и природу
Приглашаем на увлекательное путешествие из Белека в Анталью, где вас ждут исторические открытия и природные чудеса
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€289 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
Прогуляйтесь по древним улочкам Антальи, посетите знаменитые ворота Адриана и насладитесь красотой водопадов Куршунлу и Дюден
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€260 за всё до 4 чел.
Групповая
1 час
Восход солнца в Памуккале и полёт на воздушном шаре: уникальный опыт
Памуккале на рассвете - это волшебное зрелище. Полет на воздушном шаре добавит вашему путешествию незабываемых эмоций и впечатлений
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
10 июня в 01:30
12 июня в 01:30
$199 за человека
скидка
44%
Групповая
12 часов
Дневная экскурсия в Памуккале: травертины, Иераполис, бассейн Клеопатры
Откройте для себя великолепие Памуккале, погрузитесь в историю Иераполиса и ощутите целебную силу бассейна Клеопатры
Начало: Ваш отель
Расписание: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
от 54$30 за человека
Групповая
3 часа
The Land of Legends Night Show - вечернее шоу в Белеке
Погрузитесь в волшебный мир The Land of Legends Night Show в Белеке. Вас ждут невероятные световые шоу, акробаты и выступления талантливых артистов
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день, кроме понедельника и четверга.
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$15 за человека
Групповая
8 часов
Путешествие в мир сказок: The Land Of Legends из Белека
Встречайте волшебство и веселье в The Land Of Legends, где каждый найдет развлечение по душе
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от $80 за человека
Групповая
15 часов
Экскурсия в Памуккале: термальные источники и античные руины
Погрузитесь в атмосферу древнего мира, посетив Памуккале и Хиерополис. Искупайтесь в термальных источниках и насладитесь видами озера Салда
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник и пятница в 04:15 - 20:00
11 июня в 04:15
14 июня в 04:15
$50 за человека
скидка
24%
Групповая
16 часов
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Белека
Погрузитесь в удивительное путешествие, где вас ждут белоснежные пляжи, античные города и природные чудеса. Это незабываемый день, полный открытий и впечатлений
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
46$35 за человека
Групповая
18 часов
Однодневная экскурсия в Памуккале из Белека: Травертины и античные города
Отправляйтесь в Памуккале из Белека на один день! Вас ждут белоснежные травертины, бассейн Клеопатры и прогулка по древнему Иераполису с гидом
Начало: Белек, Богазкент, Кадрие, Кунду
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
от $54 за человека
Групповая
12 часов
Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы Озеро Салда из Белека
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
28 июня в 05:00
2 июля в 05:00
$50 за человека
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный трансфер-тур Чиралы и Олимпос из Белека
Приключения в Чиралы и Олимпос ждут! Индивидуальный трансфер на комфортабельном минивэне - начало незабываемого путешествия
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Белека - в Памуккале
Увидеть «восьмое чудо света», искупаться в бассейне Клеопатры и погулять по древнему городу
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
€500 за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Активный отдых в Белеке: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Приключение ждет! Присоединяйтесь к захватывающему сафари и рафтингу в сердце Турции, наслаждайтесь природой и адреналином
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
€35 за человека
Индивидуальная
12 часов
Расписание: Ежедневно в 05:00, 06:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$750 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
«Аквариум Анталия» и прогулка по Старому городу
Начало: Место, где вы живёте
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$417 за всё до 5 чел.
Групповая
13 часов
Из Белека - к лавандовым полям и озеру Салда
Отдохнуть у озера бирюзового цвета и сделать множество снимков среди цветущих полей
Начало: У вашего отеля
28 июня в 05:00
2 июля в 05:00
€50 за человека
Индивидуальная
6 часов
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Белека
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила6 июня 2024Прекрасная поездка в сопровождении замечательной команды! Экскурсию вели на трёх языках, максимально учитывали пожелания участников поездки. Дорога была мягкой, спасибо
- ААлина23 мая 2024Очень рекомендую. Во-первых,Угур отличный рассказчик! наш 8 летний сын запомнил многие моменты Во-вторых,и это очень важно,не было ощущения,что мы на экскурсии,где отрабатывают
- ТТатьяна13 мая 2024Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻 Организована хорошо, удобно и от Белека находится недалеко. Каньоны просто завораживающие ❤️
- ЕЕкатерина13 мая 2024Провели хороший день, побывали в красивых местах, за 36€ просто прекрасно! 🙌🏻
- ААндрей11 мая 2024Все отлично, интересная экскурсия
- ТТатьяна10 мая 2024Спасибо всем, кто причастен к организации тура! Экскурсия очень понравилась! После бронирования связались по Ватсап и выслали всю информацию по экскурсии.
- ЮЮлия5 мая 2024Здравствуйте! Прошло уже две недели, как мы вернулись с отпуска, а эмоции от увиденной красоты до сих пор не отпускают. Большое спасибо
- ЮЮлия4 мая 2024Восторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентирован на клиента - может
- ЮЮлия29 апреля 2024Было очень интересно!
- ННиколай3 апреля 2024Всё отлично, всё супер.
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Популярные места»
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