Главные экскурсионные места в Белеке

Найдено 21 экскурсия в категории «Популярные места» в Белеке, цены от €15, скидки до 44%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
26 отзывов
Путешествие по Старому городу Антальи с посещением водопада Дюден
Знакомство с историческим наследием Антальи и природной красотой водопада Дюден в уютной атмосфере
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
277250 за всё до 4 чел.
Сафари-микс из Белека: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
11 отзывов
Насыщенная экскурсия из Белека: каньоны, скалы и античные города
Приготовьтесь к насыщенному дню: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге ждут вас! Путешествие на джипах и кабрио-бусах
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4036 за человека
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
12 отзывов
Памуккале и турецкие Мальдивы: незабываемое приключение из Белека
Откройте для себя чудеса Памуккале и озера Салда на экскурсии, полной истории, красоты и уникальных моментов
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
4036 за человека
Из Белека - в Памуккале и античный Иераполис
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
13 отзывов
Из Белека в Памуккале и Иераполис: погружение в историю и красоту
Путешествие из Белека в Памуккале и Иераполис обещает вам незабываемые впечатления от великолепных пейзажей и теплых источников
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
550495 за всё до 4 чел.
Из Белека - в Анталью
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
7 отзывов
Из Белека в Анталью: путешествие через века и природу
Приглашаем на увлекательное путешествие из Белека в Анталью, где вас ждут исторические открытия и природные чудеса
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
289 за всё до 6 чел.
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
Прогуляйтесь по древним улочкам Антальи, посетите знаменитые ворота Адриана и насладитесь красотой водопадов Куршунлу и Дюден
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
260 за всё до 4 чел.
Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
6 отзывов
Восход солнца в Памуккале и полёт на воздушном шаре: уникальный опыт
Памуккале на рассвете - это волшебное зрелище. Полет на воздушном шаре добавит вашему путешествию незабываемых эмоций и впечатлений
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
10 июня в 01:30
12 июня в 01:30
$199 за человека
Памуккале из Белека
🚌 На автобусе
скидка
44%
Групповая
12 часов
32 отзыва
Дневная экскурсия в Памуккале: травертины, Иераполис, бассейн Клеопатры
Откройте для себя великолепие Памуккале, погрузитесь в историю Иераполиса и ощутите целебную силу бассейна Клеопатры
Начало: Ваш отель
Расписание: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
от 54$30 за человека
The Land of Legends Night Show
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
14 отзывов
The Land of Legends Night Show - вечернее шоу в Белеке
Погрузитесь в волшебный мир The Land of Legends Night Show в Белеке. Вас ждут невероятные световые шоу, акробаты и выступления талантливых артистов
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день, кроме понедельника и четверга.
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$15 за человека
The Land Of Legends из Белека
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
10 отзывов
Путешествие в мир сказок: The Land Of Legends из Белека
Встречайте волшебство и веселье в The Land Of Legends, где каждый найдет развлечение по душе
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от $80 за человека
Памуккале, Хиерополис и озеро Салда: белоснежные ванны и древние развалины
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
7 отзывов
Экскурсия в Памуккале: термальные источники и античные руины
Погрузитесь в атмосферу древнего мира, посетив Памуккале и Хиерополис. Искупайтесь в термальных источниках и насладитесь видами озера Салда
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник и пятница в 04:15 - 20:00
11 июня в 04:15
14 июня в 04:15
$50 за человека
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Белека
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
16 часов
10 отзывов
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Белека
Погрузитесь в удивительное путешествие, где вас ждут белоснежные пляжи, античные города и природные чудеса. Это незабываемый день, полный открытий и впечатлений
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
46$35 за человека
Памуккале из Белека: Мраморные чудеса и термальные источники
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
11 отзывов
Однодневная экскурсия в Памуккале из Белека: Травертины и античные города
Отправляйтесь в Памуккале из Белека на один день! Вас ждут белоснежные травертины, бассейн Клеопатры и прогулка по древнему Иераполису с гидом
Начало: Белек, Богазкент, Кадрие, Кунду
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
от $54 за человека
Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы Озеро Салда из Белека
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы Озеро Салда из Белека
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
28 июня в 05:00
2 июля в 05:00
$50 за человека
Трансфер-тур Чиралы и Олимпос
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный трансфер-тур Чиралы и Олимпос из Белека
Приключения в Чиралы и Олимпос ждут! Индивидуальный трансфер на комфортабельном минивэне - начало незабываемого путешествия
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 9 чел.
Из Белека - в Памуккале
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Белека - в Памуккале
Увидеть «восьмое чудо света», искупаться в бассейне Клеопатры и погулять по древнему городу
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
500 за всё до 4 чел.
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Белека)
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6 часов
Активный отдых в Белеке: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Приключение ждет! Присоединяйтесь к захватывающему сафари и рафтингу в сердце Турции, наслаждайтесь природой и адреналином
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
35 за человека
Памуккале: «хлопковый замок», Иераполис и бассейн Клеопатры из Белека
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
Памуккале: «хлопковый замок», Иераполис и бассейн Клеопатры из Белека
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00, 06:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$750 за всё до 10 чел.
«Аквариум Анталия» и прогулка по Старому городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
«Аквариум Анталия» и прогулка по Старому городу
Начало: Место, где вы живёте
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$417 за всё до 5 чел.
Из Белека - к лавандовым полям и озеру Салда
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Из Белека - к лавандовым полям и озеру Салда
Отдохнуть у озера бирюзового цвета и сделать множество снимков среди цветущих полей
Начало: У вашего отеля
28 июня в 05:00
2 июля в 05:00
50 за человека
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Белека
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Белека
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
290 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    6 июня 2024
    Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
    Прекрасная поездка в сопровождении замечательной команды! Экскурсию вели на трёх языках, максимально учитывали пожелания участников поездки. Дорога была мягкой, спасибо
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    водителю. Везде нас сопровождали, когда группа разделялась, отвечали на все вопросы. Благодаря этому моё путешествие прошло замечательно! Исполнили мою мечту, спасибо вам огромное! Отличное воспоминание на всю жизнь!

    Прекрасная поездка в сопровождении замечательной команды! Экскурсию вели на трёх языках, максимально учитывали пожелания участников поездки
  • А
    Алина
    23 мая 2024
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
    Очень рекомендую. Во-первых,Угур отличный рассказчик! наш 8 летний сын запомнил многие моменты Во-вторых,и это очень важно,не было ощущения,что мы на экскурсии,где отрабатывают
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    часы. Была прогулка,во время который нам рассказывали о Турции. Мы получили то,что хотели-открыть для себя Турцию! не туристическую Мекку,а именно страну с большой историей!

  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Сафари-микс из Белека: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
    Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻 Организована хорошо, удобно и от Белека находится недалеко. Каньоны просто завораживающие ❤️
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    Турция всегда поражает своей природой, такие красивые места всегда хочется посещать еще и еще раз 🥰 Спасибо за прекрасно проведенный отпуск 🫶🏻🫶🏻

    Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻
  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Сафари-микс из Белека: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
    Провели хороший день, побывали в красивых местах, за 36€ просто прекрасно! 🙌🏻
  • А
    Андрей
    11 мая 2024
    Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
    Все отлично, интересная экскурсия
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
    Спасибо всем, кто причастен к организации тура! Экскурсия очень понравилась! После бронирования связались по Ватсап и выслали всю информацию по экскурсии.
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    Забрали вовремя, автобус в дороге был комфортный. Отдельное спасибо гиду, дорога с ним прошла незаметно. Узнали много интересного и увидели красивейшие места 🫶🏻 Нам хватило времени чтобы увидеть и насладиться всеми локациями в Памуккале. Озеро Салда просто невероятно красивое, цвет воды и песок просто завораживает! Дорога длинная, но это того стоит ❤️

    Спасибо всем, кто причастен к организации тура! Экскурсия очень понравилась!Спасибо всем, кто причастен к организации тура! Экскурсия очень понравилась!Спасибо всем, кто причастен к организации тура! Экскурсия очень понравилась!Спасибо всем, кто причастен к организации тура! Экскурсия очень понравилась!Спасибо всем, кто причастен к организации тура! Экскурсия очень понравилась!
  • Ю
    Юлия
    5 мая 2024
    Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
    Здравствуйте! Прошло уже две недели, как мы вернулись с отпуска, а эмоции от увиденной красоты до сих пор не отпускают. Большое спасибо
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    тебе, Ислам, за то что рассказал историю своей страны, показал нам ее с очень красивой и дружественной стороны 😁 А еще бесценно то, что вся экскурсия прошла в спокойном темпе и мы с ребенком за целый день не устали, а получили только удовольствие от прогулки.

    Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!
  • Ю
    Юлия
    4 мая 2024
    Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
    Восторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентирован на клиента - может
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    предложить свой маршрут, может скорректировать с учётом пожеланий. Ездили с девочками 9 и 11 лет, не было скучно совершенно. Водопады разные по своему характеру. Куршунлу- как в джунглях Аватара, много красивых фоток, Дюден - более суровый: старая Анталия впечатлила. Всё было интересно и комфортно. Спасибо гиду. Рекомендую от души

    Восторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентированВосторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентированВосторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентированВосторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентированВосторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентированВосторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентирован
  • Ю
    Юлия
    29 апреля 2024
    Из Белека - в Анталью
    Было очень интересно!
    Было очень интересно!Было очень интересно!Было очень интересно!
  • Н
    Николай
    3 апреля 2024
    4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Белека
    Всё отлично, всё супер.

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
  1. Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
  2. Сафари-микс из Белека: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
  3. Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
  4. Из Белека - в Памуккале и античный Иераполис
  5. Из Белека - в Анталью
Какие места ещё посмотреть в Белеке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Каньоны Кепрюлю
  5. The land of legends
  6. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Белеку в июне 2024
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