Из Белека - в Памуккале

Увидеть «восьмое чудо света», искупаться в бассейне Клеопатры и погулять по древнему городу

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«Хлопковый замок» Памуккале — один из главных символов Турции.

Вы погуляете по искрящимся на солнце белоснежным кальциевым террасам, окунётесь в целебные воды бассейна Клеопатры и пройдёте по улицам старинного Иераполиса.

А я расскажу многовековую историю этих мест и сделаю всё, чтобы наше путешествие прошло легко и комфортно!
Из Белека - в Памуккале
Из Белека - в Памуккале
Из Белека - в Памуккале
Из Белека - в Памуккале
Из Белека - в Памуккале
Из Белека - в Памуккале
Из Белека - в Памуккале
Из Белека - в Памуккале
Из Белека - в Памуккале
Из Белека - в Памуккале
Из Белека - в Памуккале
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Описание

Что вас ожидает

«Визитная карточка» Турции

Памуккале — настоящее чудо природы. Вы узнаете, как 20 тысяч лет назад насыщенная кальцием вода вышла на поверхность земли и создала белоснежный каскад террасных бассейнов высотой почти 200 метров. Прогуляетесь босиком по «снежной» горе и раскроете, что такое «травертины». А также искупаетесь в бассейне Клеопатры с горячей, пузырящейся, как шампанское, водой и услышите, какие полезные элементы в ней содержатся.

Нескучное погружение в историю

Вас ждут не только сюрреалистичные природные ландшафты, но и древний город Иераполис. Я расскажу, как и почему он неоднократно перестраивался греками, римлянами и византийскими императорами, покажу отлично сохранившийся древнегреческий театр и раскрою, какие спектакли в нём ставились. А на обратном пути при желании мы заедем в текстильный центр и винный погреб, где вы сможете продегустировать гранатовое, тутовое и ежевичное вино.

Организационные детали

  • Расстояние от Антальи до Памуккале — 270 км. Рекомендую выезжать рано, в 4:30 утра, чтобы опередить автобусы с туристическими группами.
  • Поездка проходит на комфортабельном авто Renault Kadjar
  • Я заберу вас из удобного вам места в Белеке и по окончании отвезу обратно
  • Дополнительные расходы: завтрак, обед, напитки, входные билеты в древний город — 19-20€ с человека, купание в бассейне Клеопатры — 14€ с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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