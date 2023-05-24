Увидеть «восьмое чудо света», искупаться в бассейне Клеопатры и погулять по древнему городу
Вы погуляете по искрящимся на солнце белоснежным кальциевым террасам, окунётесь в целебные воды бассейна Клеопатры и пройдёте по улицам старинного Иераполиса.
А я расскажу многовековую историю этих мест и сделаю всё, чтобы наше путешествие прошло легко и комфортно!
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даты
Описание
Что вас ожидает
«Визитная карточка» Турции
Памуккале — настоящее чудо природы. Вы узнаете, как 20 тысяч лет назад насыщенная кальцием вода вышла на поверхность земли и создала белоснежный каскад террасных бассейнов высотой почти 200 метров. Прогуляетесь босиком по «снежной» горе и раскроете, что такое «травертины». А также искупаетесь в бассейне Клеопатры с горячей, пузырящейся, как шампанское, водой и услышите, какие полезные элементы в ней содержатся.
Нескучное погружение в историю
Вас ждут не только сюрреалистичные природные ландшафты, но и древний город Иераполис. Я расскажу, как и почему он неоднократно перестраивался греками, римлянами и византийскими императорами, покажу отлично сохранившийся древнегреческий театр и раскрою, какие спектакли в нём ставились. А на обратном пути при желании мы заедем в текстильный центр и винный погреб, где вы сможете продегустировать гранатовое, тутовое и ежевичное вино.
Организационные детали
- Расстояние от Антальи до Памуккале — 270 км. Рекомендую выезжать рано, в 4:30 утра, чтобы опередить автобусы с туристическими группами.
- Поездка проходит на комфортабельном авто Renault Kadjar
- Я заберу вас из удобного вам места в Белеке и по окончании отвезу обратно
- Дополнительные расходы: завтрак, обед, напитки, входные билеты в древний город — 19-20€ с человека, купание в бассейне Клеопатры — 14€ с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.