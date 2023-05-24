«Хлопковый замок» Памуккале — один из главных символов Турции. Вы погуляете по искрящимся на солнце белоснежным кальциевым террасам, окунётесь в целебные воды бассейна Клеопатры и пройдёте по улицам старинного Иераполиса. А я расскажу многовековую историю этих мест и сделаю всё, чтобы наше путешествие прошло легко и комфортно!

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Описание

Что вас ожидает

«Визитная карточка» Турции

Памуккале — настоящее чудо природы. Вы узнаете, как 20 тысяч лет назад насыщенная кальцием вода вышла на поверхность земли и создала белоснежный каскад террасных бассейнов высотой почти 200 метров. Прогуляетесь босиком по «снежной» горе и раскроете, что такое «травертины». А также искупаетесь в бассейне Клеопатры с горячей, пузырящейся, как шампанское, водой и услышите, какие полезные элементы в ней содержатся.

Нескучное погружение в историю

Вас ждут не только сюрреалистичные природные ландшафты, но и древний город Иераполис. Я расскажу, как и почему он неоднократно перестраивался греками, римлянами и византийскими императорами, покажу отлично сохранившийся древнегреческий театр и раскрою, какие спектакли в нём ставились. А на обратном пути при желании мы заедем в текстильный центр и винный погреб, где вы сможете продегустировать гранатовое, тутовое и ежевичное вино.

Организационные детали