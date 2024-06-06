1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
13 часов
Памуккале и турецкие Мальдивы: незабываемое приключение из Белека
Откройте для себя чудеса Памуккале и озера Салда на экскурсии, полной истории, красоты и уникальных моментов
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
40€36 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Из Белека в Памуккале и Иераполис: погружение в историю и красоту
Путешествие из Белека в Памуккале и Иераполис обещает вам незабываемые впечатления от великолепных пейзажей и теплых источников
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
550€495 за всё до 4 чел.
Групповая
1 час
Восход солнца в Памуккале и полёт на воздушном шаре: уникальный опыт
Памуккале на рассвете - это волшебное зрелище. Полет на воздушном шаре добавит вашему путешествию незабываемых эмоций и впечатлений
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
10 июня в 01:30
12 июня в 01:30
$199 за человека
скидка
44%
Групповая
12 часов
Дневная экскурсия в Памуккале: травертины, Иераполис, бассейн Клеопатры
Откройте для себя великолепие Памуккале, погрузитесь в историю Иераполиса и ощутите целебную силу бассейна Клеопатры
Начало: Ваш отель
Расписание: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
от 54$30 за человека
Групповая
15 часов
Экскурсия в Памуккале: термальные источники и античные руины
Погрузитесь в атмосферу древнего мира, посетив Памуккале и Хиерополис. Искупайтесь в термальных источниках и насладитесь видами озера Салда
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник и пятница в 04:15 - 20:00
11 июня в 04:15
14 июня в 04:15
$50 за человека
скидка
24%
Групповая
16 часов
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Белека
Погрузитесь в удивительное путешествие, где вас ждут белоснежные пляжи, античные города и природные чудеса. Это незабываемый день, полный открытий и впечатлений
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
46$35 за человека
Групповая
18 часов
Однодневная экскурсия в Памуккале из Белека: Травертины и античные города
Отправляйтесь в Памуккале из Белека на один день! Вас ждут белоснежные травертины, бассейн Клеопатры и прогулка по древнему Иераполису с гидом
Начало: Белек, Богазкент, Кадрие, Кунду
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
от $54 за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Белека - в Памуккале
Увидеть «восьмое чудо света», искупаться в бассейне Клеопатры и погулять по древнему городу
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
€500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Расписание: Ежедневно в 05:00, 06:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$750 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила6 июня 2024Прекрасная поездка в сопровождении замечательной команды! Экскурсию вели на трёх языках, максимально учитывали пожелания участников поездки. Дорога была мягкой, спасибо
- ТТатьяна10 мая 2024Спасибо всем, кто причастен к организации тура! Экскурсия очень понравилась! После бронирования связались по Ватсап и выслали всю информацию по экскурсии.
- ННиколай3 апреля 2024Всё отлично, всё супер.
- ММарина2 февраля 2024Экскурсия очень интересная. Дорога занимает много времени, но это мы сразу поняли по программе экскурсии и были готовы) Памуккале очень красивое,
- ААндрей14 сентября 2023Спасибо за отличную экскурсию и шикарные эмоции. На экскурсии был со своей девушкой. И для романтического путешествия это идеальная экскурсия.
- ППокровская8 августа 2023Экскурсия очень понравилась, Памуккале и Садла – по-настоящему красивые места в которых действительно стоит побывать. Экскурсию проводил гид Мурат –
- PPertur9 июня 2023Я не могу поверить, что Памуккале находится так близко к Белеку! Это место впечатляет своей природной красотой. Я получил огромное удовольствие от путешествия и рекомендую его всем.
- EElenna14 мая 2023Этот тур из Белека в Памуккале - это настоящая сказка! Яркое солнце, горячие источники и впечатляющие террасы создают неповторимую атмосферу. Было великолепно!
- ЕЕкатерина10 апреля 2023Рекомендую всем! Этот тур просто восхитителен. Белоснежные террасы и горячие источники оставили незабываемое впечатление.
- ННастя(Поддержка Трипстера)14 октября 2022Невероятно интересная и содержательная экскурсия! Угур замечательный рассказчик, интересный собеседник. Начали экскурсию пораньше по его совету, и все прошло здорово,
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Памуккале»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Белеке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Белеку в июне 2024
Сейчас в Белеке в категории "Памуккале" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 30 до 750 со скидкой до 44%. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Белеке на 2024 год по теме «Памуккале», 91 ⭐ отзыв, цены от €30. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август