Экскурсии в Памуккале из Белека

Найдено 9 экскурсий в категории «Памуккале» в Белеке, цены от €30, скидки до 44%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
12 отзывов
Памуккале и турецкие Мальдивы: незабываемое приключение из Белека
Откройте для себя чудеса Памуккале и озера Салда на экскурсии, полной истории, красоты и уникальных моментов
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
4036 за человека
Из Белека - в Памуккале и античный Иераполис
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
13 отзывов
Из Белека в Памуккале и Иераполис: погружение в историю и красоту
Путешествие из Белека в Памуккале и Иераполис обещает вам незабываемые впечатления от великолепных пейзажей и теплых источников
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
550495 за всё до 4 чел.
Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
6 отзывов
Восход солнца в Памуккале и полёт на воздушном шаре: уникальный опыт
Памуккале на рассвете - это волшебное зрелище. Полет на воздушном шаре добавит вашему путешествию незабываемых эмоций и впечатлений
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
10 июня в 01:30
12 июня в 01:30
$199 за человека
Памуккале из Белека
🚌 На автобусе
скидка
44%
Групповая
12 часов
32 отзыва
Дневная экскурсия в Памуккале: травертины, Иераполис, бассейн Клеопатры
Откройте для себя великолепие Памуккале, погрузитесь в историю Иераполиса и ощутите целебную силу бассейна Клеопатры
Начало: Ваш отель
Расписание: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
от 54$30 за человека
Памуккале, Хиерополис и озеро Салда: белоснежные ванны и древние развалины
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
7 отзывов
Экскурсия в Памуккале: термальные источники и античные руины
Погрузитесь в атмосферу древнего мира, посетив Памуккале и Хиерополис. Искупайтесь в термальных источниках и насладитесь видами озера Салда
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник и пятница в 04:15 - 20:00
11 июня в 04:15
14 июня в 04:15
$50 за человека
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Белека
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
16 часов
10 отзывов
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Белека
Погрузитесь в удивительное путешествие, где вас ждут белоснежные пляжи, античные города и природные чудеса. Это незабываемый день, полный открытий и впечатлений
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
46$35 за человека
Памуккале из Белека: Мраморные чудеса и термальные источники
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
11 отзывов
Однодневная экскурсия в Памуккале из Белека: Травертины и античные города
Отправляйтесь в Памуккале из Белека на один день! Вас ждут белоснежные травертины, бассейн Клеопатры и прогулка по древнему Иераполису с гидом
Начало: Белек, Богазкент, Кадрие, Кунду
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
от $54 за человека
Из Белека - в Памуккале
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Белека - в Памуккале
Увидеть «восьмое чудо света», искупаться в бассейне Клеопатры и погулять по древнему городу
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
500 за всё до 4 чел.
Памуккале: «хлопковый замок», Иераполис и бассейн Клеопатры из Белека
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
Памуккале: «хлопковый замок», Иераполис и бассейн Клеопатры из Белека
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00, 06:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$750 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    6 июня 2024
    Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
    Прекрасная поездка в сопровождении замечательной команды! Экскурсию вели на трёх языках, максимально учитывали пожелания участников поездки. Дорога была мягкой, спасибо
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    водителю. Везде нас сопровождали, когда группа разделялась, отвечали на все вопросы. Благодаря этому моё путешествие прошло замечательно! Исполнили мою мечту, спасибо вам огромное! Отличное воспоминание на всю жизнь!

    Прекрасная поездка в сопровождении замечательной команды! Экскурсию вели на трёх языках, максимально учитывали пожелания участников поездки
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
    Спасибо всем, кто причастен к организации тура! Экскурсия очень понравилась! После бронирования связались по Ватсап и выслали всю информацию по экскурсии.
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    Забрали вовремя, автобус в дороге был комфортный. Отдельное спасибо гиду, дорога с ним прошла незаметно. Узнали много интересного и увидели красивейшие места 🫶🏻 Нам хватило времени чтобы увидеть и насладиться всеми локациями в Памуккале. Озеро Салда просто невероятно красивое, цвет воды и песок просто завораживает! Дорога длинная, но это того стоит ❤️

    Спасибо всем, кто причастен к организации тура! Экскурсия очень понравилась!Спасибо всем, кто причастен к организации тура! Экскурсия очень понравилась!Спасибо всем, кто причастен к организации тура! Экскурсия очень понравилась!Спасибо всем, кто причастен к организации тура! Экскурсия очень понравилась!Спасибо всем, кто причастен к организации тура! Экскурсия очень понравилась!
  • Н
    Николай
    3 апреля 2024
    4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Белека
    Всё отлично, всё супер.
  • М
    Марина
    2 февраля 2024
    4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Белека
    Экскурсия очень интересная. Дорога занимает много времени, но это мы сразу поняли по программе экскурсии и были готовы) Памуккале очень красивое,
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    мы гуляли по травертинам, в январе там не много людей и можно спокойно насладиться видами и сделать красивые фото. Потом мы пошли прогулялись по античному городу, чего бы не сделали летом в жару. Руины расбросаны на большой территории, но не сильно далеко друг от друга и спокойно можно дойти до всех локаций. И завершили мы посещение Памуккале искупавшись в Бассейне Клеопатры, вода в нем была потрясающая и как говорит таблица Менделеева очень полезной) Посмотрели мы и местные фабрики, чем славится регион) Приобрели пару сувениров и винишко) Озеро Салда очень красивое, но холодное) Но посмотреть на него тоже удовольствие) Спасибо организатором за экскурсию. Гид, водитель, транпорт – все было хорошо)

  • А
    Андрей
    14 сентября 2023
    Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре
    Спасибо за отличную экскурсию и шикарные эмоции. На экскурсии был со своей девушкой. И для романтического путешествия это идеальная экскурсия.
  • П
    Покровская
    8 августа 2023
    Памуккале из Белека
    Экскурсия очень понравилась, Памуккале и Садла – по-настоящему красивые места в которых действительно стоит побывать. Экскурсию проводил гид Мурат –
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    очень приятный и позитивный человек, интересно и подробно рассказывал обо всех достопримечательностях, отвечал на все вопросы, помогал, если возникали какие-то сложности. Спасибо организаторам, гиду и водителю за живую, увлекательную и красивую экскурсию!

  • P
    Pertur
    9 июня 2023
    Памуккале из Белека: Мраморные чудеса и термальные источники
    Я не могу поверить, что Памуккале находится так близко к Белеку! Это место впечатляет своей природной красотой. Я получил огромное удовольствие от путешествия и рекомендую его всем.
  • E
    Elenna
    14 мая 2023
    Памуккале из Белека: Мраморные чудеса и термальные источники
    Этот тур из Белека в Памуккале - это настоящая сказка! Яркое солнце, горячие источники и впечатляющие террасы создают неповторимую атмосферу. Было великолепно!
  • Е
    Екатерина
    10 апреля 2023
    Памуккале из Белека: Мраморные чудеса и термальные источники
    Рекомендую всем! Этот тур просто восхитителен. Белоснежные террасы и горячие источники оставили незабываемое впечатление.
  • Н
    Настя(Поддержка Трипстера)
    14 октября 2022
    Из Белека - в Памуккале и античный Иераполис
    Невероятно интересная и содержательная экскурсия! Угур замечательный рассказчик, интересный собеседник. Начали экскурсию пораньше по его совету, и все прошло здорово,
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    приехали в Иераполис, когда еще не было толп народа, спокойно погуляли и послушали рассказ. На обратном пути пообедали в прекрасном местном кафе, очень вкусно и недорого. Желаем Угуру процветания, новых маршрутов и классных путешественников!

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Памуккале»

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Сколько стоит экскурсия по Белеку в июне 2024
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