Представьте себе место, где природа и история переплетаются в едином танце, создавая пейзажи, захватывающие дух.
Памуккале, известный своими белоснежными травертиновыми террасами, и древний город Иераполис, расположенный в непосредственной близости, предлагают именно
Памуккале, известный своими белоснежными травертиновыми террасами, и древний город Иераполис, расположенный в непосредственной близости, предлагают именно
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Восьмое чудо света
- 🏛 Погружение в историю Иераполиса
- 💧 Купание в бассейне Клеопатры
- 🌿 Целебные горячие источники
- 🎭 Античный театр и некрополь
- 🗺 Уникальные пейзажи Памуккале
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии из Белека в Памуккале и античный Иераполис - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и купания в бассейне Клеопатры. Весной и в октябре также можно насладиться экскурсиями, но температура воздуха будет ниже, что может быть приятным для тех, кто избегает жары. В зимние месяцы, хотя и возможны посещения, стоит учитывать более прохладную погоду и меньшую продолжительность светового дня.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Античный театр
- Некрополь
- Церкви Иераполиса
- Храм Аполлона
- Бассейн Клеопатры
Описание экскурсии
Иераполис: путешествие во времени
Вы исследуете руины древнего Иераполиса, погрузитесь в историю города и увидите его главные достопримечательности: античный театр, некрополь и остатки церквей. Я расскажу, кто основал Иераполис и как он стал известным термальным курортом. А также расшифрую особенности строительства римских бань, вспомню о храме Аполлона и раскрою, где находится единственный в мире вход в Преисподнюю.
Купание в горячих источниках
Бассейн Клеопатры — самое комфортное место для купания в Памуккале, его температура круглый год держится на отметке +36°С. Вы отдохнете в теплой минеральной воде и узнаете, какие полезные элементы в ней содержатся. А еще я расскажу, по чьему приказу построили бассейн, когда он начал принимать гостей и как на его дне оказались фрагменты мраморных римских колонн.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость: Памуккале + Иераполис — 30 € с человека, дети до 8 лет бесплатно; бассейн Клеопатры — 340 лир с человека
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-историк из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Угур — ваша команда гидов в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2224 туристов
Я представитель команды таких же, как и я, профессиональных русскоязычных гидов-историков в Турции. Мы с большим удовольствием поделимся с вами накопленными знаниями и расскажем всё самое интересное о богатом прошлом
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
От экскурсии в Памуккале в сопровождении Угура у нашей семьи останутся только самые тёплые и душевные воспоминания. Отличный комфортный автомобиль, качественные дороги - почти 600 км проехали незаметно. Угур очень
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Спасибо Угуру, за организацию и проведение экскурсии. У меня был дополнительные пожелания, в части организации полёта на воздушном шаре. Угур всё организовал! Полёт был замечательным. Я ездила с двумя детьми, но никаких проблем не возникло. Были даже бонусы🙂, фото, подушки, билеты без очередей. Да и вообще всё было оч. позитивно! Спасибо🤗
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Ездили с семьёй на эту экскурсию 08.01.22. Экскурсия заняла ровно 11 часов.
То что Угур - профессионал понятно сразу, с начала переписки. Очень вежлив, точен и пунктуален. Русским владеет очень хорошо.
То что Угур - профессионал понятно сразу, с начала переписки. Очень вежлив, точен и пунктуален. Русским владеет очень хорошо.
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Т
Добрый день! Хочу поблагодарить Угура за чудесную экскурсию во всех смыслах: за комфортный для длительного путешествия автомобиль, безопасный стиль вождения, внимание к нашим пожеланиям в части остановок, выбора места обеда,
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Прекрасная экскурсия!!! Угур - Очень вежливый, эрудированный гид, полностью владеющий историей и культурой своей страны. Обстоятельный рассказ об истории Памуккале, в частности, и Турции, в целом. От древнегреческих периода до
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О
Прекрасная поездка с замечательным гидом. Организация - выше всяких похвал, началась поездка вовремя, машина комфортная, дорога неутомительная. Угур - профессиональный историк и хороший рассказчик, поэтому его рассказ об античном Иераполисе был очень интересным. А ещё он был готов ответить на все наши вопросы о Турции, ее истории и современной жизни. Время пролетело незаметно. Следующая экскурсия - только с Угуром!
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