Из Белека — в Памуккале и античный Иераполис

Погулять по белоснежным склонам, отдохнуть в горячих термальных водах и посетить древний город

5
1 отзыв
Восьмое чудо света, хлопковый замок, источник красоты и здоровья — как только ни называют Памуккале.

Это удивительной красоты местность, известная белыми травертиновыми террасами и целебными горячими источниками.

Вы искупаетесь в бассейне Клеопатры, полюбуетесь волшебными пейзажами, осмотрите древний город Иераполис и раскроете Турцию с новой стороны.
Из Белека — в Памуккале и античный Иераполис
Из Белека — в Памуккале и античный Иераполис
Из Белека — в Памуккале и античный Иераполис
Из Белека — в Памуккале и античный Иераполис
Из Белека — в Памуккале и античный Иераполис
Из Белека — в Памуккале и античный Иераполис
Из Белека — в Памуккале и античный Иераполис
Из Белека — в Памуккале и античный Иераполис
Из Белека — в Памуккале и античный Иераполис
Из Белека — в Памуккале и античный Иераполис
Из Белека — в Памуккале и античный Иераполис
Из Белека — в Памуккале и античный Иераполис
Из Белека — в Памуккале и античный Иераполис

Что вас ожидает

Иераполис: путешествие во времени

Вы исследуете руины древнего Иераполиса, погрузитесь в историю города и увидите его главные достопримечательности: античный театр, некрополь и остатки церквей. Я расскажу, кто основал Иераполис и как он стал известным термальным курортом. А также расшифрую особенности строительства римских бань, вспомню о храме Аполлона и раскрою, где находится единственный в мире вход в Преисподнюю.

Купание в горячих источниках

Бассейн Клеопатры — самое комфортное место для купания в Памуккале, его температура круглый год держится на отметке +36°С. Вы отдохнете в теплой минеральной воде и узнаете, какие полезные элементы в ней содержатся. А еще я расскажу, по чьему приказу построили бассейн, когда он начал принимать гостей и как на его дне оказались фрагменты мраморных римских колонн.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Памуккале + Иераполис — 110 лир с человека, дети до 8 лет бесплатно;
    бассейн Клеопатры — 100 лир взрослые, 50 лир дети 6-12 лет, дети до 6 лет бесплатно
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Угур
Угур
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Угур, мне 42 года. Я родился и вырос в Турции, закончил Кабардино-Балкарский университет. За 5 лет учебы я не только получил высшее образование, но и прекрасно овладел русским языком. По возвращении в Турцию поступил на службу в жандармерию Антальи. В студенческие годы на Кавказе я проникся русскими культурой и менталитетом — это стало решающим фактором при выборе своего будущего. Я прошел обучение по специальности «гид-историк» и получил лицензию Министерства культуры и туризма Турции. Так, 15 лет назад я начал водить экскурсии — и с удовольствием занимаюсь этим по сей день.
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1 реальный отзыв

Т
30 июля 2021
Добрый день! Хочу поблагодарить Угура за чудесную экскурсию во всех смыслах: за комфортный для длительного путешествия автомобиль, безопасный стиль вождения, внимание к нашим пожеланиям в части остановок, выбора места обеда, помощь в ношении сумок и покупки билетов, и, конечно же, за рассказ о Турции, ее истории и уникальных фактах, ее современности))
У нас было ощущение, что мы едем на экскурсию не с посторонним человеком, а с нашим давним приятелем, настолько легким было общение)))
И, безусловно, потрясает Иерополис - город-мегаполис со 120-ю тысячами жителей, театрами, банями и развитой системой водопровода! А виды какие, аж дух захватывает))
Травертиновые террасы Паммукале уникальны, на них стоит посмотреть, омыть ноги в минеральной воде и сделать несколько фото на память. Но помните, там ходят исключительно босиком, для некоторых это может вызывать сложности….
Кто хочет помолодеть на 15 лет? Вы? Тогда Вам точно в бассейн Клеопатры! Вода о-о-очень тёплая. Ощущение, что принимаешь горячую ванную. . зато потом - внутренняя прохлада остаётся ещё несколько часов))

Спасибо, Угур! За внимание, понимание и дружеское расположение! Этот день останется в нашей памяти отличными впечатлениями о поездке на долгие годы)))

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