Мои заказы

Из Белека - в Памуккале и античный Иераполис

Путешествие из Белека в Памуккале и Иераполис обещает вам незабываемые впечатления от великолепных пейзажей и теплых источников
Представьте себе место, где природа и история переплетаются в едином танце, создавая пейзажи, захватывающие дух.

Памуккале, известный своими белоснежными травертиновыми террасами, и древний город Иераполис, расположенный в непосредственной близости, предлагают именно
читать дальшеуменьшить

такой опыт.

Эта экскурсия из Белека откроет вам врата в прошлое, где вы сможете насладиться красотой античных руин, искупаться в легендарном бассейне Клеопатры и узнать о целебных свойствах местных горячих источников.

Ваше путешествие будет наполнено не только культурным обогащением, но и физическим расслаблением благодаря уникальным термальным водам, которые считаются одними из лучших в мире.

Подарите себе возможность увидеть одно из самых красивых и загадочных мест Турции, ощутить его магию и неповторимую атмосферу

5
14 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Восьмое чудо света
  • 🏛 Погружение в историю Иераполиса
  • 💧 Купание в бассейне Клеопатры
  • 🌿 Целебные горячие источники
  • 🎭 Античный театр и некрополь
  • 🗺 Уникальные пейзажи Памуккале

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии из Белека в Памуккале и античный Иераполис - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и купания в бассейне Клеопатры. Весной и в октябре также можно насладиться экскурсиями, но температура воздуха будет ниже, что может быть приятным для тех, кто избегает жары. В зимние месяцы, хотя и возможны посещения, стоит учитывать более прохладную погоду и меньшую продолжительность светового дня.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Белека - в Памуккале и античный Иераполис
Из Белека - в Памуккале и античный Иераполис
Из Белека - в Памуккале и античный Иераполис

Что можно увидеть

  • Античный театр
  • Некрополь
  • Церкви Иераполиса
  • Храм Аполлона
  • Бассейн Клеопатры

Описание экскурсии

Иераполис: путешествие во времени

Вы исследуете руины древнего Иераполиса, погрузитесь в историю города и увидите его главные достопримечательности: античный театр, некрополь и остатки церквей. Я расскажу, кто основал Иераполис и как он стал известным термальным курортом. А также расшифрую особенности строительства римских бань, вспомню о храме Аполлона и раскрою, где находится единственный в мире вход в Преисподнюю.

Купание в горячих источниках

Бассейн Клеопатры — самое комфортное место для купания в Памуккале, его температура круглый год держится на отметке +36°С. Вы отдохнете в теплой минеральной воде и узнаете, какие полезные элементы в ней содержатся. А еще я расскажу, по чьему приказу построили бассейн, когда он начал принимать гостей и как на его дне оказались фрагменты мраморных римских колонн.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Памуккале + Иераполис — 30 € с человека, дети до 8 лет бесплатно; бассейн Клеопатры — 340 лир с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-историк из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Угур
Угур — ваша команда гидов в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2224 туристов
Я представитель команды таких же, как и я, профессиональных русскоязычных гидов-историков в Турции. Мы с большим удовольствием поделимся с вами накопленными знаниями и расскажем всё самое интересное о богатом прошлом
читать дальшеуменьшить

и настоящем этой чудесной республики. За более чем 20 лет мы подарили незабываемые эмоции тысячам путешественников. Мы точно знаем, какие экскурсии предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. У нас есть все необходимые лицензии и разрешения от Министерства туризма в Турции, которые дают право на проведение экскурсий на всей территории страны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
М
От экскурсии в Памуккале в сопровождении Угура у нашей семьи останутся только самые тёплые и душевные воспоминания. Отличный комфортный автомобиль, качественные дороги - почти 600 км проехали незаметно. Угур очень
читать дальшеуменьшить

эрудированный и приятный собеседник, превосходно владеет русским языком, всегда тактичен, готов подсказать и помочь по любым вопросам. Много новой интересной информации получили, как в рамках самой экскурсионной программы, так и о Турции в целом. Как водитель очень аккуратен.
Благодаря Угуру смогли купить турецкие сладости, чай и прочие сувениры существенно дешевле, чем в туристической зоне.
Индивидуальная экскурсия, однозначно, намного комфортнее групповой. Рекомендуем экскурсионные программы Угура - точно не пожалеете!

От экскурсии в Памуккале в сопровождении Угура у нашей семьи останутся только самые тёплые и душевные
От экскурсии в Памуккале в сопровождении Угура у нашей семьи останутся только самые тёплые и душевные
От экскурсии в Памуккале в сопровождении Угура у нашей семьи останутся только самые тёплые и душевные
От экскурсии в Памуккале в сопровождении Угура у нашей семьи останутся только самые тёплые и душевные
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Спасибо Угуру, за организацию и проведение экскурсии. У меня был дополнительные пожелания, в части организации полёта на воздушном шаре. Угур всё организовал! Полёт был замечательным. Я ездила с двумя детьми, но никаких проблем не возникло. Были даже бонусы🙂, фото, подушки, билеты без очередей. Да и вообще всё было оч. позитивно! Спасибо🤗
Спасибо Угуру, за организацию и проведение экскурсии. У меня был дополнительные пожелания, в части организации полёта
Спасибо Угуру, за организацию и проведение экскурсии. У меня был дополнительные пожелания, в части организации полёта
Вам был полезен этот отзыв?
Андрей
Ездили с семьёй на эту экскурсию 08.01.22. Экскурсия заняла ровно 11 часов.
То что Угур - профессионал понятно сразу, с начала переписки. Очень вежлив, точен и пунктуален. Русским владеет очень хорошо.
читать дальшеуменьшить

Историческое образование даёт фору остальным "просто гидам". Опытный водитель. Машина - комфортабельный седан.
Пока ехали к месту проведения экскурсии (4 часа), узнали краткую историю Турции, где были какие древние города-государства и просто много разной исторической информации.
На месте была обзорная экскурсия по руинам Хиэрополиса, театр, музей, само Памуккале и купание в бассейне Клеопатры. Все это заняло 3-3,5 часа. Могло занять и больше времени, но начался дождь. В Памуккале в это время года достаточно прохладно, зато нет толп туристов. На обратном пути Угур завез нас в кафе где обедают местные. Там мы очень плотно и вкусно пообедали впятером на 300 лир (1650р). Назад ехали 3,5 часа молча. Кто-то посчитает это минусом, так как экскурсия-то ещё не кончилась. Кто-то посчитает это плюсом, так как день и так был насыщенным и хочется тишины.
В целом и экскурсия и гид очень понравились. Поехали бы ещё куда-нибудь, но Турцию залило дождями. Так что теперь до следующего раза.

Вам был полезен этот отзыв?
Т
Добрый день! Хочу поблагодарить Угура за чудесную экскурсию во всех смыслах: за комфортный для длительного путешествия автомобиль, безопасный стиль вождения, внимание к нашим пожеланиям в части остановок, выбора места обеда,
читать дальшеуменьшить

помощь в ношении сумок и покупки билетов, и, конечно же, за рассказ о Турции, ее истории и уникальных фактах, ее современности))
У нас было ощущение, что мы едем на экскурсию не с посторонним человеком, а с нашим давним приятелем, настолько легким было общение)))
И, безусловно, потрясает Иерополис - город-мегаполис со 120-ю тысячами жителей, театрами, банями и развитой системой водопровода! А виды какие, аж дух захватывает))
Травертиновые террасы Паммукале уникальны, на них стоит посмотреть, омыть ноги в минеральной воде и сделать несколько фото на память. Но помните, там ходят исключительно босиком, для некоторых это может вызывать сложности….
Кто хочет помолодеть на 15 лет? Вы? Тогда Вам точно в бассейн Клеопатры! Вода о-о-очень тёплая. Ощущение, что принимаешь горячую ванную. . зато потом - внутренняя прохлада остаётся ещё несколько часов))

Спасибо, Угур! За внимание, понимание и дружеское расположение! Этот день останется в нашей памяти отличными впечатлениями о поездке на долгие годы)))

Вам был полезен этот отзыв?
Алексей
Прекрасная экскурсия!!! Угур - Очень вежливый, эрудированный гид, полностью владеющий историей и культурой своей страны. Обстоятельный рассказ об истории Памуккале, в частности, и Турции, в целом. От древнегреческих периода до
читать дальшеуменьшить

настоящего времени. Спокойное вождение, новый автомобиль. Ни намёка на ограничение по времени каких либо наших желаний.
Рекомендуем всем!!!
Уверены, что ещё не раз вернёмся и поедем с уважаемым Угуром в новые места! Спасибо!

Вам был полезен этот отзыв?
О
Прекрасная поездка с замечательным гидом. Организация - выше всяких похвал, началась поездка вовремя, машина комфортная, дорога неутомительная. Угур - профессиональный историк и хороший рассказчик, поэтому его рассказ об античном Иераполисе был очень интересным. А ещё он был готов ответить на все наши вопросы о Турции, ее истории и современной жизни. Время пролетело незаметно. Следующая экскурсия - только с Угуром!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Белека

Похожие экскурсии на «Из Белека - в Памуккале и античный Иераполис»

Из Белека - в Памуккале
На машине
13 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белека - в Памуккале
Откройте для себя Памуккале - уникальное место с белоснежными террасами и целебными водами. Узнайте историю Иераполиса и насладитесь комфортом поездки
Завтра в 04:00
13 авг в 04:00
от €550 за всё до 4 чел.
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
На автобусе
Сплавы и рафтинг
На микроавтобусе
13 часов
14 отзывов
Групповая
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
Отдохнуть на бирюзовом озере Салда, увидеть белоснежные террасы и побывать в античном городе
Начало: От вашего отеля / места встречи
Завтра в 04:00
13 авг в 04:00
€50 за человека
Белые террасы Памуккале и античный Иераполис - из Белека
На автобусе
13 часов
1 отзыв
Групповая
Белые террасы Памуккале и античный Иераполис - из Белека
Увидеть «хлопковый замок» Турции, искупаться в термальных водах и прикоснуться к истории
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
13 авг в 04:00
€50 за человека
Белоснежные террасы Памуккале - из Белека
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Белоснежные террасы Памуккале - из Белека
Полюбоваться травертинами, погулять по античному Иераполису и искупаться в бассейне Клеопатры
Начало: У вашего отеля
1 окт в 08:30
2 окт в 08:00
от €495 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Белеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Белеке
от €629 за экскурсию