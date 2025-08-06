Представьте себе место, где природа и история переплетаются в едином танце, создавая пейзажи, захватывающие дух.Памуккале, известный своими белоснежными травертиновыми террасами, и древний город Иераполис, расположенный в непосредственной близости, предлагают именно

такой опыт. Эта экскурсия из Белека откроет вам врата в прошлое, где вы сможете насладиться красотой античных руин, искупаться в легендарном бассейне Клеопатры и узнать о целебных свойствах местных горячих источников. Ваше путешествие будет наполнено не только культурным обогащением, но и физическим расслаблением благодаря уникальным термальным водам, которые считаются одними из лучших в мире. Подарите себе возможность увидеть одно из самых красивых и загадочных мест Турции, ощутить его магию и неповторимую атмосферу

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии из Белека в Памуккале и античный Иераполис - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и купания в бассейне Клеопатры. Весной и в октябре также можно насладиться экскурсиями, но температура воздуха будет ниже, что может быть приятным для тех, кто избегает жары. В зимние месяцы, хотя и возможны посещения, стоит учитывать более прохладную погоду и меньшую продолжительность светового дня.

Сейчас август — это идеальное время.