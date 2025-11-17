Исследуйте одни из самых впечатляющих уголков турецкого побережья и отправьтесь в незабываемое путешествие во времени. Посетите древний город Мира, известный высеченными в скалах гробницами и впечатляющим амфитеатром.
Посетите церковь Святого Николая, а во время прогулки на катере откройте для себя затонувший древний город. Экскурсия сочетает отдых и осмотр достопримечательностей в спокойной и приятной обстановке.
Описание водной прогулки
Программа тура
Исследуйте одни из самых впечатляющих уголков турецкого побережья и отправьтесь в незабываемое путешествие во времени. Во время морской прогулки из Антальи к Кекова вы увидите археологические памятники и живописные пейзажи. Насладитесь поездкой на катере с прозрачным дном и откройте для себя затонувший древний город. Экскурсия сочетает отдых и осмотр достопримечательностей в спокойной и приятной обстановке. Трансфер
Утром, в заранее оговорённое время, комфортабельный автобус с кондиционером заберёт вас из отеля в Анталье. Завтрак
Первая остановка тура «Анталья — Кекова — Затонувший город» — Кемер. В этом живописном месте вы позавтракаете и отдохнёте после дороги. Прогулка на лодке по Кекова
Затем автобус отвезёт вас в уютную гавань, откуда начнётся запоминающаяся морская прогулка. С борта катера вы увидите руины затонувшего древнего города Кекова. Верхняя палуба идеальна для принятия солнечных ванн, а кристально чистая вода и умиротворяющие пейзажи сделают путешествие ещё приятнее. Древний город Мира
После швартовки вы отправитесь в древний город Мира, известный высеченными в скалах гробницами и впечатляющим амфитеатром. Гид расскажет об истории и значении этого античного поселения. Демре — церковь Святого Николая
Далее экскурсия продолжается в Демре, к церкви Святого Николая. Здесь находится мраморный саркофаг, который многие считают подлинной могилой святого. Сейчас церковь функционирует как музей и ежегодно принимает тысячи посетителей. Обед
Демре станет последней остановкой тура: здесь вас ждёт обед в местном ресторане со свежими и аппетитными блюдами. Возвращение
После обеда автобус отправится обратно в Анталью. По прибытии в отель вы будете полны энергии, ярких впечатлений и позитивных эмоций. Важная информация:
- Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами).
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.
- App, по которому организатор может связаться с вами.
Ежедневно в 05:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Святого Николая
- Древний ликийский город Мира
- Древний амфитеатр в Демре
- Затонувший город Кекова
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Услуги русскоговорящего гида-историка
- Обед
- 2-часовая прогулка на яхте в Кекова
Что не входит в цену
- Напитки
- Завтрак
- Входной билет в церковь Святого Николая: бесплатно для детей до 6 лет, для гостей от 7 лет и старше - 17 EUR
- Входной билет в «Античный город Мира» - 13 EUR
- Комментарий гида в церкви: 3 евро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 05:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами)
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по WhatsApp, по которому организатор может связаться с вами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
17 ноя 2025
Экскурсия понравилась, гид Наталья интересно рассказывала про каждый объект, всё прошло на 5
И
Ирина
5 апр 2025
