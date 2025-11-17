Программа тура

Исследуйте одни из самых впечатляющих уголков турецкого побережья и отправьтесь в незабываемое путешествие во времени. Во время морской прогулки из Антальи к Кекова вы увидите археологические памятники и живописные пейзажи. Насладитесь поездкой на катере с прозрачным дном и откройте для себя затонувший древний город. Экскурсия сочетает отдых и осмотр достопримечательностей в спокойной и приятной обстановке. Трансфер

Утром, в заранее оговорённое время, комфортабельный автобус с кондиционером заберёт вас из отеля в Анталье. Завтрак

Первая остановка тура «Анталья — Кекова — Затонувший город» — Кемер. В этом живописном месте вы позавтракаете и отдохнёте после дороги. Прогулка на лодке по Кекова

Затем автобус отвезёт вас в уютную гавань, откуда начнётся запоминающаяся морская прогулка. С борта катера вы увидите руины затонувшего древнего города Кекова. Верхняя палуба идеальна для принятия солнечных ванн, а кристально чистая вода и умиротворяющие пейзажи сделают путешествие ещё приятнее. Древний город Мира

После швартовки вы отправитесь в древний город Мира, известный высеченными в скалах гробницами и впечатляющим амфитеатром. Гид расскажет об истории и значении этого античного поселения. Демре — церковь Святого Николая

Далее экскурсия продолжается в Демре, к церкви Святого Николая. Здесь находится мраморный саркофаг, который многие считают подлинной могилой святого. Сейчас церковь функционирует как музей и ежегодно принимает тысячи посетителей. Обед

Демре станет последней остановкой тура: здесь вас ждёт обед в местном ресторане со свежими и аппетитными блюдами. Возвращение

После обеда автобус отправится обратно в Анталью. По прибытии в отель вы будете полны энергии, ярких впечатлений и позитивных эмоций. Важная информация: