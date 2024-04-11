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вау, но съедобно. Не понравилось, что нас завезли на полчаса в магазин, так как этого не было в программе, но, кажется, это специфика местных экскурсий. После еще была остановка в чайном магазине, где нам опять пытались продать побольше, но чай в итоге оказался очень вкусным, поэтому довольны, что нам его показали.