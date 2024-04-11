Обзорные и познавательные экскурсии Белека

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Белеке, цены от €35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваш идеальный день в Анталье (из Белека)
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Идеальный день в Анталье: от Белека до величия древности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Антальи: от древних руин до величественных природных чудес
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
325 за всё до 4 чел.
Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней Ликией и затонувший город
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
12 часов
22 отзыва
Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней Ликией и затонувший город
Загадочная история древней Ликии и затонувшего города ждет вас на экскурсии Демре - Мира - Кекова
Начало: Белек
Расписание: Среда, воскресенье
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
$59 за человека
Дайвинг: знакомство с подводным миром
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
23 отзыва
Дайвинг в Белеке: встреча с подводным миром Средиземного моря
Погрузитесь в синеву вод Средиземного моря, встретьте удивительный подводный мир вместе с профессиональными инструкторами
Начало: Белек
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 07:45
10 июня в 07:45
от $35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    11 апреля 2024
    Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней Ликией и затонувший город
    Экскурсия очень понравилась,познавательно,очень хороший гид Юлия. Чудесная прогулка на яхте. Мы посетили много удивительных, богатых историей мест, открыли для себя много нового.
  • М
    Маргарита
    8 сентября 2023
    Ваш идеальный день в Анталье (из Белека)
    Спасибо, все понравилось
  • В
    Виктория
    24 августа 2023
    Экскурсия в Анталию из Белека
    Экскурсия вышла насыщенной, был хороший транспорт и гид. Без очереди провели на канатную дорогу, очередь была весьма большой. Обед был не
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    вау, но съедобно. Не понравилось, что нас завезли на полчаса в магазин, так как этого не было в программе, но, кажется, это специфика местных экскурсий. После еще была остановка в чайном магазине, где нам опять пытались продать побольше, но чай в итоге оказался очень вкусным, поэтому довольны, что нам его показали.

  • С
    Соколова
    15 июля 2023
    Дайвинг: знакомство с подводным миром
    Ребята молодцы, старались. Снизила оценку из-за очень старой лодки, хорошо, что, чистая. Гидрокостюм дали мне весь рваный (индивидуальное погружение 50$),
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    фото плохого качества получились и я хотела в полный рост, когда было первое погружение, а сфотографировали и сняли на видео лицо и как я кормлю рыбок, за это 35$. Обещали выдать электронный сертификат в течении 3х дней, срок прошёл, а его всё нет. В целом, всё хорошо. Берите с собой больше воды.

  • М
    Мария
    15 июля 2023
    Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней Ликией и затонувший город
    Одна из самых лучших экскурсий, нами побыванных! Храм Николая Чудотворца это обязательное к посещению место, тем более настолько красивое и
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    самобытное! Наш гид Айнура - просто богиня гидов! Очень внимательная, с шутками-прибаутками и байками про турецкую историю. Нам очень понравилось как Айнура рассказывала про историю места, куда мы ездили на экскурсию, вовремя обращала внимание в какую сторону и куда смотреть, в то же время не надоедадала излишним вниманием. Обед был также шикарный!

  • И
    Иван
    10 июля 2023
    Ваш идеальный день в Анталье (из Белека)
    Добрый день! Очень хотим отметить отзывчивость гида, умение подобрать маршрут таким образом, чтобы и в самое пекло на улице не
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    оказаться, и успеть зацепить всё самое интересное! Повествование структурировано, всё четко и понятно, совместные рассуждения а любые темы, подкрепление историческими фактами, всё было великолепно! Обязательно будем рекомендовать друзьям и обращаться сами, даже при посещении других регионов, как минимум с целью посоветоваться.

  • Н
    Николай
    31 мая 2023
    Экскурсия в Анталию из Белека
    Наверно сложно назвать это экскурсией, т. к. информации об истории Анталии получили по минимуму. Зато естественно завезти в дорогущие магазины
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    с шмотками, едой и грязнющую кафешку это входит в программу. Если вы не готовы к этому лучше покупать отдельные экскурсии на водопады, на гору и съездить самому в старый город, а не пробежать одну улицу чтоб час просидеть в обрыгаловке. P.S. организаторам хотелось бы посоветовать указать в программе экскурсии про заезд в магазины.

  • Я
    Ярослав
    21 мая 2023
    Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней Ликией и затонувший город
    Классная, познавательная поездка.
  • Е
    Елена
    19 мая 2023
    Ваш идеальный день в Анталье (из Белека)
    Отличная экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ваш идеальный день в Анталье (из Белека)
  2. Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней Ликией и затонувший город
  3. Дайвинг: знакомство с подводным миром
Какие места ещё посмотреть в Белеке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Каньоны Кепрюлю
  5. The land of legends
  6. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Белеку в июне 2024
Сейчас в Белеке в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 325. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Изучение достопримечательностей города Белека нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Белеке много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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