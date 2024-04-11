1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Идеальный день в Анталье: от Белека до величия древности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Антальи: от древних руин до величественных природных чудес
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€325 за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней Ликией и затонувший город
Загадочная история древней Ликии и затонувшего города ждет вас на экскурсии Демре - Мира - Кекова
Начало: Белек
Расписание: Среда, воскресенье
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
$59 за человека
Групповая
8 часов
Дайвинг в Белеке: встреча с подводным миром Средиземного моря
Погрузитесь в синеву вод Средиземного моря, встретьте удивительный подводный мир вместе с профессиональными инструкторами
Начало: Белек
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 07:45
10 июня в 07:45
от $35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья11 апреля 2024Экскурсия очень понравилась,познавательно,очень хороший гид Юлия. Чудесная прогулка на яхте. Мы посетили много удивительных, богатых историей мест, открыли для себя много нового.
- ММаргарита8 сентября 2023Спасибо, все понравилось
- ВВиктория24 августа 2023Экскурсия в Анталию из БелекаЭкскурсия вышла насыщенной, был хороший транспорт и гид. Без очереди провели на канатную дорогу, очередь была весьма большой. Обед был не
- ССоколова15 июля 2023Ребята молодцы, старались. Снизила оценку из-за очень старой лодки, хорошо, что, чистая. Гидрокостюм дали мне весь рваный (индивидуальное погружение 50$),
- ММария15 июля 2023Одна из самых лучших экскурсий, нами побыванных! Храм Николая Чудотворца это обязательное к посещению место, тем более настолько красивое и
- ИИван10 июля 2023Добрый день! Очень хотим отметить отзывчивость гида, умение подобрать маршрут таким образом, чтобы и в самое пекло на улице не
- ННиколай31 мая 2023Экскурсия в Анталию из БелекаНаверно сложно назвать это экскурсией, т. к. информации об истории Анталии получили по минимуму. Зато естественно завезти в дорогущие магазины
- ЯЯрослав21 мая 2023Классная, познавательная поездка.
- ЕЕлена19 мая 2023Отличная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Обзорные»
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Сейчас в Белеке в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 325. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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