К Генуэзской бухте на яхтеГенуэзская бухта — одна из менее тронутых цивилизацией бухт на побережье Средиземного моря. Бухта, впечатляющая своей чистотой и прозрачными водами, расположена между Адрасаном и Олимпосом. Добраться до Генуэзской бухты, не имеющей выхода к суше, можно только по морю. Ходят слухи, что раньше бухта служила пристанищем для Средиземноморских пиратов. А прятаться они умели!

Благодаря тому, что вокруг почти нет искусственного источника света, из бухты в ночное время открывается великолепный вид на звезды. Генуэзская бухта (древнее название Порто) прекрасна как в ночное время, так и в дневное.

В бухте обитают средиземноморские тюлени-монахи и большие морские черепахи Caretta Carettas. Генуэзская бухта также славится своими целебными грязями. Утверждается, что эта грязь очень полезна для организма и хороша при растяжках на коже. Любите проводить время на природе, хотите отдохнуть и забыться, тогда бронируйте круиз – получите массу впечатлений и фотографий на память. Тем более что круиз не ограничивается посещением только этой замечательной бухты.

Что еще вы увидите:• Фосфорная пещера - это морская пещера и небольшие яхты могут войти в нее. Из-за геологического строения структуры пещеры, она блестит при отражении лунного света как фосфор: