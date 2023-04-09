Генуэзская бухта
Мы отправимся к бухте, впечатляющей своей чистотой и прозрачными водами. Добраться до Генуэзской бухты можно только по морю. В бухте обитают средиземноморские тюлени-монахи и черепахи.
Кроме того у нас будет возможность принять полезную грязевую ванну и сделать самые впечатляющие и атмосферные фото. Побывать в Фосфорной пещере и увидеть бухту Чобан.
Кроме того у нас будет возможность принять полезную грязевую ванну и сделать самые впечатляющие и атмосферные фото. Побывать в Фосфорной пещере и увидеть бухту Чобан.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Генуэзская бухта (Порто Дженевиз)
- Черепахи Caretta Carettas
- Грязевые ванны
- Фосфорная пещера
- Бухта Сазак
- Бухта Чобан (пастушья)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
К Генуэзской бухте на яхтеГенуэзская бухта — одна из менее тронутых цивилизацией бухт на побережье Средиземного моря. Бухта, впечатляющая своей чистотой и прозрачными водами, расположена между Адрасаном и Олимпосом. Добраться до Генуэзской бухты, не имеющей выхода к суше, можно только по морю. Ходят слухи, что раньше бухта служила пристанищем для Средиземноморских пиратов. А прятаться они умели!
Благодаря тому, что вокруг почти нет искусственного источника света, из бухты в ночное время открывается великолепный вид на звезды. Генуэзская бухта (древнее название Порто) прекрасна как в ночное время, так и в дневное.
В бухте обитают средиземноморские тюлени-монахи и большие морские черепахи Caretta Carettas. Генуэзская бухта также славится своими целебными грязями. Утверждается, что эта грязь очень полезна для организма и хороша при растяжках на коже. Любите проводить время на природе, хотите отдохнуть и забыться, тогда бронируйте круиз – получите массу впечатлений и фотографий на память. Тем более что круиз не ограничивается посещением только этой замечательной бухты.
Что еще вы увидите:• Фосфорная пещера - это морская пещера и небольшие яхты могут войти в нее. Из-за геологического строения структуры пещеры, она блестит при отражении лунного света как фосфор:
- Бухта Сазак, которая просто завораживает своими природными красотами и тишиной.
- Бухта Чобан (пастушья).
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Страховка
- Трансфер из отеля
- Круиз на яхте к бухтам
- Обед
- Чай после обеда
- Что не входит
- Все напитки
- Приносить с собой напитки не разрешают
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеляЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
- Важная информация
- Рекомендуем иметь при себе:
- Удобную одежду и обувь
- Купальник или плавки
- Полотенце
- Солнцезащитный крем
- Деньги для оплаты экскурсии и дополнительных услуг.
- Внимание! Время точного выезда на экскурсию будет сообщено накануне вечером до 19:00
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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