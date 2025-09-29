Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Волны и пороги, стремительное течение и скрежет весел, скорость и быстрота реакции – всё это рафтинг.



Спуск по горной реке на каноэ или специальных плотах подарит вам незабываемые эмоции и всплеск адреналина! 4.8 4 отзыва

EKM TRAVEL Ваш гид в Белеке Задать вопрос Групповая экскурсия -20% $55 выгода $11 $44 за человека 4.8 4 отзыва 🇷🇺 русский 10 часов На автобусе, сплавы и рафтинг, кабриолете Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Этот увлекательный тур берет начало через два часа после того как гостей забираем из отеля, так как Тазы каньон из Белека находится на расстоянии 90 километров. Первой точкой, где стартует тур, считается деревушка Бешконак, где гостей пересаживаем на внедорожные Лэнд Роверы с открытым верхом, чтобы добавить больше ощущений и драйва во время пути уже по бездорожью и горам на сам каньон. Кроме этого на джипах с открытым верхом, даже во время езды, гости получают больше возможностей и обзора, чтобы сделать красивые фотографии. Первый пункт — это старинный мост, сохранившийся еще от древних римлян, который носит название Олук. После чего путь держится на сам каньон Тазы, где предоставляется 30 минут свободного времени гостям, чтобы сделать много фотографий на память и полюбоваться изумительными пейзажами и панорамами. Панорамная площадка каньона вводит в мир фантастических и сказочных видов всех гостей. Последним пунктом экскурсии является река Бешконак, где проходит горный сплав. Здесь всех гостей рассаживаем на десятиместные лодки или двухместные байдарки. После чего стартует самая веселая часть этого тура — рафтинг. На пол пути сплавления отдых и обеденный перерыв в ресторане прямо у горной речки. А в конце вас ожидает автобус, который доставит всех туристов обратно по своим отелям в Белеке.

Зимний сезон только в понедельник, среда, пятница и воскресенье в 09:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Тазы Каньон Кабриолет Сафари

Кёпрюлю Каньон

Горную реку Кёпрючай Что включено Трансфер

Снаряжение для рафтинга (шлем и спасательный жилет)

Обед

Посещение Тазы Каньона

Рафтинг

Русскоязычный инструктор Что не входит в цену Любые напитки

Личные расходы Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Зимний сезон только в понедельник, среда, пятница и воскресенье в 09:00 Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.