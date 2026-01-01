купить перчатки для рафтинга и аквашузы, и если во вторых действительно есть смысл если приехали в кросовках, то перчатки не нужны. На каньон Тазы нас довезли с ветероком, сама поездка была уже развлечением. Уже другой водитель нас вез и не смотря на серпантины и скорость совсем не укачивало. Вид на каньон потрясающий. 30 минут хватило пофотографироваться даже с женой. Затем нас привезли на рафтинг. Пороги были не большие, но было весело, все друг друга брызгали, гиды поддерживали веселую атмосферу. По приезду накормили куриным шашлыком, овощным салатом и на выбор макороны или булгур, скромно но вкусно. После этого довольно быстро довезли до отеля.