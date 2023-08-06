🔥 Рафтинг + Квадроцикл-сафари – двойная порция экстрима! Прокатитесь по бездорожью на мощном квадроцикле, преодолевая ухабы и пыльные трассы, а затем отправьтесь в захватывающий сплав по реке Кёпрючай среди живописных ущелий национального парка Кёпрюлю. Драйв, скорость, бурные эмоции – всё в одном приключении!
Описание экскурсииРафтинг + Квадроцикл-сафари – двойная доза адреналина в Кёпрюлю! Готовы к захватывающему приключению? Этот тур сочетает экстрим, скорость и природу, подарив вам незабываемые впечатления! 🏁 Квадроцикл-сафари – отправьтесь в поездку по пересечённой местности, преодолевая ухабы, пыльные тропы и извилистые маршруты национального парка Кёпрюлю. Испытайте мощь квадроцикла и насладитесь живописными видами! 🌊 Рафтинг по реке Кёпрючай – бурные потоки, пороги и кристально чистая вода подарят ощущение свободы и приключения! Под руководством опытных инструкторов вы покорите реку и получите море эмоций. Этот тур – идеальное сочетание скорости, экстрима и невероятной природы, которое подойдет как для новичков, так и для любителей активного отдыха. Важная информация: ✅ Минимальный возраст для участия в рафтинге – 5 лет. ✅ Для управления квадроциклом требуется быть старше 18 лет. ✅ Шлем и защитное снаряжение предоставляются. ✅ Во время рафтинга обязательно использование спасательного жилета и каски. ✅ Напитки не включены в стоимость. 🎒 Рекомендуется взять с собой:
- Удобную одежду и обувь, которую можно испачкать и намочить.
- Купальник, полотенце, солнцезащитные очки и крем.
- Бутылку воды и лёгкие перекусы. ⚠ Беременным женщинам и людям с заболеваниями сердца, позвоночника или суставов участие не рекомендуется.
среда Пятница
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный Парк Каньон Кепрюлю
- Горная река Кепрючай (Эвримедон)
Что включено
- Страховка
- Трансфер отель-база-отель
- Рафтинг на ботах (10-местные) и каяках (2-местные) и экипировка для рафтинга (каска, жилет)
- Сафари на Квадроциклах.
- Обед.
Что не входит в цену
- Напитки
- Гидрокостюм (возможна аренда на месте)
- Обувь для рафтинга (можно купить на месте)
- Фото и видео
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: среда Пятница
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Важная информация
- ✅ Минимальный возраст для участия в рафтинге - 5 лет
- ✅ Для управления квадроциклом требуется быть старше 18 лет
- ✅ Шлем и защитное снаряжение предоставляются
- ✅ Во время рафтинга обязательно использование спасательного жилета и каски
- ✅ Напитки не включены в стоимость
- 🎒 Рекомендуется взять с собой:
- Удобную одежду и обувь, которую можно испачкать и намочить
- Купальник, полотенце, солнцезащитные очки и крем
- Бутылку воды и лёгкие перекусы
- ⚠ Беременным женщинам и людям с заболеваниями сердца, позвоночника или суставов участие не рекомендуется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
В целом, всё неплохо, за исключением того, что планировали квадроциклы, а были багги. Плюс поездка не 6 часов, а больше, много стоянок на рафтинге. За свои деньги - того стоит, были не один раз - увлекательно.
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