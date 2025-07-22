Откройте для себя настоящий рай на земле — остров Сулуада с белым песком и лазурной водой, как на Мальдивах! Вас ждёт морское путешествие с тремя купальными остановками в чистейших бухтах. Поплавайте, позагорайте, насладитесь природой и вкусным обедом на борту. Присоединяйтесь — подарите себе день полного расслабления и красоты!
Описание водной прогулкиБирюзовое чудо Эгейского моря Отправьтесь с нами в морское путешествие к одному из самых живописных уголков Турции — к острову Сулуада, который называют «турецкими Мальдивами». Наш маршрут проходит через защищённые бухты с девственной природой — здесь живут морские черепахи каретта-каретта, и поэтому этим местам удалось сохранить первозданную красоту. Иногда эти удивительные создания появляются у поверхности воды — возможно, вам повезёт увидеть их воочию. Мы сделаем три купальных остановки — каждая из них в своей уникальной бухте с кристально чистой водой. Главная изюминка — остров Сулуада, с белым песком и бирюзовым морем, словно сошедшим с открытки. Здесь можно понежиться на солнце, поплавать, сделать красивые фото или просто насладиться уединением среди природы. После первой остановки вас будет ждать вкусный обед на борту: простое, но сытное и домашнее турецкое меню. А затем — ещё порция морского блаженства! Вечером, наполнившись впечатлениями и свежестью моря, мы вернёмся обратно в порт Адрасан и отправимся в отели. Важная информация:
- Возьмите солнцезащитный крем, шляпу, купальник, полотенце, питьевую воду.
- Перед бронированием уточните у нас доступность острова (в некоторые сезоны может быть ограничено посещение).
Экскурсия каждый день
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пляжи острова Сулуада
- Источник родниковой воды
- Бухта в заливе Хадживат
- Пляж Адрасан
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Прогулка на яхте
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия каждый день
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Важная информация
- Возьмите солнцезащитный крем, шляпу, купальник, полотенце, питьевую воду
- Перед бронированием уточните у нас доступность острова (в некоторые сезоны может быть ограничено посещение)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
22 июл 2025
Худшая экскурсия за всю поездку — остров Сулуада. Категорически не рекомендую!
Начну с трансфера: жаркий, душный микроавтобус, кондиционер делает вид что работает. В обычной маршрутке и то свежее. Обещали мини-группу до
Начну с трансфера: жаркий, душный микроавтобус, кондиционер делает вид что работает. В обычной маршрутке и то свежее. Обещали мини-группу до
Входит в следующие категории Белека
Похожие экскурсии из Белека
Водная прогулка
Морская прогулка на райский остров Сулуада
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 07:00-19:00
Завтра в 06:30
18 ноя в 06:30
$32 за человека
-
5%
Водная прогулка
Морская прогулка на райский остров Сулуада
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 07:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 07:00
18 ноя в 07:00
$38
$40 за человека
Водная прогулка
Морская рыбалка из Белека: свежий бриз, удача и улов мечты
Начало: Трансфер из отеля
18 ноя в 06:00
20 ноя в 06:00
$70 за человека