Евгений Н. проводит ещё 4 экскурсии

Зелёная бухта Олюдениза имеет интересную историю 📖 — ведь по одной из легенд именно отсюда благодаря св. Николаю началось распространение христианства по всему региону. Сюда приезжают по нескольким причинам:1) Полетать на параплане с горы ⛰️ БабаДаг (1987 м) — 30 минут полёта над красивейшей бухтой Олюдениза (это главная фишка этого места);
2) Искупаться в бирюзовом море 🌊 — ведь не зря же это место называют «голубой лагуной»;
3) И, наконец, отправиться на остров 🏝️ Святого Николая.
Что входит
Услуги гида
Трансфер из отеля в пределах Антальи
Что не входит
Питание
Полёт на параплане
Трансфер из отеля в Кунду, Белеке, Кемере, Сиде (+ 40 евро)
Полёт на параплане (+ 90 евро)
Экскурсия по острову св. Николая (+ 50 евро)
Экскурсия по городу-призраку Кайя Кёй (+ 50 евро)
Начало и место завершения
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.