Евгений Н. проводит ещё 4 экскурсии

Олюдениз ― центр параглайдинга в Турции

Евгений Н.
Евгений Н. – Гид из Белека
Олюдениз — это отличное место для полноценного однодневного отдыха в зелёной бухте с красивым бирюзовым морем.

Олюдениз занимает особенное место на средиземноморском побережье Турции недалеко от Фетхие (провинция Мугла).

Полетайте на параплане, искупайтесь в море 🌊 и отправляйтесь на остров 🏝️ Святого Николая.
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  • 🏡Выезжаем из города
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $250 за экскурсию

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Олюдениз ― центр параглайдинга в Турции
Олюдениз ― центр параглайдинга в Турции
Зелёная бухта Олюдениза имеет интересную историю 📖 — ведь по одной из легенд именно отсюда благодаря св. Николаю началось распространение христианства по всему региону. Сюда приезжают по нескольким причинам:1) Полетать на параплане с горы ⛰️ БабаДаг (1987 м) — 30 минут полёта над красивейшей бухтой Олюдениза (это главная фишка этого места);
2) Искупаться в бирюзовом море 🌊 — ведь не зря же это место называют «голубой лагуной»;
3) И, наконец, отправиться на остров 🏝️ Святого Николая.
Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер из отеля в пределах Антальи
Что не входит
  • Питание
  • Полёт на параплане
  • Трансфер из отеля в Кунду, Белеке, Кемере, Сиде (+ 40 евро)
  • Полёт на параплане (+ 90 евро)
  • Экскурсия по острову св. Николая (+ 50 евро)
  • Экскурсия по городу-призраку Кайя Кёй (+ 50 евро)
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Олюдениз ― центр параглайдинга в Турции
Олюдениз ― центр параглайдинга в Турции
Олюдениз ― центр параглайдинга в Турции
Олюдениз ― центр параглайдинга в Турции

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Евгений Н.
Евгений Н.
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