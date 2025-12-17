Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Вас ждёт получасовая лодочная прогулка по сказочным гротам, обед в аутентичном «пуговичном» читать дальше доме деревни Ормана, построенном без единого гвоздя, и посещение 300-летней сельской мечети с её особым гостеприимством.



Вы познакомитесь с повседневным бытом сельских жителей, анатолийской культурой, а также природными достопримечательностями, сотворенными самой природой. На этой экскурсии вы отправитесь в увлекательное путешествие к пещере Алтынбешик — настоящей Золотой колыбели с уникальными подземными озёрами.Вас ждёт получасовая лодочная прогулка по сказочным гротам, обед в аутентичном «пуговичном»

Viavia Ваш гид в Белеке Написать вопрос Трансфер для группы Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов На чём проводится На автобусе

Услуги трансфера $48 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание трансфер Утром наша команда заберет Вас прямо из Вашего отеля и Вы отправитесь в сторону города Ибрады. Так и начнется наше путешествие. Для разнообразия фотографий Вам будет предоставлено несколько остановок, а также остановка в традиционном кафе в деревне. Название пещера получила от горы Алтынбешик в которой она находится. Название пещеры переводится Золотая колыбель. Температура в ней 16 градусов в любое время года. Внутри — природные мосты уникальной красоты. Вместе с гидом вы совершите экскурсию в этой пещере. Вы познакомитесь с красотой этого чуда природы во время получасовой прогулки на лодке. Здесь, в пещере Золотая колыбель вы почувствовуете себя героями волшебной сказки. После осмотра пещеры вас ждет обед в традиционном местном ресторане деревенского «пуговичного» дома в городе Ормана. «Пуговичное» название связано с их внешним видом и особенностями строения. Самая большая особенность домов заключается в том, что они сделаны без использования каких-либо материалов, таких как раствор или цемент. Следующая остановка вашего тура будет в очень важном историческом месте — сельской 300-летней мечети. Вы будете удивлены гостеприимством, которое местные жители продемонстрируют, проводя вас в своё святилище. После остановки в деревне под названием Сарыхаджылар, вы начнете свой обратный путь на автобусе в сторону Сиде. Во второй половине дня вы вернетесь в свой отель, полные прекрасных воспоминаний и впечатлений. Важная информация: Прогулка по пещере Алтынбешик — каждая лодка рассчитана на 10 человек

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату