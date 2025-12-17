На этой экскурсии вы отправитесь в увлекательное путешествие к пещере Алтынбешик — настоящей Золотой колыбели с уникальными подземными озёрами.
Вас ждёт получасовая лодочная прогулка по сказочным гротам, обед в аутентичном «пуговичном»
Описание трансферУтром наша команда заберет Вас прямо из Вашего отеля и Вы отправитесь в сторону города Ибрады. Так и начнется наше путешествие. Для разнообразия фотографий Вам будет предоставлено несколько остановок, а также остановка в традиционном кафе в деревне. Название пещера получила от горы Алтынбешик в которой она находится. Название пещеры переводится Золотая колыбель. Температура в ней 16 градусов в любое время года. Внутри — природные мосты уникальной красоты. Вместе с гидом вы совершите экскурсию в этой пещере. Вы познакомитесь с красотой этого чуда природы во время получасовой прогулки на лодке. Здесь, в пещере Золотая колыбель вы почувствовуете себя героями волшебной сказки. После осмотра пещеры вас ждет обед в традиционном местном ресторане деревенского «пуговичного» дома в городе Ормана. «Пуговичное» название связано с их внешним видом и особенностями строения. Самая большая особенность домов заключается в том, что они сделаны без использования каких-либо материалов, таких как раствор или цемент. Следующая остановка вашего тура будет в очень важном историческом месте — сельской 300-летней мечети. Вы будете удивлены гостеприимством, которое местные жители продемонстрируют, проводя вас в своё святилище. После остановки в деревне под названием Сарыхаджылар, вы начнете свой обратный путь на автобусе в сторону Сиде. Во второй половине дня вы вернетесь в свой отель, полные прекрасных воспоминаний и впечатлений. Важная информация: Прогулка по пещере Алтынбешик — каждая лодка рассчитана на 10 человек
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из/в отель
- Страховка
- Русскоговорящий гид
- Входной билет в пещеру Алтынбешик
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Прогулка по пещере Алтынбешик - каждая лодка рассчитана на 10 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Белека
