Найдено 3 экскурсии в категории « Пещеры » в Белеке, цены от $48. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности 8 часов Индивидуальная до 6 чел. Трансфер-тур в Сагалассос и пещера Инсую Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде «Экскурсия в античный город Сагалассос с посещением пещеры Инсую обязательно понравится всем: используйте возможность погулять не только по развалинам античности на высокой горе в 1500 метров, но и спуститься в одну из самых красивых пещер мира» Расписание: ежедневно $300 за всё до 6 чел. На автобусе 8 часов Групповая Пещера Алтынбешик и деревня Ормана Начало: Ваш отель «Подлинный образ жизни и культура анатолийских деревень предстанут перед участниками этой экскурсии — Пещера Алтынбешик и деревня Ормана из Сиде» Расписание: четверг, Суббота с 8:30 до 17:30 $48 за человека Пешая На автобусе 8 часов Групповая Пещера Алтынбешик из Белека Начало: Ваш отель «Цель нашей экскурсии — таинственная пещера Алтынбешик, спрятанная в сердце гор» Расписание: Четверг, суббота в 8:30. $48 за человека Другие экскурсии Белека

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Пещеры»

Забронируйте экскурсию в Белеке на 2025 год по теме «Пещеры», цены от $48. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь