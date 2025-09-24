Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер-тур в Сагалассос и пещера Инсую
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
«Экскурсия в античный город Сагалассос с посещением пещеры Инсую обязательно понравится всем: используйте возможность погулять не только по развалинам античности на высокой горе в 1500 метров, но и спуститься в одну из самых красивых пещер мира»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Групповая
Пещера Алтынбешик и деревня Ормана
Начало: Ваш отель
«Подлинный образ жизни и культура анатолийских деревень предстанут перед участниками этой экскурсии — Пещера Алтынбешик и деревня Ормана из Сиде»
Расписание: четверг, Суббота с 8:30 до 17:30
25 сен в 08:30
27 сен в 08:30
$48 за человека
Групповая
Пещера Алтынбешик из Белека
Начало: Ваш отель
«Цель нашей экскурсии — таинственная пещера Алтынбешик, спрятанная в сердце гор»
Расписание: Четверг, суббота в 8:30.
25 сен в 08:30
27 сен в 08:30
$48 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Пещеры»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Белеке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Белеку в сентябре 2025
Сейчас в Белеке в категории "Пещеры" можно забронировать 3 экскурсии от 48 до 300.
Забронируйте экскурсию в Белеке на 2025 год по теме «Пещеры», цены от $48. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь