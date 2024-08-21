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Джип-сафари на внедорожниках в Гебиз

Групповая экскурсия на внедорожниках в Гебиз: новые ощущения и неповторимые виды
Джип-сафари в Гебиз – драйв и природа! Отправляйтесь в захватывающее путешествие на внедорожниках через горные тропы, реки и живописные деревни Гебиза! Вас ждут панорамные виды на Бозбурун, чаепитие в традиционном доме, обед на форелевой ферме и купание в реке Пынаргозю. Безопасность обеспечивают опытные водители и надежные Land Rover Defender. 80% маршрута – настоящее бездорожье!
5
1 оценка
Джип-сафари на внедорожниках в Гебиз
Джип-сафари на внедорожниках в Гебиз
Джип-сафари на внедорожниках в Гебиз

Описание экскурсии

Джип-сафари в Гебиз – захватывающее приключение в горах! Отправляйтесь в увлекательное джип-сафари по живописным местам Гебиза! Путешествие на полноприводных Land Rover Defender подарит адреналин, потрясающие пейзажи и знакомство с местной культурой. Что вас ждет:
  • Захватывающий маршрут – 100 км, из них 80% по бездорожью через гранатовые сады, горные тропы и реки.
  • Панорамные виды на гору Бозбурун и остановка в аутентичной деревне.
  • Чаепитие с шалфеем в традиционном доме, знакомство с сельской жизнью.
  • Обед на форелевой ферме – свежайшая рыба и национальные блюда.
  • Купание в реке Пынаргозю – освежающий отдых в кристально чистой воде.
  • Безопасность и комфорт – надежные джипы с тентованной крышей, дугой безопасности и радиосвязью. Поездка проходит под руководством опытных водителей и инструкторов, так что вам остается только наслаждаться приключением! Важная информация:.
  • Продолжительность: около 7 часов •Маршрут: 100 км. (80% бездорожье, 20% асфальт) •Что взять с собой: удобную одежду, купальник, полотенце, солнцезащитные очки, крем от загара •Включено: трансфер, обед, чай, услуги водителей и инструкторов •Не рекомендуется: беременным, людям с проблемами спины и детям до 5 лет •Безопасность: поездка проходит на полноприводных Land Rover Defender с дугой безопасности и радиосвязью •Купание в реке: на остановке в деревне Хатиплер •Обед: в ресторане на форелевой ферме.
Продолжительность: около 7 часов •Маршрут: 100 км. (80% бездорожье, 20% асфальт) •Что взять с собой: удобную одежду, купальник, полотенце, солнцезащитные очки, крем от загара •Включено: трансфер, обед, чай, услуги водителей и инструкторов •Не рекомендуется: беременным, людям с проблемами спины и детям до 5 лет •Безопасность: поездка проходит на полноприводных Land Rover Defender с дугой безопасности и радиосвязью •Купание в реке: на остановке в деревне Хатиплер •Обед: в ресторане на форелевой ферме.
•Продолжительность: около 7 часов •Маршрут: 100 км. (80% бездорожье, 20% асфальт) •Что взять с собой: удобную одежду, купальник, полотенце, солнцезащитные очки, крем от загара •Включено: трансфер, обед, чай, услуги водителей и инструкторов •Не рекомендуется: беременным, людям с проблемами спины и детям до 5 лет •Безопасность: поездка проходит на полноприводных Land Rover Defender с дугой безопасности и радиосвязью •Купание в реке: на остановке в деревне Хатиплер •Обед: в ресторане на форелевой ферме

Ежедневно до 15 ноября. После 15/11: Вт, Ср, Пт, Сб.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Деревня Гебиз
  • Ручей Чыгырган
  • Гранатовые сады
  • Село Дегирменбурну
  • Гора Бозбурун
  • Деревня Хатиплер
  • Река Пынаргозю
  • Река Чыгырган
  • Деревня Хаджиосманлар
Что включено
  • Страховка
  • Трансфер из регионов Анталья, Кунду, Белек
  • 100 км сафари на внедорожниках 4х4
  • Инструктор (русский, английский, немецкий, турецкий языки)
  • Обед, травяной чай
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Дополнительные услуги
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно до 15 ноября. После 15/11: Вт, Ср, Пт, Сб.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Важная информация
  • Продолжительность: около 7 часов
  • Маршрут: 100 км (80% бездорожье, 20% асфальт)
  • Что взять с собой: удобную одежду, купальник, полотенце, солнцезащитные очки, крем от загара
  • Включено: трансфер, обед, чай, услуги водителей и инструкторов
  • Не рекомендуется: беременным, людям с проблемами спины и детям до 5 лет
  • Безопасность: поездка проходит на полноприводных Land Rover Defender с дугой безопасности и радиосвязью
  • Купание в реке: на остановке в деревне Хатиплер
  • Обед: в ресторане на форелевой ферме
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
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