Джип-сафари в Гебиз – драйв и природа! Отправляйтесь в захватывающее путешествие на внедорожниках через горные тропы, реки и живописные деревни Гебиза! Вас ждут панорамные виды на Бозбурун, чаепитие в традиционном доме, обед на форелевой ферме и купание в реке Пынаргозю. Безопасность обеспечивают опытные водители и надежные Land Rover Defender. 80% маршрута – настоящее бездорожье!
Описание экскурсии
Джип-сафари в Гебиз – захватывающее приключение в горах! Отправляйтесь в увлекательное джип-сафари по живописным местам Гебиза! Путешествие на полноприводных Land Rover Defender подарит адреналин, потрясающие пейзажи и знакомство с местной культурой. Что вас ждет:
- Захватывающий маршрут – 100 км, из них 80% по бездорожью через гранатовые сады, горные тропы и реки.
- Панорамные виды на гору Бозбурун и остановка в аутентичной деревне.
- Чаепитие с шалфеем в традиционном доме, знакомство с сельской жизнью.
- Обед на форелевой ферме – свежайшая рыба и национальные блюда.
- Купание в реке Пынаргозю – освежающий отдых в кристально чистой воде.
- Безопасность и комфорт – надежные джипы с тентованной крышей, дугой безопасности и радиосвязью. Поездка проходит под руководством опытных водителей и инструкторов, так что вам остается только наслаждаться приключением! Важная информация:.
- Продолжительность: около 7 часов •Маршрут: 100 км. (80% бездорожье, 20% асфальт) •Что взять с собой: удобную одежду, купальник, полотенце, солнцезащитные очки, крем от загара •Включено: трансфер, обед, чай, услуги водителей и инструкторов •Не рекомендуется: беременным, людям с проблемами спины и детям до 5 лет •Безопасность: поездка проходит на полноприводных Land Rover Defender с дугой безопасности и радиосвязью •Купание в реке: на остановке в деревне Хатиплер •Обед: в ресторане на форелевой ферме.
Продолжительность: около 7 часов •Маршрут: 100 км. (80% бездорожье, 20% асфальт) •Что взять с собой: удобную одежду, купальник, полотенце, солнцезащитные очки, крем от загара •Включено: трансфер, обед, чай, услуги водителей и инструкторов •Не рекомендуется: беременным, людям с проблемами спины и детям до 5 лет •Безопасность: поездка проходит на полноприводных Land Rover Defender с дугой безопасности и радиосвязью •Купание в реке: на остановке в деревне Хатиплер •Обед: в ресторане на форелевой ферме.
•Продолжительность: около 7 часов •Маршрут: 100 км. (80% бездорожье, 20% асфальт) •Что взять с собой: удобную одежду, купальник, полотенце, солнцезащитные очки, крем от загара •Включено: трансфер, обед, чай, услуги водителей и инструкторов •Не рекомендуется: беременным, людям с проблемами спины и детям до 5 лет •Безопасность: поездка проходит на полноприводных Land Rover Defender с дугой безопасности и радиосвязью •Купание в реке: на остановке в деревне Хатиплер •Обед: в ресторане на форелевой ферме
Ежедневно до 15 ноября. После 15/11: Вт, Ср, Пт, Сб.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Деревня Гебиз
- Ручей Чыгырган
- Гранатовые сады
- Село Дегирменбурну
- Гора Бозбурун
- Деревня Хатиплер
- Река Пынаргозю
- Река Чыгырган
- Деревня Хаджиосманлар
Что включено
- Страховка
- Трансфер из регионов Анталья, Кунду, Белек
- 100 км сафари на внедорожниках 4х4
- Инструктор (русский, английский, немецкий, турецкий языки)
- Обед, травяной чай
Что не входит в цену
- Напитки
- Дополнительные услуги
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно до 15 ноября. После 15/11: Вт, Ср, Пт, Сб.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Важная информация
- Продолжительность: около 7 часов
- Маршрут: 100 км (80% бездорожье, 20% асфальт)
- Что взять с собой: удобную одежду, купальник, полотенце, солнцезащитные очки, крем от загара
- Включено: трансфер, обед, чай, услуги водителей и инструкторов
- Не рекомендуется: беременным, людям с проблемами спины и детям до 5 лет
- Безопасность: поездка проходит на полноприводных Land Rover Defender с дугой безопасности и радиосвязью
- Купание в реке: на остановке в деревне Хатиплер
- Обед: в ресторане на форелевой ферме
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
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