Джип-сафари в Гебиз

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Путешествие привнесет в вашу жизнь новые ощущения, а культурные обычаи и повседневные нравы покажут вам местные жители.

У вас будет возможность отведать чай из собранного в горах шалфея и оценить неповторимый панорамный вид на гору Бозбурун.

А вкус рыбы в ресторане с собственным хозяйством, где разводят и выращивают форель особенно ярок на природе.
Джип-сафари в Гебиз
Джип-сафари в Гебиз
Джип-сафари в Гебиз
Джип-сафари в Гебиз
Джип-сафари в Гебиз
Джип-сафари в Гебиз
Джип-сафари в Гебиз
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Что вас ожидает:

  • Деревня Гебиз
  • Ручей Чыгырган
  • Гранатовые сады
  • Село Дегирменбурну
  • Гора Бозбурун
  • Деревня Хатиплер
  • Река Пынаргозю
  • Река Чыгырган
  • Деревня Хаджиосманлар
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Джип-сафари в Гебиз на полноприводном внедорожникеОтправляйтесь в незабываемое приключение на полноприводных внедорожниках, чтобы ощутить все прелести турецкой природы во время сафари в Гебизе! Путешествие привнесет в вашу жизнь новые ощущения, а местные обычаи и культура будут раскрыты вам с помощью местных жителей. Вы будете иметь возможность отведать чай из собранного в горах шалфея и оценить неповторимый панорамный вид на гору Бозбурун. А вкус рыбы в ресторане с собственным хозяйством, где разводят и выращивают форель особенно ярок на природе.
Вас ждет трансфер из отелей на основную базу в деревне Гебиз, которая является нашей отправной точкой. Познакомимся с инструктором, послушаем инструктаж по технике безопастности, приготовимся к поездке на внедорожниках. За рулем будут наши опытные водители. Впереди группы едет инструктор. С вами будут профессионалы своего дела и вам не придется ни о чем переживать или беспокоиться.
Проезжая через ручей Чыгырган и гранатовые сады, мы достигаем села Дегирменбурну. Здесь мы остановимся, отдохнем в деревенском доме, расположенном на пересечении ручья и леса. Кроме того, можно будет сделать красивые, яркие кадры на лоне живой природы. Наши гиды расскажут о деревенской жизни и о местных обычаях. Конечно же выпьем местного чая, которые готовится из шалфея собранного в регионе. Далее мы проедем по дороге с потрясающим панорамным видом на гору Бозбурун. Нашей следующей остановкой будет ресторан, где нас ждет вкусный обед из национальных блюд в ресторане на территории местной форелевой фермы. Затем у вас будет свободное время для отдыха — 1,5 часа.
После обеденного перерыва мы продолжим маршрут и поедем по направлению к горной аутентичной деревне Хатиплер. Здесь мы остановимся, чтобы освежиться и поплавать в прохладных водах реки Пынаргозю. После плавания мы завершаем наш тур на основной базе, расположенной на берегу реки Чыгырган, недалеко от деревни Хаджиосманлар.

Общий маршрут нашего путешествия 100 км. — это 20% трассы асфальтированная дорога, а 80% грунтовая. Техническое оснащение наших джипов:

  • Полноприводный джип Land Rover Defender.
  • Тент крыша.
  • Огнетушитель.
  • Аптечка.
  • Трос.
  • Инструмент для технического обслуживания и сумка с запасными частями.
  • Дуга безопасности.
  • Радиосистема длинного и короткого диапазона.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Страховка
  • Трансфер из регионов Анталья, Кунду, Белек
  • 100 км сафари на внедорожниках 4х4
  • Инструктор (русский, английский, немецкий, турецкий языки)
Что не входит
  • Напитки
  • Дополнительные услуги
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Рекомендуем иметь при себе
  • Удобную одежду и обувь (подходящую для сафари и купания)
  • Купальник или плавки
  • Полотенце
  • Сменную одежду
  • Солнцезащитный крем
  • Бандану и солнцезащитные очки (для сафари)
  • Деньги для оплаты экскурсии и дополнительных услуг. Не забывайте, что в стоимость не входят напитки!
  • Внимание! Время точного выезда на экскурсию будет сообщено накануне вечером до 19:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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