Путешествие привнесет в вашу жизнь новые ощущения, а культурные обычаи и повседневные нравы покажут вам местные жители.
У вас будет возможность отведать чай из собранного в горах шалфея и оценить неповторимый панорамный вид на гору Бозбурун.
А вкус рыбы в ресторане с собственным хозяйством, где разводят и выращивают форель особенно ярок на природе.
У вас будет возможность отведать чай из собранного в горах шалфея и оценить неповторимый панорамный вид на гору Бозбурун.
А вкус рыбы в ресторане с собственным хозяйством, где разводят и выращивают форель особенно ярок на природе.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Деревня Гебиз
- Ручей Чыгырган
- Гранатовые сады
- Село Дегирменбурну
- Гора Бозбурун
- Деревня Хатиплер
- Река Пынаргозю
- Река Чыгырган
- Деревня Хаджиосманлар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Джип-сафари в Гебиз на полноприводном внедорожникеОтправляйтесь в незабываемое приключение на полноприводных внедорожниках, чтобы ощутить все прелести турецкой природы во время сафари в Гебизе! Путешествие привнесет в вашу жизнь новые ощущения, а местные обычаи и культура будут раскрыты вам с помощью местных жителей. Вы будете иметь возможность отведать чай из собранного в горах шалфея и оценить неповторимый панорамный вид на гору Бозбурун. А вкус рыбы в ресторане с собственным хозяйством, где разводят и выращивают форель особенно ярок на природе.
Вас ждет трансфер из отелей на основную базу в деревне Гебиз, которая является нашей отправной точкой. Познакомимся с инструктором, послушаем инструктаж по технике безопастности, приготовимся к поездке на внедорожниках. За рулем будут наши опытные водители. Впереди группы едет инструктор. С вами будут профессионалы своего дела и вам не придется ни о чем переживать или беспокоиться.
Проезжая через ручей Чыгырган и гранатовые сады, мы достигаем села Дегирменбурну. Здесь мы остановимся, отдохнем в деревенском доме, расположенном на пересечении ручья и леса. Кроме того, можно будет сделать красивые, яркие кадры на лоне живой природы. Наши гиды расскажут о деревенской жизни и о местных обычаях. Конечно же выпьем местного чая, которые готовится из шалфея собранного в регионе. Далее мы проедем по дороге с потрясающим панорамным видом на гору Бозбурун. Нашей следующей остановкой будет ресторан, где нас ждет вкусный обед из национальных блюд в ресторане на территории местной форелевой фермы. Затем у вас будет свободное время для отдыха — 1,5 часа.
После обеденного перерыва мы продолжим маршрут и поедем по направлению к горной аутентичной деревне Хатиплер. Здесь мы остановимся, чтобы освежиться и поплавать в прохладных водах реки Пынаргозю. После плавания мы завершаем наш тур на основной базе, расположенной на берегу реки Чыгырган, недалеко от деревни Хаджиосманлар.
Общий маршрут нашего путешествия 100 км. — это 20% трассы асфальтированная дорога, а 80% грунтовая. Техническое оснащение наших джипов:
- Полноприводный джип Land Rover Defender.
- Тент крыша.
- Огнетушитель.
- Аптечка.
- Трос.
- Инструмент для технического обслуживания и сумка с запасными частями.
- Дуга безопасности.
- Радиосистема длинного и короткого диапазона.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Страховка
- Трансфер из регионов Анталья, Кунду, Белек
- 100 км сафари на внедорожниках 4х4
- Инструктор (русский, английский, немецкий, турецкий языки)
- Что не входит
- Напитки
- Дополнительные услуги
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеляЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Рекомендуем иметь при себе
- Удобную одежду и обувь (подходящую для сафари и купания)
- Купальник или плавки
- Полотенце
- Сменную одежду
- Солнцезащитный крем
- Бандану и солнцезащитные очки (для сафари)
- Деньги для оплаты экскурсии и дополнительных услуг. Не забывайте, что в стоимость не входят напитки!
- Внимание! Время точного выезда на экскурсию будет сообщено накануне вечером до 19:00
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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