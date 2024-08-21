Джип-сафари в Гебиз – захватывающее приключение в горах! Отправляйтесь в увлекательное джип-сафари по живописным местам Гебиза! Путешествие на полноприводных Land Rover Defender подарит адреналин, потрясающие пейзажи и знакомство с местной культурой. Что вас ждет:

Захватывающий маршрут – 100 км, из них 80% по бездорожью через гранатовые сады, горные тропы и реки.

Панорамные виды на гору Бозбурун и остановка в аутентичной деревне.

Чаепитие с шалфеем в традиционном доме, знакомство с сельской жизнью.

Обед на форелевой ферме – свежайшая рыба и национальные блюда.

Купание в реке Пынаргозю – освежающий отдых в кристально чистой воде.

Безопасность и комфорт – надежные джипы с тентованной крышей, дугой безопасности и радиосвязью. Поездка проходит под руководством опытных водителей и инструкторов, так что вам остается только наслаждаться приключением! Важная информация:.

Продолжительность: около 7 часов •Маршрут: 100 км. (80% бездорожье, 20% асфальт) •Что взять с собой: удобную одежду, купальник, полотенце, солнцезащитные очки, крем от загара •Включено: трансфер, обед, чай, услуги водителей и инструкторов •Не рекомендуется: беременным, людям с проблемами спины и детям до 5 лет •Безопасность: поездка проходит на полноприводных Land Rover Defender с дугой безопасности и радиосвязью •Купание в реке: на остановке в деревне Хатиплер •Обед: в ресторане на форелевой ферме.

Продолжительность: около 7 часов •Маршрут: 100 км. (80% бездорожье, 20% асфальт) •Что взять с собой: удобную одежду, купальник, полотенце, солнцезащитные очки, крем от загара •Включено: трансфер, обед, чай, услуги водителей и инструкторов •Не рекомендуется: беременным, людям с проблемами спины и детям до 5 лет •Безопасность: поездка проходит на полноприводных Land Rover Defender с дугой безопасности и радиосвязью •Купание в реке: на остановке в деревне Хатиплер •Обед: в ресторане на форелевой ферме.

•Продолжительность: около 7 часов •Маршрут: 100 км. (80% бездорожье, 20% асфальт) •Что взять с собой: удобную одежду, купальник, полотенце, солнцезащитные очки, крем от загара •Включено: трансфер, обед, чай, услуги водителей и инструкторов •Не рекомендуется: беременным, людям с проблемами спины и детям до 5 лет •Безопасность: поездка проходит на полноприводных Land Rover Defender с дугой безопасности и радиосвязью •Купание в реке: на остановке в деревне Хатиплер •Обед: в ресторане на форелевой ферме