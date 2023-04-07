Джип-сафари в Гебиз на полноприводном внедорожникеОтправляйтесь в незабываемое приключение на полноприводных внедорожниках, чтобы ощутить все прелести турецкой природы во время сафари в Гебизе! Путешествие привнесет в вашу жизнь новые ощущения, а местные обычаи и культура будут раскрыты вам с помощью местных жителей. Вы будете иметь возможность отведать чай из собранного в горах шалфея и оценить неповторимый панорамный вид на гору Бозбурун. А вкус рыбы в ресторане с собственным хозяйством, где разводят и выращивают форель особенно ярок на природе.

Вас ждет трансфер из отелей на основную базу в деревне Гебиз, которая является нашей отправной точкой. Познакомимся с инструктором, послушаем инструктаж по технике безопастности, приготовимся к поездке на внедорожниках. За рулем будут наши опытные водители. Впереди группы едет инструктор. С вами будут профессионалы своего дела и вам не придется ни о чем переживать или беспокоиться.

Проезжая через ручей Чыгырган и гранатовые сады, мы достигаем села Дегирменбурну. Здесь мы остановимся, отдохнем в деревенском доме, расположенном на пересечении ручья и леса. Кроме того, можно будет сделать красивые, яркие кадры на лоне живой природы. Наши гиды расскажут о деревенской жизни и о местных обычаях. Конечно же выпьем местного чая, которые готовится из шалфея собранного в регионе. Далее мы проедем по дороге с потрясающим панорамным видом на гору Бозбурун. Нашей следующей остановкой будет ресторан, где нас ждет вкусный обед из национальных блюд в ресторане на территории местной форелевой фермы. Затем у вас будет свободное время для отдыха — 1,5 часа.

После обеденного перерыва мы продолжим маршрут и поедем по направлению к горной аутентичной деревне Хатиплер. Здесь мы остановимся, чтобы освежиться и поплавать в прохладных водах реки Пынаргозю. После плавания мы завершаем наш тур на основной базе, расположенной на берегу реки Чыгырган, недалеко от деревни Хаджиосманлар.

Общий маршрут нашего путешествия 100 км. — это 20% трассы асфальтированная дорога, а 80% грунтовая. Техническое оснащение наших джипов: