Погрузитесь в это незабываемое зрелище, отправившись к водопаду на комфортабельной яхте.
Морская прогулка подарит не только живописные виды, но и истинное удовольствие от путешествия — всё предусмотрено для вашего удобства и приятного отдыха на борту.
Описание водной прогулки
Живописный круиз Морская прогулка к Дюденскому водопаду из Белека — это отличная возможность увидеть одну из самых ярких достопримечательностей Антальи с нового ракурса. Вы отправитесь в увлекательный круиз на комфортабельной яхте, которая проведёт вас вдоль живописного побережья Средиземного моря. Главная цель маршрута — знаменитый Дюденский водопад, который с высоты 40 метров обрушивается прямо в море. Это зрелище по праву считается визитной карточкой Антальи и неизменно вызывает восторг у всех, кто его видит. Досуг с комфортом В течение путешествия предусмотрены остановки в красивейших бухтах, где можно искупаться в кристально чистой воде, устроить фотосессию или просто насладиться пейзажами. Для активных гостей на яхте есть танцпол, а тем, кто хочет расслабиться, подойдут уютные палубы с панорамными видами. Желающие смогут попрыгать в воду с борта, поплавать с маской и даже встретить морских черепах — обитателей этих мест. Важная информация:
Обязательно возьмите защиту от солнца: очки, крем, головной убор.
Понедельник, среда, пятница в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нижний Водопад Дюден
- Мини-водопад
- Пещеры и бухты
Что включено
- Трансфер в отель и обратно
- Прогулка на яхте
- Полная страховка
- Обед и безалкогольные напитки
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, пятница в 8:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Белека
