Живописный круиз Морская прогулка к Дюденскому водопаду из Белека — это отличная возможность увидеть одну из самых ярких достопримечательностей Антальи с нового ракурса. Вы отправитесь в увлекательный круиз на комфортабельной яхте, которая проведёт вас вдоль живописного побережья Средиземного моря. Главная цель маршрута — знаменитый Дюденский водопад, который с высоты 40 метров обрушивается прямо в море. Это зрелище по праву считается визитной карточкой Антальи и неизменно вызывает восторг у всех, кто его видит. Досуг с комфортом В течение путешествия предусмотрены остановки в красивейших бухтах, где можно искупаться в кристально чистой воде, устроить фотосессию или просто насладиться пейзажами. Для активных гостей на яхте есть танцпол, а тем, кто хочет расслабиться, подойдут уютные палубы с панорамными видами. Желающие смогут попрыгать в воду с борта, поплавать с маской и даже встретить морских черепах — обитателей этих мест. Важная информация:

Обязательно возьмите защиту от солнца: очки, крем, головной убор.