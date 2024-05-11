Гуляя по кварталам в самом сердце Антальи, можно проследить путь города от эпохи Древнего мира до Османской империи.Увидите античные ворота, крепостные стены и башни, школу дервишей, древнюю мечеть и порт,

а также побываете в этнографическом музее. Осматривая памятники, познакомитесь с наследием разных цивилизаций. А после отправитесь к двум живописным водопадам. На территории национального парка можно посетить водопад Куршунлу, где часто проходят съёмки турецких сериалов. В элитном районе Лара полюбуйтесь эффектным Нижним Дюденом - одним из крупнейших в мире водопадов, падающих в море. В стоимость включён трансфер из Белека и обратно. Поездка проходит на автомобиле Volkswagen Passat (или другом легковом). Дополнительные расходы: еда и напитки (по желанию). Позаботьтесь об удобной обуви для прогулок, а также возьмите головные уборы и воду. Экскурсию проведёт гид из нашей команды

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Калеичи: древнейший район Антальи

На атмосферных улочках исторического центра вы перенесётесь в далёкое прошлое и представите, как жил и развивался город, основанный ещё во 2 веке до н. э. пергамским царём Атталом. В нашей программе:

Ворота императора Адриана . Рассмотрим триумфальную арку, ставшую символом Старого города. Это единственные сохранившиеся ворота древних стен.

. Рассмотрим триумфальную арку, ставшую символом Старого города. Это единственные сохранившиеся ворота древних стен. Площадь Республики . На центральной площади Антальи вы увидите памятник основателю Турецкой республики Мустафе Кемалю Ататюрку.

. На центральной площади Антальи вы увидите памятник основателю Турецкой республики Мустафе Кемалю Ататюрку. Музей Мевлевихане . Посетим комплекс, где находилась школа дервишей. Вы познакомитесь с историей суфийского центра, построенного в 13 веке.

. Посетим комплекс, где находилась школа дервишей. Вы познакомитесь с историей суфийского центра, построенного в 13 веке. Минарет Йивли и древняя мечеть . Осмотрим символ всей Антальи — средневековый религиозный памятник, интересный своей архитектурой.

. Осмотрим символ всей Антальи — средневековый религиозный памятник, интересный своей архитектурой. Этнографический музей . Также вы изучите коллекцию экспонатов, посвящённую эпохе Османской империи.

. Также вы изучите коллекцию экспонатов, посвящённую эпохе Османской империи. Античные фортификации . Я расскажу о римских крепостных стенах и оборонительной башне Хыдырлык.

. Я расскажу о римских крепостных стенах и оборонительной башне Хыдырлык. Древний порт. Кроме того, вы увидите анталийский морской порт, где стоят корабли, декорированные в стиле античной мифологии.

Водопады

На территории национального парка вы посетите живописный водопад Куршунлу. Здесь часто проходят съёмки турецких сериалов. А в элитном районе Лара полюбуемся эффектным Нижним Дюденом — это один из крупнейших в мире водопадов, падающих в море.

Организационные детали