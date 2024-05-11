Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден

Прогуляйтесь по древним улочкам Антальи, посетите знаменитые ворота Адриана и насладитесь красотой водопадов Куршунлу и Дюден
Гуляя по кварталам в самом сердце Антальи, можно проследить путь города от эпохи Древнего мира до Османской империи.

Увидите античные ворота, крепостные стены и башни, школу дервишей, древнюю мечеть и порт,
читать дальше

а также побываете в этнографическом музее. Осматривая памятники, познакомитесь с наследием разных цивилизаций. А после отправитесь к двум живописным водопадам.

На территории национального парка можно посетить водопад Куршунлу, где часто проходят съёмки турецких сериалов.

В элитном районе Лара полюбуйтесь эффектным Нижним Дюденом - одним из крупнейших в мире водопадов, падающих в море. В стоимость включён трансфер из Белека и обратно. Поездка проходит на автомобиле Volkswagen Passat (или другом легковом). Дополнительные расходы: еда и напитки (по желанию). Позаботьтесь об удобной обуви для прогулок, а также возьмите головные уборы и воду. Экскурсию проведёт гид из нашей команды

5
6 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Индивидуальный подход
  2. 🏛 Погружение в историю
  3. 🌊 Впечатляющие водопады
  4. 🚗 Комфортный трансфер
  5. 📸 Отличные фотомоменты
  6. 🕌 Культурное обогащение

Что можно увидеть

  • Ворота императора Адриана
  • Площадь Республики
  • Музей Мевлевихане
  • Минарет Йивли
  • Этнографический музей
  • Античные фортификации
  • Древний порт
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Калеичи: древнейший район Антальи

На атмосферных улочках исторического центра вы перенесётесь в далёкое прошлое и представите, как жил и развивался город, основанный ещё во 2 веке до н. э. пергамским царём Атталом. В нашей программе:

  • Ворота императора Адриана. Рассмотрим триумфальную арку, ставшую символом Старого города. Это единственные сохранившиеся ворота древних стен.
  • Площадь Республики. На центральной площади Антальи вы увидите памятник основателю Турецкой республики Мустафе Кемалю Ататюрку.
  • Музей Мевлевихане. Посетим комплекс, где находилась школа дервишей. Вы познакомитесь с историей суфийского центра, построенного в 13 веке.
  • Минарет Йивли и древняя мечеть. Осмотрим символ всей Антальи — средневековый религиозный памятник, интересный своей архитектурой.
  • Этнографический музей. Также вы изучите коллекцию экспонатов, посвящённую эпохе Османской империи.
  • Античные фортификации. Я расскажу о римских крепостных стенах и оборонительной башне Хыдырлык.
  • Древний порт. Кроме того, вы увидите анталийский морской порт, где стоят корабли, декорированные в стиле античной мифологии.

Водопады

На территории национального парка вы посетите живописный водопад Куршунлу. Здесь часто проходят съёмки турецких сериалов. А в элитном районе Лара полюбуемся эффектным Нижним Дюденом — это один из крупнейших в мире водопадов, падающих в море.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер из Белека и обратно
  • Поездка проходит на автомобиле Volkswagen Passat (или другом легковом)
  • Дополнительные расходы: еда и напитки (по желанию)
  • Позаботьтесь об удобной обуви для прогулок, а также возьмите головные уборы и воду
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
А
11 мая 2024
Все отлично, интересная экскурсия
Ю
5 мая 2024
Здравствуйте!
Прошло уже две недели, как мы вернулись с отпуска, а эмоции от увиденной красоты до сих пор не отпускают.
Большое спасибо тебе, Ислам, за то что рассказал историю своей страны, показал
читать дальше

нам ее с очень красивой и дружественной стороны 😁
А еще бесценно то, что вся экскурсия прошла в спокойном темпе и мы с ребенком за целый день не устали, а получили только удовольствие от прогулки.

Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!
Юлия
4 мая 2024
Восторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентирован на клиента - может предложить свой маршрут, может скорректировать с учётом пожеланий. Ездили с
читать дальше

девочками 9 и 11 лет, не было скучно совершенно. Водопады разные по своему характеру. Куршунлу- как в джунглях Аватара, много красивых фоток, Дюден - более суровый: старая Анталия впечатлила. Всё было интересно и комфортно. Спасибо гиду. Рекомендую от души

Восторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентированВосторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентированВосторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентированВосторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентированВосторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентированВосторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентирован
Яна
3 мая 2024
Отлично провели время на экскурсии с Тимуром. Очень познавательно и разнообразно. В отель вернулись уставшие, но с новыми впечатлениями и отличными фото! Рекомендуем 💛
П
19 апр 2024
Спасибо за прекрасно проведенный день нашему гиду Тимуру. Было интересно и позновательно познакомиться с историей города да и Турции в целом. Побывали в разных самых красивых местах Анталии. Обязательно посетим и другие экскурсии в сопровождении теперь уже нашего знакомого Тимура.
Елена
9 апр 2024
Нам очень понравилась экскурсия, которую провел для нас Тимур. Пунктуально, в 9:00 забрал нас из гостиницы, на комфортной машине, по дороге в старый город много рассказывал об Анталии. В старом
читать дальше

городе мы увлеченно исследовали, бродили по узким улицам, прекрасно провели время, познакомились с историей и архитектурой. Далее мы поехали на водопады. Очень понравится водопад Куршунлу. Замечательный природный парк. Мы получили большое удовольствие и отлично отдохнули. Время пролетело незаметно. Еще раз благодарим за организацию. Желаем вам развиваться дальше, создавать интересные маршруты. В следующий раз обязательно еще раз свяжемся и попутешествуем. Елена, Юрий, Саша и Леша.

Нам очень понравилась экскурсия, которую провел для нас Тимур. Пунктуально, в 9:00 забрал нас из гостиницы,Нам очень понравилась экскурсия, которую провел для нас Тимур. Пунктуально, в 9:00 забрал нас из гостиницы,Нам очень понравилась экскурсия, которую провел для нас Тимур. Пунктуально, в 9:00 забрал нас из гостиницы,Нам очень понравилась экскурсия, которую провел для нас Тимур. Пунктуально, в 9:00 забрал нас из гостиницы,Нам очень понравилась экскурсия, которую провел для нас Тимур. Пунктуально, в 9:00 забрал нас из гостиницы,Нам очень понравилась экскурсия, которую провел для нас Тимур. Пунктуально, в 9:00 забрал нас из гостиницы,

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белека

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеАнталияСтарый городПопулярные местаВодопадыКалеичи

Похожие экскурсии из Белека

Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
26 отзывов
Путешествие по Старому городу Антальи с посещением водопада Дюден
Знакомство с историческим наследием Антальи и природной красотой водопада Дюден в уютной атмосфере
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
277250 за всё до 4 чел.
Из Белека - в Перге, Аспендос и Куршунлу
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Историческое путешествие из Белека: Перге, Аспендос, Куршунлу
Познайте тайны древних городов Перге и Аспендос и насладитесь красотой национального парка Куршунлу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
320 за всё до 4 чел.
Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Путешествие из Белека в историческую Анталью - живая история
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, гуляя по улочкам Старого города Калеичи с личным гидом
Начало: У вашего отеля в Белеке или Кунду
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
250 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Белеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Белеке
ХорошоТам