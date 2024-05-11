Гуляя по кварталам в самом сердце Антальи, можно проследить путь города от эпохи Древнего мира до Османской империи.
Увидите античные ворота, крепостные стены и башни, школу дервишей, древнюю мечеть и порт,
Увидите античные ворота, крепостные стены и башни, школу дервишей, древнюю мечеть и порт,
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛 Погружение в историю
- 🌊 Впечатляющие водопады
- 🚗 Комфортный трансфер
- 📸 Отличные фотомоменты
- 🕌 Культурное обогащение
Что можно увидеть
- Ворота императора Адриана
- Площадь Республики
- Музей Мевлевихане
- Минарет Йивли
- Этнографический музей
- Античные фортификации
- Древний порт
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Калеичи: древнейший район Антальи
На атмосферных улочках исторического центра вы перенесётесь в далёкое прошлое и представите, как жил и развивался город, основанный ещё во 2 веке до н. э. пергамским царём Атталом. В нашей программе:
- Ворота императора Адриана. Рассмотрим триумфальную арку, ставшую символом Старого города. Это единственные сохранившиеся ворота древних стен.
- Площадь Республики. На центральной площади Антальи вы увидите памятник основателю Турецкой республики Мустафе Кемалю Ататюрку.
- Музей Мевлевихане. Посетим комплекс, где находилась школа дервишей. Вы познакомитесь с историей суфийского центра, построенного в 13 веке.
- Минарет Йивли и древняя мечеть. Осмотрим символ всей Антальи — средневековый религиозный памятник, интересный своей архитектурой.
- Этнографический музей. Также вы изучите коллекцию экспонатов, посвящённую эпохе Османской империи.
- Античные фортификации. Я расскажу о римских крепостных стенах и оборонительной башне Хыдырлык.
- Древний порт. Кроме того, вы увидите анталийский морской порт, где стоят корабли, декорированные в стиле античной мифологии.
Водопады
На территории национального парка вы посетите живописный водопад Куршунлу. Здесь часто проходят съёмки турецких сериалов. А в элитном районе Лара полюбуемся эффектным Нижним Дюденом — это один из крупнейших в мире водопадов, падающих в море.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер из Белека и обратно
- Поездка проходит на автомобиле Volkswagen Passat (или другом легковом)
- Дополнительные расходы: еда и напитки (по желанию)
- Позаботьтесь об удобной обуви для прогулок, а также возьмите головные уборы и воду
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ислам — ваша команда гидов в Белеке
Провели экскурсии для 53 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ислам. Моё детство и молодость прошли в моём любимом городе Анталье. После школы я окончил лицей туризма. Затем поступил в Средиземноморский университет на факультет туризма. Выпустившись из университета,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
11 мая 2024
Все отлично, интересная экскурсия
Ю
Юлия
5 мая 2024
Здравствуйте!
Прошло уже две недели, как мы вернулись с отпуска, а эмоции от увиденной красоты до сих пор не отпускают.
Большое спасибо тебе, Ислам, за то что рассказал историю своей страны, показал
Прошло уже две недели, как мы вернулись с отпуска, а эмоции от увиденной красоты до сих пор не отпускают.
Большое спасибо тебе, Ислам, за то что рассказал историю своей страны, показал
Юлия
4 мая 2024
Восторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентирован на клиента - может предложить свой маршрут, может скорректировать с учётом пожеланий. Ездили с
Яна
3 мая 2024
Отлично провели время на экскурсии с Тимуром. Очень познавательно и разнообразно. В отель вернулись уставшие, но с новыми впечатлениями и отличными фото! Рекомендуем 💛
П
Павел
19 апр 2024
Спасибо за прекрасно проведенный день нашему гиду Тимуру. Было интересно и позновательно познакомиться с историей города да и Турции в целом. Побывали в разных самых красивых местах Анталии. Обязательно посетим и другие экскурсии в сопровождении теперь уже нашего знакомого Тимура.
Елена
9 апр 2024
Нам очень понравилась экскурсия, которую провел для нас Тимур. Пунктуально, в 9:00 забрал нас из гостиницы, на комфортной машине, по дороге в старый город много рассказывал об Анталии. В старом
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