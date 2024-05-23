1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Старому городу Антальи с посещением водопада Дюден
Знакомство с историческим наследием Антальи и природной красотой водопада Дюден в уютной атмосфере
«В завершение отвезу вас к 50-метровому каскадному водопаду Дюден, впадающему в Средиземное море»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
277€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Историческое путешествие из Белека: Перге, Аспендос, Куршунлу
Познайте тайны древних городов Перге и Аспендос и насладитесь красотой национального парка Куршунлу
«В завершение мы заедем в национальный парк Куршунлу, где вы насладитесь пением птиц, прохладой реки Аксу и великолепным водопадом»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Из Белека в Сиде: История, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Погрузитесь в историю Сиде, восхититесь водопадом Манавгат и посетите уникальную мечеть Кулийе
«Вы увидите самый широкий и плодородный водопад региона — Манавгат — раскроете тайну его названия и узнаете, каким образом в Сиде поступала вода в римский период»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Белека
Погрузитесь в историю древних цивилизаций и ощутите прохладу уникального водопада Куршунлу в окрестностях Белека
«Руины Аспендоса и водопад Куршунлу»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
355€320 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Сиде и водопад Манавгат: путешествие из Белека с культурным и природным наследием
Погрузитесь в мир античной истории и природной красоты с индивидуальной экскурсией в Сиде и к водопаду Манавгат
«Это порог реки Манавгат — его ширина составляет 40 метров, а высота достигает 2-х, оттого его и называют водопадом»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
333€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Из Белека в Анталью: путешествие через века и природу
Приглашаем на увлекательное путешествие из Белека в Анталью, где вас ждут исторические открытия и природные чудеса
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Мы доедем до водопада Верхний Дюден»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€289 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
Прогуляйтесь по древним улочкам Антальи, посетите знаменитые ворота Адриана и насладитесь красотой водопадов Куршунлу и Дюден
Начало: у вашего отеля
«На территории национального парка вы посетите живописный водопад Куршунлу»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€260 за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Незабываемое путешествие на яхте к Дюденскому водопаду из Белека
Путешествие на яхте к Дюденскому водопаду из Белека - это незабываемый день, полный впечатлений, купания и веселья на борту комфортабельной яхты
Начало: Ваш отель
«Круиз к сердцу Анталии Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии из Белека – одна из обязательных к посещению экскурсий, ведь именно 40-метровый водопад, каскадом обрушивающийся в Средиземное море, является визитной карточкой города»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$30 за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия на водопады Анталии из Белека с индивидуальным трансфером
Освежите воспоминания о лете, посетив живописные водопады Анталии с персональным трансфером
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
«Что может быть лучше в жару, чем прогуляться по трем водопадам Анталии, два из которых находятся в горах, в окружении соснового леса»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Групповая
7 часов
Джип-сафари к трём водопадам
«Предлагаем вам яркую и не забываемую поездку на джипах по трем водопадам из Белека»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:15
$30 за человека
Индивидуальная
6 часов
Руины города Перге и водопад Куршунлу
Начало: Ваш отель
«Прогулка по природному парку и торговому центру Затем посетим одно из природных чудес — парк и водопад Куршунлу, где у вас будет возможность насладиться первозданной красотой»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
$417 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Водопады Антальи: Дюден и Куршунлу
Начало: Ваш отель
«Водопады турецкой Ривьеры Сегодня мы посетим самые красивые природные чудеса Турецкой Ривьеры в Анталии — два водопада, Дюден и Куршунлу»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00,13:00, 14:00, 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
$427 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина23 мая 2024Очень рекомендую. Во-первых,Угур отличный рассказчик! наш 8 летний сын запомнил многие моменты Во-вторых,и это очень важно,не было ощущения,что мы на экскурсии,где отрабатывают
- ММария19 мая 2024Спонтанно, собрались на экскурсию, была прохладная погода, а у мужа День рождения. Турция богатая и разнообразная страна, это наша первая экскурсия
- ААндрей11 мая 2024Все отлично, интересная экскурсия
- ЮЮлия5 мая 2024Здравствуйте! Прошло уже две недели, как мы вернулись с отпуска, а эмоции от увиденной красоты до сих пор не отпускают. Большое спасибо
- ЮЮлия4 мая 2024Восторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентирован на клиента - может
- ЮЮлия29 апреля 2024Было очень интересно!
- ООлеся15 марта 2024Поездка очень понравилась. Маршрут интересный. Старый город впечатлил своим спокойствием, атмосферой. Виды шикарные! Турецкий кофе очень вкусный, мороженое из козьего
- ЮЮлия4 марта 202422 февраля индивидуальная экскурсия по Анталии - самый лучший день нашего недельного пребывания в Турции! Безупречно пунктуальный, вежливый, знающий гид.
- ИИван20 сентября 2023Впечатления - хорошие, но с описанием и фото в описании - расхождения. Плюсы: 1. Трансфер вовремя. 2. Судно имеет выносные трапы, с которых
- ННаталья15 августа 2023Несмотря на жару, экскурсия прошла на одном дыхании. Фатима очень пунктуальна. Её отличительные качества: дружелюбность и оптимизм. Отвечала на все, возникшие у нас вопросы. Достаточно неплохо осветила исторические аспекты заявленной темы
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Водопады»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
Какие места ещё посмотреть в Белеке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Белеку в июне 2024
Сейчас в Белеке в категории "Водопады" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 30 до 427 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Купите самую интересную из 12 экскурсий в Белеке на 2024 год по теме «Водопады», 56 ⭐ отзывов, цены от €30. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август