Экскурсии на водопады из Белека

Найдено 12 экскурсий в категории «Водопады» в Белеке, цены от €30, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
26 отзывов
Путешествие по Старому городу Антальи с посещением водопада Дюден
Знакомство с историческим наследием Антальи и природной красотой водопада Дюден в уютной атмосфере
«В завершение отвезу вас к 50-метровому каскадному водопаду Дюден, впадающему в Средиземное море»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
277250 за всё до 4 чел.
Из Белека - в Перге, Аспендос и Куршунлу
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Историческое путешествие из Белека: Перге, Аспендос, Куршунлу
Познайте тайны древних городов Перге и Аспендос и насладитесь красотой национального парка Куршунлу
«В завершение мы заедем в национальный парк Куршунлу, где вы насладитесь пением птиц, прохладой реки Аксу и великолепным водопадом»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
320 за всё до 4 чел.
Из Белека - в старинный Сиде
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Из Белека в Сиде: История, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Погрузитесь в историю Сиде, восхититесь водопадом Манавгат и посетите уникальную мечеть Кулийе
«Вы увидите самый широкий и плодородный водопад региона — Манавгат — раскроете тайну его названия и узнаете, каким образом в Сиде поступала вода в римский период»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Белека
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Белека
Погрузитесь в историю древних цивилизаций и ощутите прохладу уникального водопада Куршунлу в окрестностях Белека
«Руины Аспендоса и водопад Куршунлу»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
355320 за всё до 4 чел.
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Белека
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Сиде и водопад Манавгат: путешествие из Белека с культурным и природным наследием
Погрузитесь в мир античной истории и природной красоты с индивидуальной экскурсией в Сиде и к водопаду Манавгат
«Это порог реки Манавгат — его ширина составляет 40 метров, а высота достигает 2-х, оттого его и называют водопадом»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
333300 за всё до 4 чел.
Из Белека - в Анталью
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
7 отзывов
Из Белека в Анталью: путешествие через века и природу
Приглашаем на увлекательное путешествие из Белека в Анталью, где вас ждут исторические открытия и природные чудеса
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Мы доедем до водопада Верхний Дюден»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
289 за всё до 6 чел.
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
Прогуляйтесь по древним улочкам Антальи, посетите знаменитые ворота Адриана и насладитесь красотой водопадов Куршунлу и Дюден
Начало: у вашего отеля
«На территории национального парка вы посетите живописный водопад Куршунлу»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
260 за всё до 4 чел.
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии из Белека
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
1 отзыв
Незабываемое путешествие на яхте к Дюденскому водопаду из Белека
Путешествие на яхте к Дюденскому водопаду из Белека - это незабываемый день, полный впечатлений, купания и веселья на борту комфортабельной яхты
Начало: Ваш отель
«Круиз к сердцу Анталии Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии из Белека – одна из обязательных к посещению экскурсий, ведь именно 40-метровый водопад, каскадом обрушивающийся в Средиземное море, является визитной карточкой города»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$30 за человека
Трансфер-тур Три водопада Анталии
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия на водопады Анталии из Белека с индивидуальным трансфером
Освежите воспоминания о лете, посетив живописные водопады Анталии с персональным трансфером
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
«Что может быть лучше в жару, чем прогуляться по трем водопадам Анталии, два из которых находятся в горах, в окружении соснового леса»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Джип-сафари к трём водопадам
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
Джип-сафари к трём водопадам
«Предлагаем вам яркую и не забываемую поездку на джипах по трем водопадам из Белека»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:15
$30 за человека
Руины города Перге и водопад Куршунлу
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Руины города Перге и водопад Куршунлу
Начало: Ваш отель
«Прогулка по природному парку и торговому центру Затем посетим одно из природных чудес — парк и водопад Куршунлу, где у вас будет возможность насладиться первозданной красотой»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
$417 за всё до 5 чел.
Водопады Антальи: Дюден и Куршунлу
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Водопады Антальи: Дюден и Куршунлу
Начало: Ваш отель
«Водопады турецкой Ривьеры Сегодня мы посетим самые красивые природные чудеса Турецкой Ривьеры в Анталии — два водопада, Дюден и Куршунлу»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00,13:00, 14:00, 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
$427 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    23 мая 2024
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
    Очень рекомендую. Во-первых,Угур отличный рассказчик! наш 8 летний сын запомнил многие моменты Во-вторых,и это очень важно,не было ощущения,что мы на экскурсии,где отрабатывают
    читать дальше

    часы. Была прогулка,во время который нам рассказывали о Турции. Мы получили то,что хотели-открыть для себя Турцию! не туристическую Мекку,а именно страну с большой историей!

  • М
    Мария
    19 мая 2024
    Из Белека - в Перге, Аспендос и Куршунлу
    Спонтанно, собрались на экскурсию, была прохладная погода, а у мужа День рождения. Турция богатая и разнообразная страна, это наша первая экскурсия
    читать дальше

    по историческим местам в Турции и мы очень довольны! Это восторг! Атмосфера древних городов, которые превосходно сохранились, незабываема. Понравился заповедник, парк с водопадами. Фатма-наш великолепный гид! Приятно провели время и узнали много нового. Отличное знание истории и хорошая подача информации. Когда вернемся в Турцию, хотим, обязательно, съездить с Фатмой ещё куда-нибудь 🌸

    Спонтанно, собрались на экскурсию, была прохладная погода, а у мужа День рожденияСпонтанно, собрались на экскурсию, была прохладная погода, а у мужа День рожденияСпонтанно, собрались на экскурсию, была прохладная погода, а у мужа День рождения
  • А
    Андрей
    11 мая 2024
    Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
    Все отлично, интересная экскурсия
  • Ю
    Юлия
    5 мая 2024
    Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
    Здравствуйте! Прошло уже две недели, как мы вернулись с отпуска, а эмоции от увиденной красоты до сих пор не отпускают. Большое спасибо
    читать дальше

    тебе, Ислам, за то что рассказал историю своей страны, показал нам ее с очень красивой и дружественной стороны 😁 А еще бесценно то, что вся экскурсия прошла в спокойном темпе и мы с ребенком за целый день не устали, а получили только удовольствие от прогулки.

    Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!
  • Ю
    Юлия
    4 мая 2024
    Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
    Восторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентирован на клиента - может
    читать дальше

    предложить свой маршрут, может скорректировать с учётом пожеланий. Ездили с девочками 9 и 11 лет, не было скучно совершенно. Водопады разные по своему характеру. Куршунлу- как в джунглях Аватара, много красивых фоток, Дюден - более суровый: старая Анталия впечатлила. Всё было интересно и комфортно. Спасибо гиду. Рекомендую от души

    Восторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентированВосторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентированВосторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентированВосторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентированВосторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентированВосторг! Ислам не просто гид, а гид историк, отличный рассказчик, знает и любит свою страну, ориентирован
  • Ю
    Юлия
    29 апреля 2024
    Из Белека - в Анталью
    Было очень интересно!
    Было очень интересно!Было очень интересно!Было очень интересно!
  • О
    Олеся
    15 марта 2024
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
    Поездка очень понравилась. Маршрут интересный. Старый город впечатлил своим спокойствием, атмосферой. Виды шикарные! Турецкий кофе очень вкусный, мороженое из козьего
    читать дальше

    молока отличное) Хотим вернуться. Угур интересный собеседник, с удовольствием рассказывает про свою страну, обычаи,отвечает на вопросы. Поездка была комфортная, Угур предлагал воду несколько раз, стиль вождения спокойный. В общем советуем!

    Поездка очень понравилась. Маршрут интересный. Старый город впечатлил своим спокойствием, атмосферой. Виды шикарные! Турецкий кофе оченьПоездка очень понравилась. Маршрут интересный. Старый город впечатлил своим спокойствием, атмосферой. Виды шикарные! Турецкий кофе очень
  • Ю
    Юлия
    4 марта 2024
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
    22 февраля индивидуальная экскурсия по Анталии - самый лучший день нашего недельного пребывания в Турции! Безупречно пунктуальный, вежливый, знающий гид.
    читать дальше

    Много вопросов мы задали по современной жизни Турции. Это была прогулка на водопад и потом неспешная прогулка по удивительной старой Анталии. Мы посидели на высоком берегу с прекрасным видом поели вкусное мороженное и выпили по чашечке турецкого кофе. По моей просьбе зашли в магазинчик купить специи. Вся экскурсия была выстроена под наш темп и наши интересы. Очень хочется встретиться с этим удивительным, доброжелательным профессиональном своего дела еще. Наши самые добрые пожелания Угуру и процветания его бизнесу.

    22 февраля индивидуальная экскурсия по Анталии - самый лучший день нашего недельного пребывания в Турции! Безупречно
  • И
    Иван
    20 сентября 2023
    Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии из Белека
    Впечатления - хорошие, но с описанием и фото в описании - расхождения. Плюсы: 1. Трансфер вовремя. 2. Судно имеет выносные трапы, с которых
    читать дальше

    можно прыгать. На переднем трапе завозят в следующий после Дюденского водопад. 3. Максимально близко подвозят к самому Дюденскому водопаду. 4. Доброжелательная команда, хорошо знают русский язык. Расхождения: 1. Не яхта, а старенький двухпалубный катер. 2. Громко работает двигатель, поэтому громко включают музыку. 3. Отправление не из порта Антальи.

  • Н
    Наталья
    15 августа 2023
    Из Белека - в Перге, Аспендос и Куршунлу
    Несмотря на жару, экскурсия прошла на одном дыхании. Фатима очень пунктуальна. Её отличительные качества: дружелюбность и оптимизм. Отвечала на все, возникшие у нас вопросы. Достаточно неплохо осветила исторические аспекты заявленной темы

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
  2. Из Белека - в Перге, Аспендос и Куршунлу
  3. Из Белека - в старинный Сиде
  4. Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Белека
  5. Сиде и водопад Манавгат: поездка из Белека
Какие места ещё посмотреть в Белеке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Каньоны Кепрюлю
  5. The land of legends
  6. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Белеку в июне 2024
Сейчас в Белеке в категории "Водопады" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 30 до 427 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Купите самую интересную из 12 экскурсий в Белеке на 2024 год по теме «Водопады», 56 ⭐ отзывов, цены от €30. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам