Мои заказы

Пиратская Яхта Gonster: Утро и Закат (Алкоголь на закате)

Пиратская Яхта Gonster
Отправьтесь в незабываемое морское приключение на пиратской яхте из Белека, где вас ждут кристально чистые воды бухт Фазелис, Алакасу и Лунный свет.

Наслаждайтесь вкусным обедом и безлимитными напитками, а также весёлыми танцами и пенной вечеринкой, которые сделают этот день незабываемым для всей семьи!
Пиратская Яхта Gonster: Утро и Закат (Алкоголь на закате)
Пиратская Яхта Gonster: Утро и Закат (Алкоголь на закате)
Пиратская Яхта Gonster: Утро и Закат (Алкоголь на закате)
Ближайшие даты:
2
мая3
мая4
мая5
мая6
мая7
мая8
мая
Время начала: 08:00

Описание водной прогулки

Погрузитесь в атмосферу приключений на борту пиратского корабля Gonster, отправляющегося из порта Кемера! Вас ждёт увлекательное морское путешествие по живописному Средиземноморью с остановками в бухтах Фазелис, Алакасу и Лунного света, где вы сможете искупаться в бирюзовых водах и насладиться красотой природы. Выберите удобное время для приключения: 🌞 Утренний тур:

• Трансфер из отеля в Белеке утром • Продолжительность: около 6 часов • Обед и безлимитные прохладительные напитки включены • Алкоголь за дополнительную плату 🌅 Закатный тур:

Трансфер из Белека примерно в 14:00 • Отплытие из Кемера в 17:00, возвращение в 20:45, прибытие в отель около 22:00 • Ужин с безлимитным пивом и вином • Также включены безалкогольные напитки На борту вас ждёт весёлая анимация, музыка от диджея, танцы и пенная вечеринка. Для маленьких гостей предусмотрены аквагрим и детская программа. 🍽️ Вкусное питание включает ароматную курицу, гарниры и свежие салаты — одинаково для обоих туров. Этот день подарит вам море, солнце, искренние эмоции и незабываемые виды. Выбирайте между энергичным утром и романтичным закатом — или попробуйте оба варианта с Gonster! Важная информация:.
Трансфер из Белека примерно в 14:00 • Отплытие из Кемера в 17:00, возвращение в 20:45, прибытие в отель около 22:00 • Ужин с безлимитным пивом и вином • Также включены безалкогольные напитки На борту вас ждёт весёлая анимация, музыка от диджея, танцы и пенная вечеринка. Для маленьких гостей предусмотрены аквагрим и детская программа. 🍽️ Вкусное питание включает ароматную курицу, гарниры и свежие салаты — одинаково для обоих туров. Этот день подарит вам море, солнце, искренние эмоции и незабываемые виды. Выбирайте между энергичным утром и романтичным закатом — или попробуйте оба варианта с Gonster! Важная информация:.
• Трансфер из Белека примерно в 14:00 • Отплытие из Кемера в 17:00, возвращение в 20:45, прибытие в отель около 22:00 • Ужин с безлимитным пивом и вином • Также включены безалкогольные напитки На борту вас ждёт весёлая анимация, музыка от диджея, танцы и пенная вечеринка. Для маленьких гостей предусмотрены аквагрим и детская программа. 🍽️ Вкусное питание включает ароматную курицу, гарниры и свежие салаты — одинаково для обоих туров. Этот день подарит вам море, солнце, искренние эмоции и незабываемые виды. Выбирайте между энергичным утром и романтичным закатом — или попробуйте оба варианта с Gonster! Важная информация:
  • Возьмите с собой головной убор, купальный костюм, полотенце, фотоаппарат, солнцезащитный крем, шляпу.
  • Запрещены домашние животные, курение.
  • Не подходит для беременных женщин, для людей с проблемами спины.

Каждый день.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бухта Фазелис
  • Бухта Алакасу (Райская бухта)
  • Бухта Лунный свет
Что включено
  • Встреча в отеле и трансфер
  • Обед
  • Безалкогольные напитки (вода, кола, фанта и т. д.)
  • Купание в море
  • Анимации
  • Шоу
  • Пенные вечеринки
  • Профессиональная команда аниматоров и детские развлечения
  • Выступление диджея
  • Безлимитное пиво и вино - только при выборе закатного тура с включёнными алкогольными напитками
Что не входит в цену
  • Входная плата в бухту Фазелис
  • Личные расходы
  • Чай и кофе (можно приобрести на борту)
  • Фото и видео с тура
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 500 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой головной убор, купальный костюм, полотенце, фотоаппарат, солнцезащитный крем, шляпу
  • Запрещены домашние животные, курение
  • Не подходит для беременных женщин, для людей с проблемами спины
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Белека

Похожие экскурсии из Белека

Прогулка на пиратской яхте к Дюденскому водопаду в Анталии из Белека
На автобусе
На яхте
10 часов
-
25%
33 отзыва
Водная прогулка
Прогулка на пиратской яхте к Дюденскому водопаду в Анталии из Белека
Начало: Ваш отель
Расписание: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 07:30
12 ноя в 07:30
$30$40 за человека
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии из Белека
На яхте
8 часов
14 отзывов
Водная прогулка
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии из Белека
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник, среда, пятница В 08:30
Сегодня в 08:30
12 ноя в 08:30
$50 за человека
Путешествие на пиратской яхте из Белека
На яхте
10 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Путешествие на пиратской яхте из Белека
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00
1 мар в 08:00
2 мар в 08:00
$29 за человека
У нас ещё много экскурсий в Белеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Белеке