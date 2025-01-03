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Описание экскурсии
Путешествие в Анталию: Водопады, Которые Стоит Посетить
Анталия — это не только золотые пляжи и бирюзовое море, но и потрясающие природные красоты, среди которых выделяются великолепные водопады. Если вы жаждете приключений и хотите насладиться великолепием природы, обязательно посетите следующие водопады в Анталии.
Водопад Дюден
Первым водопадом, который мы рекомендуем вам посетить, является Дюден. Этот удивительный водопад расположен в самом центре Анталии и представляет собой настоящее чудо природы. Вы сможете ощутить магию каскада воды, который бурлит среди зелени, всего в нескольких километрах от городской суеты.
Водопад Куршунлу
Еще одним знаменитым водопадом, который не оставит вас равнодушными, является водопад Куршунлу. Он образован одним из рукавов реки Аксу и поражает своей красотой и мощью. Прогуливаясь по живописным тропам вокруг водопада, вы окунетесь в мир природы и умиротворения.
Водопад Карпузкалдыран
Ваше исследование природных чудес Анталии завершится у впечатляющего водопада Карпузкалдыран. Этот водопад является одним из самых высоких в регионе и поражает своей мощью, с высоты 30 метров стремительно падает каскад воды. Это место подарит вам невероятные фотографии и впечатления, которые останутся с вами навсегда.
Погружение в Природное Великолепие
Путешествие к водопадам Анталии — это уникальная возможность погрузиться в природное великолепие и насладиться тишиной и спокойствием в окружении потрясающих видов. Не упустите шанс включить в свой отпуск приключение среди водопадов Анталии!
Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|$55
|Детский (6-11 лет)
|$30
|Детский (0-5 лет)
|$10
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дюден
- Куршунлу
- Карпузкалдыран
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Сопровождение
- Все входные билеты
- Полная страховка
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки
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Важная информация
- Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени