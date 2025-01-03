Водопады Турецкой Сказки: Дюден, Куршунлу, Карпузкалдыран

Водопады Турецкой Сказки
Если вы считаете себя любителем природы и любителем приключений, мы уже знаем ваш ответ: «Конечно, да!» Действительно, это мероприятие станет для вас идеальным выбором.

Однако, даже если вы не такие, мы уверены, что если вы подпишетесь на джип-сафари в Аланье и присоединитесь к нам, вы скажете «удачи» в конце дня.
Водопады Турецкой Сказки: Дюден, Куршунлу, Карпузкалдыран
Водопады Турецкой Сказки: Дюден, Куршунлу, Карпузкалдыран
Водопады Турецкой Сказки: Дюден, Куршунлу, Карпузкалдыран

Описание экскурсии

Путешествие в Анталию: Водопады, Которые Стоит Посетить

Анталия — это не только золотые пляжи и бирюзовое море, но и потрясающие природные красоты, среди которых выделяются великолепные водопады. Если вы жаждете приключений и хотите насладиться великолепием природы, обязательно посетите следующие водопады в Анталии.

Водопад Дюден

Первым водопадом, который мы рекомендуем вам посетить, является Дюден. Этот удивительный водопад расположен в самом центре Анталии и представляет собой настоящее чудо природы. Вы сможете ощутить магию каскада воды, который бурлит среди зелени, всего в нескольких километрах от городской суеты.

Водопад Куршунлу

Еще одним знаменитым водопадом, который не оставит вас равнодушными, является водопад Куршунлу. Он образован одним из рукавов реки Аксу и поражает своей красотой и мощью. Прогуливаясь по живописным тропам вокруг водопада, вы окунетесь в мир природы и умиротворения.

Водопад Карпузкалдыран

Ваше исследование природных чудес Анталии завершится у впечатляющего водопада Карпузкалдыран. Этот водопад является одним из самых высоких в регионе и поражает своей мощью, с высоты 30 метров стремительно падает каскад воды. Это место подарит вам невероятные фотографии и впечатления, которые останутся с вами навсегда.

Погружение в Природное Великолепие

Путешествие к водопадам Анталии — это уникальная возможность погрузиться в природное великолепие и насладиться тишиной и спокойствием в окружении потрясающих видов. Не упустите шанс включить в свой отпуск приключение среди водопадов Анталии!

Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)$55
Детский (6-11 лет)$30
Детский (0-5 лет)$10
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дюден
  • Куршунлу
  • Карпузкалдыран
Что включено
  • Трансфер из/в отель
  • Сопровождение
  • Все входные билеты
  • Полная страховка
  • Обед
Что не входит в цену
  • Напитки
Место начала и завершения?
Белек
Когда и сколько длится?
Когда: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Белека

Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
На машине
скидка
20%
16 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
Прогуляйтесь по древним улочкам Антальи, посетите знаменитые ворота Адриана и насладитесь красотой водопадов Куршунлу и Дюден
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
290232 за всё до 4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
На машине
скидка
10%
29 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Старому городу Антальи с посещением водопада Дюден
Знакомство с историческим наследием Антальи и природной красотой водопада Дюден в уютной атмосфере
Завтра в 14:30
5 янв в 08:30
266240 за всё до 6 чел.
Из Белека - в Перге, Аспендос и Куршунлу
На машине
11 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческое путешествие из Белека: Перге, Аспендос, Куршунлу
Познайте тайны древних городов Перге и Аспендос и насладитесь красотой национального парка Куршунлу
Завтра в 08:00
5 янв в 08:00
320 за всё до 4 чел.