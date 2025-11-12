Закат на острове Сулуада — это настоящее волшебство, которое стоит увидеть хотя бы раз в жизни.
Отправьтесь с нами в морское путешествие и встретьте солнце, уходящее за горизонт, прямо с борта уютной яхты. Вас ждут купание в кристально чистой воде, белоснежные пляжи и захватывающие виды. Турецкие Мальдивы подарят вам отдых для души и кадры, достойные открыток.
Описание водной прогулки
Морское путешествие Встретить закат на турецких Мальдивах — разве не звучит как мечта? Приглашаем вас в морское путешествие к острову Сулуада — жемчужине Средиземного моря, где бирюзовая вода встречает белоснежные пляжи, а закат превращает каждый пейзаж в картину. Из уютного порта Адрасан мы отправляемся в круиз на яхте, скользя по волнам мимо живописных бухт. Если повезет, нас поприветствуют морские черепахи — вечные жители этих прозрачных вод. Встретить закат в потрясающем месте Когда мы причалим к Сулуаде, вы сможете окунуться в нежные волны, расслабиться на пляже или просто насладиться тишиной природы. И вот наступает он — момент, ради которого стоит плыть: солнце начинает тонуть за горизонтом, окрашивая небо и море в золотые и розовые тона. После волшебного заката вас ждет вкусный ужин на борту и ещё одна остановка — в бухте Аксэки. Это место знаменито своей загадочной Пещерой любви и освежающей водой. Важная информация:
Возьмите с собой полотенце, купальник, солнцезащитный крем, головной убор, очки.
Ежедневно в 12:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Сулуада
- Бухта Аксэки
Что включено
- Трансфер
- Прогулка на яхте
- Ужин, вода, чай
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Другие напитки на яхте
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой полотенце
- Купальник
- Солнцезащитный крем
- Головной убор
- Очки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Белека
