Закат на острове Сулуада - путешествие на яхте из Белека

Закат на острове Сулуада — это настоящее волшебство, которое стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Отправьтесь с нами в морское путешествие и встретьте солнце, уходящее за горизонт, прямо с борта уютной яхты. Вас ждут купание в кристально чистой воде, белоснежные пляжи и захватывающие виды. Турецкие Мальдивы подарят вам отдых для души и кадры, достойные открыток.
Время начала: 12:00

Описание водной прогулки

Морское путешествие Встретить закат на турецких Мальдивах — разве не звучит как мечта? Приглашаем вас в морское путешествие к острову Сулуада — жемчужине Средиземного моря, где бирюзовая вода встречает белоснежные пляжи, а закат превращает каждый пейзаж в картину. Из уютного порта Адрасан мы отправляемся в круиз на яхте, скользя по волнам мимо живописных бухт. Если повезет, нас поприветствуют морские черепахи — вечные жители этих прозрачных вод. Встретить закат в потрясающем месте Когда мы причалим к Сулуаде, вы сможете окунуться в нежные волны, расслабиться на пляже или просто насладиться тишиной природы. И вот наступает он — момент, ради которого стоит плыть: солнце начинает тонуть за горизонтом, окрашивая небо и море в золотые и розовые тона. После волшебного заката вас ждет вкусный ужин на борту и ещё одна остановка — в бухте Аксэки. Это место знаменито своей загадочной Пещерой любви и освежающей водой. Важная информация:
Возьмите с собой полотенце, купальник, солнцезащитный крем, головной убор, очки.

Ежедневно в 12:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Сулуада
  • Бухта Аксэки
Что включено
  • Трансфер
  • Прогулка на яхте
  • Ужин, вода, чай
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Другие напитки на яхте
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой полотенце
  • Купальник
  • Солнцезащитный крем
  • Головной убор
  • Очки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

