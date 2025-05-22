Премиум-тур в Каппадокию на 2 дня из Белека с пещерным отелем
Начало: Ваш отель
«В невероятную Каппадокию из Белека Двухдневный премиум-тур в Каппадокию из Белекa предлагает незабываемые впечатления»
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 04:00
14 июл в 04:00
17 июл в 04:00
$59 за человека
14 июл в 03:30
16 июл в 03:30
$63 за человека
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четаерг, Суббота
14 июл в 04:30
17 июл в 04:30
$110 за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий22 мая 2025Каппадокия - это место, которое завораживает своей красотой. Я был поражен формами скал и пещерных городов, а полет на воздушном шаре стал настоящим приключением.
- ААнастасия23 апреля 2025Посещение Каппадокии стало для меня путешествием в другой мир!! Фантастические скальные образования, великолепные храмы и гостеприимство местных жителей оставили незабываемые впечатления! Рекомендую всем посетить!
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «VIP-туры»
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Сколько стоит тур в Белеке в июле 2025
Сейчас в Белеке в категории "VIP-туры" можно забронировать 3 тура от 59 до 110. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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