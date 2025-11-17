Каппадокия — это уникальный уголок Турции, поражающий своей красотой, живописными ландшафтами и волшебной атмосферой. Это природное чудо ежегодно притягивает путешественников со всех концов света. Окунитесь в сказочную атмосферу Каппадокии и насладитесь её великолепием лично.
Описание тураНезабываемое путешествие Путешествие начинается ещё до рассвета, когда Анталия только просыпается. Нас ждёт насыщенный день в сердце Турции — в Каппадокии. Первую остановку мы сделаем в уютном кафе, где нас будет ждать турецкий завтрак из свежих и сытных блюд. Это отличный способ зарядиться энергией перед длинной, но увлекательной дорогой. Крепость Учхисар — первая локация в Каппадокии. Эта природная башня веками служила домом, укрытием и сторожевой вышкой. С вершины открывается впечатляющий вид на долины, холмы и вулканические скалы — как на ладони вся Каппадокия. Небольшая пауза с обедом в местном ресторане с блюдами турецкой кухни — в окружении каменной архитектуры и неспешной атмосферы. Музей под открытым небом Гёреме и Долина Монахов — место, где время будто остановилось. Здесь вырубленные в скалах монастыри, старинные фрески и каменные кельи погружают в атмосферу первых христианских общин. Гид расскажет о жизни монахов и искусстве, сохранившемся в этих местах на протяжении веков. Долина Любви и Долина труб фей — одни из самых романтичных долин Каппадокии. Причудливые скалы, сформированные природой, будто нарочно созданы для фотосессий и размышлений. Также мы спустимся в глубины земли, чтобы увидеть, как жили древние народы, спасаясь от угроз. Целые улицы, дома, склады и тоннели, вырезанные в скале — эти лабиринты впечатляют. И завершаем день в мастерской, где из обычной глины мастера создают удивительную керамику. Маршрут второго дня в Каппадокии Второй день начинается с волшебства — при желании можно подняться на воздушном шаре и увидеть, как Каппадокия пробуждается с первыми лучами солнца. Тем, кто остаётся на земле, откроется не менее завораживающий вид с обзорной площадки, где можно сделать красивые снимки. Долина Верблюдов — скалы здесь напоминают верблюдов и другие формы — как будто сама природа решила поиграть в скульптора. Затем мы остановимся в старинном караван-сарае — месте отдыха для путешественников по Великому шёлковому пути. Эти каменные стены хранят воспоминания о купцах, караванах и далёких странах. По дороге домой нас ждет вкусный обед в городе Конья. После насыщенных двух дней мы отправимся обратно, оставляя позади сказочные пейзажи Каппадокии — но увозя с собой впечатления на всю жизнь. Важная информация:
- Во время экскурсии необходимо иметь при себе: паспорт, удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, сменную одежду, кофту, куртку (для турецкой ночи и полета на воздушном шаре).
- Берите наличные деньги для оплаты дополнительных услуг.
- В зависимости от погоды порядок осмотра достопримечательностей, полеты на воздушных шарах и другие мероприятия могут быть отменены. В таких случаях гид имеет право изменить порядок программы.
- Вы не можете запросить место для детей, зарегистрированных бесплатно (если в автобусе есть свободное место, то его можно использовать). Дети, забронированные бесплатно, сидят на коленях у родителей.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подземный город в Каппадокии
- Национальный Парк Гёреме
- Скальная Крепость Ортахисар
- Скальная Крепость Учхисар
- Скальный город Чавушин
- Церковь 6-го века Иоанна Крестителя
- Долина Любви
- Долина Воображений (Деврент)
- Долина Голубей и каппадокийские голубятни
- Красивейший закат в Красной Долине (Кызыл Чукур)
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Гид-историк
- Завтрак в первый день экскурсии
- Проживание в двухместном номере
- Завтрак и ужин в отеле
- Входные билеты по маршруту
- Большой комфортный автобус
- Вода в автобусе
- Dedeli Cave Konak Otel
- Страховка
Что не входит в цену
- Обед первый день - 15$ Обед второй день - 15$
- Отдельный одноместный номер - 25$
- Закат в"Красной долине - 15$
- Посещение шоу-программы «Ночь в Каппадокии»
- Панорама воздушных шаров на джипе - 50$
- Панорама воздушных шаров на рассвете 1.5 часа - 30$
- Полёт на воздушном шаре от 150 € до 250 € пожеланию
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
