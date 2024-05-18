Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
Групповой тур в Белеке

Пещеры и каменные глыбы Каппадокии: экскурсия в мини-группе из Белек на автобусе

Каппадокия — самый сказочный регион Турции.

Туристы со всего мира приезжают сюда, чтобы увидеть завораживающие холмы и насладиться витающей в воздухе романтикой. Не оставайтесь в стороне и посмотрите на красоты Каппадокии собственными глазами.
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
Ближайшие даты:
18
мая
20
мая
23
мая
25
мая
27
мая
30
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый 8+$95
Детский от 4 до 7 лет$85
Детский от 0 до 3 лет$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Караван-сарай в древнем христианском городе Саратлы
  • Древний подземный город Каяшехир
  • Византийская крепость
  • Единственная церковь
  • Мечеть Ибрагима Паши
  • Церковь Девы Марии, Римский хамам
  • Город Ортахисар, панорама Лаванды
  • Город Ургуп
  • Долина Деврент
  • Долина Фантазий
  • Гончарная мастерская «Хитит»
  • Церковь Святая Нино Грузия
  • Церковь Иоанна Крестителя
  • Долина Любви
  • Город Гореме
  • Полет на воздушном шаре
  • Рассвет в Каппадокии
  • Долина Голубей

Описание

Вас ждут незабываемые впечатления с полной, развлекательной, расслабляющей и динамичной экскурсионной программой. Тур организован в соответствии со всеми возможными потребностями и пожеланиями наших гостей. Готовы ли вы открыть для себя культуру, историю и природу Каппадокии с веселой поездкой за короткое время? Если ваш ответ «да», то мы начинаем наше приключение.

Что вас ждет

Каппадокия может похвастаться уникальным историческим и культурным наследием. В ходе двухдневного тура мы осмотрим удивительные чудеса природы. Вас поразят пейзажи долины Деврент и Долины голубей, которые известны причудливыми каменными столбами. За время экскурсии вы увидите многочисленные каменные глыбы: от конусов и колонн до скал в форме шля. Также нас ждет посещение подземного города, древних населенных пунктов и музея под открытом небом Гереме, в котором находится более 30 скальных церквей и часовен. Прогулка среди античных домов и церквей дополнит ощущение полного погружения в прошлое.

Воздушные шары на рассвете

На второй день стоит встать пораньше, чтобы встретить рассвет на смотровой площадке, откуда удобнее всего наблюдать за взлетающими в небо воздушными шарами, а по желанию можно и вовсе полетать на них. После наша экскурсия продолжится, и мы посетим такие же интересные локации, как и в первый день тура. Важная информация:• Полет на воздушном шаре обязательно должен быть куплен у организатора, который организовывает поездку. В противном случае в экскурсии может быть отказано.

Понедельник, Четаерг, Суббота

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Караван-сарай в древнем христианском городе Саратлы
  • Древний подземный город Каяшехир
  • Византийская крепость
  • Единственная церковь
  • Мечеть Ибрагима Паши
  • Церковь Девы Марии, Римский хамам
  • Город Ортахисар, панорама Лаванды
  • Город Ургуп
  • Долина Деврент
  • Долина Фантазий
  • Гончарная мастерская «Хитит»
  • Церковь Святая Нино Грузия
  • Церковь Иоанна Крестителя
  • Долина Любви
  • Город Гореме
  • Полет на воздушном шаре
  • Рассвет в Каппадокии
  • Долина Голубей
Что включено
  • Трансфер от/до отеля (автобус с кондиционером чай кофе вода)
  • Входной билет в Подземный город
  • Завтрак в первый день
  • Завтрак в отеле
  • Ужин в отеле (напитки за отдельную плату)
  • Страховка
  • Услуги гида (русско-, англо-, немецкоговорящие)
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Отдельный одноместный номер (доплата 25 USD).
  • Обед в ресторане
  • Закат в «Красной долине»
  • Посещение шоу-программы «Ночь в Каппадокии» 40-50$
  • Полет на воздушном шаре на рассвете
  • Фотосессия на джипе 35$
  • Панорама 25$
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Четаерг, Суббота
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • После бронирования мы сообщим Вам место геолокации
  • Полет на воздушном шаре обязательно должен быть куплен у организатора, который организовывает поездку. В противном случае в экскурсии может быть отказано
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Белека

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