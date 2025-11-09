Мои заказы

Индивидуальная экскурсия в Дальян и Каунос из Бодрума

Насладитесь красотой биосферного заповедника Дальян: прогулка по реке среди камышовых зарослей, купание на Черепашьем пляже Изтузу, грязевые ванны и знакомство с древним городом Каунос.
Индивидуальная экскурсия в Дальян и Каунос из Бодрума
Индивидуальная экскурсия в Дальян и Каунос из Бодрума
Индивидуальная экскурсия в Дальян и Каунос из Бодрума
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 06:00

Описание экскурсии

Мир природы и легенд

Путешествие начнётся с поездки из Бодрума в Дальян — уникальный биосферный заповедник, где встречаются пресные воды реки и солёные волны Средиземного моря. Здесь среди камышовых зарослей обитают цапли, редкие голубые крабы и морские черепахи Caretta Caretta. Вас ждёт прогулка на лодке по реке Дальян, во время которой можно увидеть черепах и полюбоваться видом на скальные гробницы ликийских царей. Дальше маршрут приведёт на знаменитый пляж Изтузу — золотую песчаную косу протяжённостью более 5 километров. Это одно из немногих мест, где черепахи откладывают яйца, поэтому пляж охраняется как природный памятник. Здесь можно искупаться в чистой воде и отдохнуть всей семьёй.

Древний Каунос и силы земли

После отдыха у моря вы отправитесь в древний город Каунос. Сохранившиеся руины античного амфитеатра, римских бань и византийской базилики позволят прикоснуться к тысячелетней истории. Гиды расскажут легенды о городе, основанном сыном Аполлона, и о правителях, чьи гробницы до сих пор высечены в скалах. Завершением поездки станут грязевые ванны и термальные источники. Минеральная глина укрепляет кожу и суставы, а тёплые воды дарят силы и расслабление. Это природный SPA-курорт под открытым небом. Важная информация:
  • Возьмите с собой купальные костюмы, полотенца, головной убор и солнцезащитный крем.
  • Обед оплачивается дополнительно (можно заказать барбекю на лодке или выбрать ресторан).
  • Трансфер: для 1–7 человек предоставляется минивэн, для 8–15 человек — микроавтобус.

<p>*Если вы хотите позавтракать натуральными блюдами в апельсиновом саду, выехать в 6:00 или 7:00 утра, как раньше так лучше</p><p>*Если вы будете завтракать в своем отеле, то уедем как удобно. </p>

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Национальный парк Дальян
  • Скальные гробницы Кауноса
  • Пляж Изтузу
  • Грязевые источники
  • Термальные воды Кёйджегиз
  • Апельсиновые и гранатовые сады
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Катание на лодке
  • Билеты на пляж
  • Билеты в грязевую ванну
  • Завтрак в апельсиновом саду
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Личные расходы
  • Обед
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда:

*Если вы хотите позавтракать натуральными блюдами в апельсиновом саду, выехать в 6:00 или 7:00 утра, как раньше так лучше

*Если вы будете завтракать в своем отеле, то уедем как удобно.

Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Возьмите с собой купальные костюмы, полотенца, головной убор и солнцезащитный крем
  • Обед оплачивается дополнительно (можно заказать барбекю на лодке или выбрать ресторан)
  • Трансфер: для 1-7 человек предоставляется минивэн, для 8-15 человек - микроавтобус
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Бодрума

Похожие экскурсии из Бодрума

VIP-трансфер из аэропорта в Бодрум
На машине
1 час
-
34%
12 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
VIP-трансфер из аэропорта в Бодрум
Безопасно и с комфортом добраться из аэропорта до Бодрума или в обратном направлении
Начало: В аэропорту Бодрума
Сегодня в 20:00
Завтра в 00:30
€52€79 за всё до 7 чел.
Винное путешествие из Бодрума
На машине
4 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Винное путешествие из Бодрума: экскурсия в винодельню Гарова
Погрузитесь в мир виноделия с посещением уникальной винодельни Гарова в Бодруме. Вас ждет незабываемая дегустация и знакомство с историей
Начало: В вашем отеле
Завтра в 16:30
11 ноя в 16:30
€350 за всё до 6 чел.
Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк
На машине
3.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк: изысканное путешествие по Бодруму
Погрузитесь в мир роскоши и культуры с экскурсией по заливам Ялыкавак и Гюмюшлюк. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€360 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бодруме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бодруме