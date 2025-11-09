Насладитесь красотой биосферного заповедника Дальян: прогулка по реке среди камышовых зарослей, купание на Черепашьем пляже Изтузу, грязевые ванны и знакомство с древним городом Каунос.
Описание экскурсии
Мир природы и легенд
Путешествие начнётся с поездки из Бодрума в Дальян — уникальный биосферный заповедник, где встречаются пресные воды реки и солёные волны Средиземного моря. Здесь среди камышовых зарослей обитают цапли, редкие голубые крабы и морские черепахи Caretta Caretta. Вас ждёт прогулка на лодке по реке Дальян, во время которой можно увидеть черепах и полюбоваться видом на скальные гробницы ликийских царей. Дальше маршрут приведёт на знаменитый пляж Изтузу — золотую песчаную косу протяжённостью более 5 километров. Это одно из немногих мест, где черепахи откладывают яйца, поэтому пляж охраняется как природный памятник. Здесь можно искупаться в чистой воде и отдохнуть всей семьёй.
Древний Каунос и силы земли
После отдыха у моря вы отправитесь в древний город Каунос. Сохранившиеся руины античного амфитеатра, римских бань и византийской базилики позволят прикоснуться к тысячелетней истории. Гиды расскажут легенды о городе, основанном сыном Аполлона, и о правителях, чьи гробницы до сих пор высечены в скалах. Завершением поездки станут грязевые ванны и термальные источники. Минеральная глина укрепляет кожу и суставы, а тёплые воды дарят силы и расслабление. Это природный SPA-курорт под открытым небом.
- Возьмите с собой купальные костюмы, полотенца, головной убор и солнцезащитный крем.
- Обед оплачивается дополнительно (можно заказать барбекю на лодке или выбрать ресторан).
- Трансфер: для 1–7 человек предоставляется минивэн, для 8–15 человек — микроавтобус.
<p>*Если вы хотите позавтракать натуральными блюдами в апельсиновом саду, выехать в 6:00 или 7:00 утра, как раньше так лучше</p><p>*Если вы будете завтракать в своем отеле, то уедем как удобно. </p>
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк Дальян
- Скальные гробницы Кауноса
- Пляж Изтузу
- Грязевые источники
- Термальные воды Кёйджегиз
- Апельсиновые и гранатовые сады
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Катание на лодке
- Билеты на пляж
- Билеты в грязевую ванну
- Завтрак в апельсиновом саду
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
- Обед
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда:
*Если вы хотите позавтракать натуральными блюдами в апельсиновом саду, выехать в 6:00 или 7:00 утра, как раньше так лучше
*Если вы будете завтракать в своем отеле, то уедем как удобно.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Возьмите с собой купальные костюмы, полотенца, головной убор и солнцезащитный крем
- Обед оплачивается дополнительно (можно заказать барбекю на лодке или выбрать ресторан)
- Трансфер: для 1-7 человек предоставляется минивэн, для 8-15 человек - микроавтобус
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
