Мир природы и легенд

Путешествие начнётся с поездки из Бодрума в Дальян — уникальный биосферный заповедник, где встречаются пресные воды реки и солёные волны Средиземного моря. Здесь среди камышовых зарослей обитают цапли, редкие голубые крабы и морские черепахи Caretta Caretta. Вас ждёт прогулка на лодке по реке Дальян, во время которой можно увидеть черепах и полюбоваться видом на скальные гробницы ликийских царей. Дальше маршрут приведёт на знаменитый пляж Изтузу — золотую песчаную косу протяжённостью более 5 километров. Это одно из немногих мест, где черепахи откладывают яйца, поэтому пляж охраняется как природный памятник. Здесь можно искупаться в чистой воде и отдохнуть всей семьёй.

Древний Каунос и силы земли

После отдыха у моря вы отправитесь в древний город Каунос. Сохранившиеся руины античного амфитеатра, римских бань и византийской базилики позволят прикоснуться к тысячелетней истории. Гиды расскажут легенды о городе, основанном сыном Аполлона, и о правителях, чьи гробницы до сих пор высечены в скалах. Завершением поездки станут грязевые ванны и термальные источники. Минеральная глина укрепляет кожу и суставы, а тёплые воды дарят силы и расслабление. Это природный SPA-курорт под открытым небом. Важная информация: