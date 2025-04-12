Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Бодруму
Откройте для себя все грани Бодрума с индивидуальной экскурсией. Посетите амфитеатр, ворота Миндоса и другие достопримечательности с опытным гидом
Начало: Экскурсия начинается в вашем отеле
«1-3 человека - на автомобиле с кондиционером 4-7 человек - на минивэне с кондиционером 8-15 человек - на микроавтобусе с кондиционером Вода»
Расписание: Экскурсии проводятся три раза в день. В 9:00, 10:00, 14:30
Завтра в 07:30
7 июл в 07:30
€277 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная Приене и Милет из Бодрума
Погрузитесь в мир великих цивилизаций на индивидуальной экскурсии по Приене, Милету и Дидимам. История оживает в каждом камне
Начало: Экскурсия начинается в вашем отеле
«1-3 человека - на автомобиле с кондиционером 4-7 человек - на минивэне с кондиционером 8-15 человек - на микроавтобусе с кондиционером»
Расписание: Пожалуйста, будьте готовы прийти на Ресепшен по крайней мере за 5 минут до Отъезда.
Завтра в 09:00
7 июл в 09:00
€349 за экскурсию
Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальная экскурсия в Эфес
Перенеситесь в древний мир Эфеса, где каждый камень хранит тайны прошлого. Откройте для себя великолепие античного города с личным гидом
Начало: Экскурсия начинается в вашем отеле
«*новый минивэн Mercedes с кондиционером** и прохладной водой в подарок»
Завтра в 06:00
7 июл в 06:00
от €499 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь12 апреля 202511.04 у нас была индивидуальная историческая экскурсия по г Бодрум. В назначенное время за нами приехал водитель на комфортном минивэне
- ДДмитрий4 апреля 2025Экскурсия достойная! Я сам в России работаю гидом и могу сказать, что гид Мазлум хорошо рассказывает историю и качественно проводит
Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «На микроавтобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Бодруму в июле 2025
Сейчас в Бодруме в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 277 до 499. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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