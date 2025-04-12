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Экскурсии на микроавтобусе в Бодруме с гидом по низким ценам

Найдено 3 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Бодруме, цены от €277. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Обзорная экскурсия по Бодруму только за €249
На микроавтобусе
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Бодруму
Откройте для себя все грани Бодрума с индивидуальной экскурсией. Посетите амфитеатр, ворота Миндоса и другие достопримечательности с опытным гидом
Начало: Экскурсия начинается в вашем отеле
«1-3 человека - на автомобиле с кондиционером 4-7 человек - на минивэне с кондиционером 8-15 человек - на микроавтобусе с кондиционером Вода»
Расписание: Экскурсии проводятся три раза в день. В 9:00, 10:00, 14:30
Завтра в 07:30
7 июл в 07:30
€277 за экскурсию
Индивидуальная экскурсия: Милет - Приена только €349
На микроавтобусе
7 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная Приене и Милет из Бодрума
Погрузитесь в мир великих цивилизаций на индивидуальной экскурсии по Приене, Милету и Дидимам. История оживает в каждом камне
Начало: Экскурсия начинается в вашем отеле
«1-3 человека - на автомобиле с кондиционером 4-7 человек - на минивэне с кондиционером 8-15 человек - на микроавтобусе с кондиционером»
Расписание: Пожалуйста, будьте готовы прийти на Ресепшен по крайней мере за 5 минут до Отъезда.
Завтра в 09:00
7 июл в 09:00
€349 за экскурсию
Индивидуальная экскурсия: в Эфес и Дом Девы Марии из Бодрума только €499
На микроавтобусе
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальная экскурсия в Эфес
Перенеситесь в древний мир Эфеса, где каждый камень хранит тайны прошлого. Откройте для себя великолепие античного города с личным гидом
Начало: Экскурсия начинается в вашем отеле
«*новый минивэн Mercedes с кондиционером** и прохладной водой в подарок»
Завтра в 06:00
7 июл в 06:00
от €499 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    12 апреля 2025
    Обзорная экскурсия по Бодруму только за €249
    11.04 у нас была индивидуальная историческая экскурсия по г Бодрум. В назначенное время за нами приехал водитель на комфортном минивэне
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    Мерседес и мы отправились в путешествие. По дороге подхватили экскурсовода Бору. Сначала мы оказались на набережной Бодрума около исторического Мовзолня и крепости. Бора очень интересно рассказывал. Мы обошли всю крепость с интересными историческими достопримечательностями и находками поднятыми со дна моря. После крепости Бора в местном колоритном кафе угостил нас вкусным турецким кофе, а дочь - вкусным мороженым. Отдохнув и насытившись национальным ароматом кофе на набережной Марины и насмотревшись на красивые яхты мы двинулись дальше в путь. Нас ждали исторические мельницы, античный театр, в котором до сих пор проводятся мероприятия и поездки по красивому городу Бодруму, расположенному между высокими холмами с одной стороны и живописной морской бухтой с другой. Нам все очень понравилось. Экскурсию длилась около 4 часов. Ее смешанный формат - пешком и на есть не дали нам сильно устать. И мы в прекрасном настроении, узнав много всего нового вернулись в отель. Что удивительно: дочери 10 лет. Она не очень любит экскурсии. Но здесь была довольна и рассказывала вечером о запомнившихся ей исторических фактах. Благодарны Боре!

  • Д
    Дмитрий
    4 апреля 2025
    Обзорная экскурсия по Бодруму только за €249
    Экскурсия достойная! Я сам в России работаю гидом и могу сказать, что гид Мазлум хорошо рассказывает историю и качественно проводит
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    экскурсию, на хорошем русском языке. Вся экскурсия была на авто, мы посетили крепость, медьницы, ворота Миндоса, театр. В мавзаолей не поехали, сами так решили, он сильно разрушен землятрясениями прошлых лет. Реклмендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «На микроавтобусе»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Бодруму только за €249
  2. Индивидуальная экскурсия: Милет - Приена только €349
  3. Индивидуальная экскурсия: в Эфес и Дом Девы Марии из Бодрума только €499
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Памуккале
  3. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бодруму в июле 2025
Сейчас в Бодруме в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 277 до 499. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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