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холодной, единственное что удалось поесть это хлеб, огурцы и апельсины. Были очень голодными, ждали остановки в кафе чтобы что-то купить перекусить. Грязевые ванны в начале экскурсии это очень странно, некоторые потом ехали в грязи и с мокрыми купальниками.