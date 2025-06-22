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Дальян – экскурсии в Бодруме

Найдено 3 экскурсии в категории «Дальян» в Бодруме, цены от €73. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Экскурсия в Дальян из Бодрума
10 часов
10 отзывов
Групповая
Экскурсия в Дальян из Бодрума
Дальян - место, где встречаются древняя культура и нетронутая природа. Погрузитесь в атмосферу прошлого и насладитесь красотой этого уникального уголка Турции
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг, Воскресенье
7 авг в 06:00
10 авг в 06:00
€75 за человека
Приключение в Дальяне: однодневный тур из Бодрума
10 часов
Водная прогулка
Приключение в Дальяне: однодневный тур из Бодрума
Начало: Ваш отель
7 авг в 06:00
10 авг в 06:00
€73 за человека
Дальян: где древние ликии встречают черепах каретта, а голубые крабы €89
11 часов
Групповая
до 15 чел.
Индивидуальная экскурсия: Дальян из Бодрума
Насладитесь уникальной экскурсией в Дальян: золотой пляж Изтузу, морские черепахи и целебные грязевые ванны ждут вас в этом незабываемом путешествии
Начало: Ваш отель
6 авг в 06:00
9 авг в 06:00
€99 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диана
    22 июня 2025
    Экскурсия в Дальян из Бодрума
    Организация тура на уровне, прибытие трансфера в срок, указанный при бронировании, забирают и привозят в отель проживания. Группу всегда сопровождает
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    языковой гид, тайминг в течении экскурсии четко соблюдается. Невероятные по красоте места, хочется вернуться и не раз. Потрясающие черепахи, за которым можно наблюдать и наблюдать.

  • К
    Кристина
    7 сентября 2023
    Экскурсия в Дальян из Бодрума
    Потрясающая природа, аккуратный водитель, хороший гид, очень интересно рассказывал о истории местности. Но вот еда на обед была отвратительной и
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    холодной, единственное что удалось поесть это хлеб, огурцы и апельсины. Были очень голодными, ждали остановки в кафе чтобы что-то купить перекусить. Грязевые ванны в начале экскурсии это очень странно, некоторые потом ехали в грязи и с мокрыми купальниками.

  • И
    Инна
    13 августа 2023
    Экскурсия в Дальян из Бодрума
    Понравилось всё, отличный гид Атэш, пляж прекрасен, удалось увидеть черепах в воде (с лодки)
  • К
    Ксения
    11 октября 2021
    Экскурсия в Дальян из Бодрума
    Очень красивая экскурсия! Прекрасная организация тура. Доброжелательные гиды.
  • К
    Ксения
    11 октября 2021
    Экскурсия в Дальян из Бодрума
    Очень красивая экскурсия! Прекрасная организация тура. Доброжелательные гиды.

Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Дальян»

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  2. Приключение в Дальяне: однодневный тур из Бодрума
  3. Дальян: где древние ликии встречают черепах каретта, а голубые крабы €89
Какие места ещё посмотреть в Бодруме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Памуккале
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Бодруму в августе 2025
Сейчас в Бодруме в категории "Дальян" можно забронировать 3 экскурсии от 73 до 99. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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