Групповая
Экскурсия в Дальян из Бодрума
Дальян - место, где встречаются древняя культура и нетронутая природа. Погрузитесь в атмосферу прошлого и насладитесь красотой этого уникального уголка Турции
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг, Воскресенье
7 авг в 06:00
10 авг в 06:00
€75 за человека
Водная прогулка
Приключение в Дальяне: однодневный тур из Бодрума
Начало: Ваш отель
7 авг в 06:00
10 авг в 06:00
€73 за человека
Групповая
до 15 чел.
Индивидуальная экскурсия: Дальян из Бодрума
Насладитесь уникальной экскурсией в Дальян: золотой пляж Изтузу, морские черепахи и целебные грязевые ванны ждут вас в этом незабываемом путешествии
Начало: Ваш отель
6 авг в 06:00
9 авг в 06:00
€99 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана22 июня 2025Организация тура на уровне, прибытие трансфера в срок, указанный при бронировании, забирают и привозят в отель проживания. Группу всегда сопровождает
- ККристина7 сентября 2023Потрясающая природа, аккуратный водитель, хороший гид, очень интересно рассказывал о истории местности. Но вот еда на обед была отвратительной и
- ИИнна13 августа 2023Понравилось всё, отличный гид Атэш, пляж прекрасен, удалось увидеть черепах в воде (с лодки)
- ККсения11 октября 2021Очень красивая экскурсия! Прекрасная организация тура. Доброжелательные гиды.
- ККсения11 октября 2021Очень красивая экскурсия! Прекрасная организация тура. Доброжелательные гиды.
Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Дальян»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бодруме
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Бодруме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Бодруму в августе 2025
Сейчас в Бодруме в категории "Дальян" можно забронировать 3 экскурсии от 73 до 99. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Бодруме на 2025 год по теме «Дальян», 10 ⭐ отзывов, цены от €73. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь