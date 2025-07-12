Погрузитесь в историю древнего города Эфес и посетите священный Дом Девы Марии — это путешествие из Бодрума соединяет археологические открытия, библейские легенды и атмосферу античности.
Время начала: 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Описание экскурсии
Путешествие начинается
Утро начинается с комфортной поездки на минивэне Mercedes вдоль оливковых рощ, сопровождаемой живописными видами и прохладой в пути. Дорога к Эфесу — это не просто трансфер, а плавный переход к встрече с историей.
Эфес — город, где оживают легенды
Эфес — один из величайших городов античности. Здесь сохранились памятники, связанные с жизнью апостолов и важнейшими событиями древности.
- Библиотека Цельса поражает величием — когда-то здесь хранились тысячи свитков, а её фасад до сих пор считается символом древнего города.
- Античный театр на 25 000 мест — место, где проповедовал апостол Павел, и где до сих пор можно проверить уникальную акустику.
- Дома на террасах — жилища знати с сохранившимися мозаиками и элементами древнего отопления, которые открывают представление о быте элиты античного мира. Дом Девы Марии — место паломничества На склоне горы Булбул расположен Дом Девы Марии, куда, по преданию, пришла Матерь Божья вместе с апостолом Иоанном. Здесь находится камень желаний, к которому паломники прикасаются с молитвами. Источник веры дарит возможность набрать святую воду. Атмосфера тишины и спокойствия позволяет каждому найти момент уединения.
- Дополнительные открытия.
После Эфеса и Дома Девы Марии путешествие продолжается в окрестностях Сельчука:
- Базилика Святого Иоанна — построена на месте предполагаемой гробницы апостола.
- Мечеть Исы-бея — образец исламской архитектуры XIV века.
• Храм Артемиды — одна из семи чудес света, от которого сохранились лишь фрагменты, но место всё ещё хранит величие древней истории. Важная информация:
- Трансфер: для 1–7 человек предоставляется минивэн, для 8–15 человек — микроавтобус.
- Поездка из Бодрума в Эфес занимает около 3 часов.
- В Эфесе жарко под солнцем — возьмите шляпу, удобную обувь и крем для загара.
- Стоимость входных билетов составляет 40 евро на человека, оплата только в турецких лирах или картой.
- Дресс-код: светлые тона, хорошо смотрятся на фото среди руин.
- Обувь: удобные сандалии с мягкой подошвой.
- Возьмите небольшую сумку для сувениров и покупок.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Древние руины Эфеса
- Дом Девы Марии
- Базилика Святого Иоанна
- Мечеть Исы-бея
- Старый город Сельчука
- Храм Артемиды
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Напитки
- Питание
- Входные билеты - 40 евро
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Трансфер: для 1-7 человек предоставляется минивэн, для 8-15 человек - микроавтобус
- Поездка из Бодрума в Эфес занимает около 3 часов
- В Эфесе жарко под солнцем - возьмите шляпу, удобную обувь и крем для загара
- Стоимость входных билетов составляет 40 евро на человека, оплата только в турецких лирах или картой
- Дресс-код: светлые тона, хорошо смотрятся на фото среди руин
- Обувь: удобные сандалии с мягкой подошвой
- Возьмите небольшую сумку для сувениров и покупок
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерия
12 июл 2025
Очень понравилось место, гид очень старательный. Даже организовал нам прекрасный ужин с местным колоритом. Спасибо!
Входит в следующие категории Бодрума
