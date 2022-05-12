Из Бодрума - в древний Эфес

Исследовать один из старейших городов мира с профессиональным гидом

Индивидуальная
Эфес — островок античной истории на территории современной Турции.

Вы погрузитесь в прошлое и узнаете о его развитии, расцвете и разрушении.

Оцените грандиозный амфитеатр, домик Девы Марии, легендарную библиотеку Цельса и храм Артемиды, включенный в список «Семи чудес света».
Из Бодрума - в древний Эфес
Из Бодрума - в древний Эфес
Из Бодрума - в древний Эфес
Из Бодрума - в древний Эфес
Из Бодрума - в древний Эфес
Из Бодрума - в древний Эфес
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Самое-самое в Эфесе

Вы увидите главные достопримечательности Эфеса: торговую площадь Агора, храмы Адриана и Артемиды, библиотеку Цельса и античный театр, вмещающий тридцать тысяч человек. Кроме того, я покажу вам жилые дома на холме, термы и античные туалеты, расскажу о структуре города и его продуманной до мелочей жизни времен Римской империи.

Христианский Эфес

Эфес был не просто процветающим античным городом. В поздний Римский период он стал важным религиозным центром. Вы посетите его главные христианские святыни: небольшой каменный домик Девы Марии на склоне горы и базилику Иоанна Богослова. Я поделюсь связанными с ними историями и помогу расшифровать детали древней архитектуры: статуи, колонны, портики и мозаики.

Организационные детали

  • Транспорт оплачивается дополнительно (если вы не на своей машине). Цену и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Входные билеты не включены в стоимость: Эфес — 120 лир, дети до 8 лет бесплатно, жилые дома на холме — 55 лир, домик Девы Марии — 65 лир

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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