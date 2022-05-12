Что вас ожидает

Самое-самое в Эфесе

Вы увидите главные достопримечательности Эфеса: торговую площадь Агора, храмы Адриана и Артемиды, библиотеку Цельса и античный театр, вмещающий тридцать тысяч человек. Кроме того, я покажу вам жилые дома на холме, термы и античные туалеты, расскажу о структуре города и его продуманной до мелочей жизни времен Римской империи.

Христианский Эфес

Эфес был не просто процветающим античным городом. В поздний Римский период он стал важным религиозным центром. Вы посетите его главные христианские святыни: небольшой каменный домик Девы Марии на склоне горы и базилику Иоанна Богослова. Я поделюсь связанными с ними историями и помогу расшифровать детали древней архитектуры: статуи, колонны, портики и мозаики.

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