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но не она являлась целью нашей индивидуальной экскурсии, а древний город Эфес, и мы о таком посещении не просили. Во-вторых, мы прошли только по главной улице Эфеса, и, в принципе, ничего из информации гида, порою не очень корректной, типа «парламента в древней Греции», не запомнили. Было видно, что знания есть, но довольно поверхностные, из популярной литературы.

Я бы в первую очередь уделил внимание древнему городу, его жителям, архитектуре, устройству бытовой жизни, и продолжил бы осмотр в музее Эфеса, где хранятся ценные экспонаты, интересные для обзора именно после посещения города, это логично и для cool down и для доп информации. Но на музей у нас времени не осталось и нас туда не отвезли… хотя экскурсия была индивидуальная и всего для 2-х человек. Зато мы посетили очень сомнительный по историческому происхождению и архитектуре, домик Девы Марии. Также был осмотр храма Артемиды, состоящего по сути из одной восстановленной колонны, который также малоинтересен после впечатляющего Эфеса, поэтому там и почти нет посетителей. Удивила дополнительная плата за парковку, которую с нас потребовали, безусловно, дело не в несчастных 15 евро, но осадок остался… так всё услуги были задекларированы как включенные в стоимость тура, кроме билетов в музейные комплексы. В заключение, нас завезли в туристическую столовую «Агора», под предлогом покормить водителя, у которого, почему-то не было времени поесть ранее, когда он ждал нас на парковке. Мы, после некоторых колебаний, решили, что мы всё-таки не работаем на экскурсии, а платим за неё, и попросили отвезти нас в отель не дожидаясь трапезы водителя.

При такой экскурсии, в принципе, гид не нужен совсем. На территории Эфеса можете взять аудиогид и спокойно походить поизучать развалины самостоятельно и спокойно. Посещать ли домик Девы Марии и храм Артемиды решайте сами, но я не рекомендую. Думаю было бы интересно посетить музей Эфеса. Сам Эфес очень интересен, его стоит посетить. Советую подготовится к экскурсии самостоятельно заранее, немного почитать о нем, чтобы лучше ориентироваться в самых интересных местах и моментах.

В целом, как говорили учителя, за экскурсию - твердая тройка. Водитель и машина - 5 с плюсом.