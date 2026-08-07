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Из Бодрума - в древний Эфес

Исследовать один из старейших городов мира с профессиональным гидом
Эфес — островок античной истории на территории современной Турции. Вы погрузитесь в прошлое и узнаете о его развитии, расцвете и разрушении.

Оцените грандиозный амфитеатр, домик Девы Марии, легендарную библиотеку Цельса и храм Артемиды, включенный в список «Семи чудес света».
5
21 отзыв
Из Бодрума - в древний Эфес
Из Бодрума - в древний Эфес
Из Бодрума - в древний Эфес

Описание экскурсии

Самое-самое в Эфесе

Вы увидите главные достопримечательности Эфеса: торговую площадь Агора, храмы Адриана и Артемиды, библиотеку Цельса и античный театр, вмещающий тридцать тысяч человек. Кроме того, я покажу вам жилые дома на холме, термы и античные туалеты, расскажу о структуре города и его продуманной до мелочей жизни времен Римской империи.

Христианский Эфес

Эфес был не просто процветающим античным городом. В поздний Римский период он стал важным религиозным центром. Вы посетите его главные христианские святыни: небольшой каменный домик Девы Марии на склоне горы. Я поделюсь связанными с ними историями и помогу расшифровать детали древней архитектуры: статуи, колонны, портики и мозаики.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии
  • Возможно провести экскурсию на вашем автомобиле. В этом случае цена составит €300
  • Входные билеты не включены в стоимость:
    — Эфес — €40 за чел., дети до 8 лет бесплатно
    — Домик Девы Марии — €15 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эля
Эля — ваш гид в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 735 туристов
Меня зовут Ильмира, я лицензированный гид с профильным высшим образованием, живу в Бодруме более 30 лет. С радостью покажу удивительные места Эгейского побережья Турции и раскрою их богатую историю. До скорых встреч!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
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Ю
У нашей семьи только положительные впечатления. Гид очень персонализировано подошла к нашей поездке и откликалась на просьбы совсем не входящие в программу.
Конечно экскурсия по самому Эфесу произвела огромное приятное впечатление, ео домик Девы Марии с его энергетикой пробрал нас до мурашек. Огромная благодарность за приятное и незабываемое время провождение!
У нашей семьи только положительные впечатления. Гид очень персонализировано подошла к нашей поездке и откликалась на
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П
Экскурсия не понравилась. Во-первых много времени было потрачено в керамической лавке, мы посетили ее два раза, до Эфеса и после, возможно по соображениям дополнительного заработка. Сама лавка неплохая, интересная керамика,
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но не она являлась целью нашей индивидуальной экскурсии, а древний город Эфес, и мы о таком посещении не просили. Во-вторых, мы прошли только по главной улице Эфеса, и, в принципе, ничего из информации гида, порою не очень корректной, типа «парламента в древней Греции», не запомнили. Было видно, что знания есть, но довольно поверхностные, из популярной литературы.
Я бы в первую очередь уделил внимание древнему городу, его жителям, архитектуре, устройству бытовой жизни, и продолжил бы осмотр в музее Эфеса, где хранятся ценные экспонаты, интересные для обзора именно после посещения города, это логично и для cool down и для доп информации. Но на музей у нас времени не осталось и нас туда не отвезли… хотя экскурсия была индивидуальная и всего для 2-х человек. Зато мы посетили очень сомнительный по историческому происхождению и архитектуре, домик Девы Марии. Также был осмотр храма Артемиды, состоящего по сути из одной восстановленной колонны, который также малоинтересен после впечатляющего Эфеса, поэтому там и почти нет посетителей. Удивила дополнительная плата за парковку, которую с нас потребовали, безусловно, дело не в несчастных 15 евро, но осадок остался… так всё услуги были задекларированы как включенные в стоимость тура, кроме билетов в музейные комплексы. В заключение, нас завезли в туристическую столовую «Агора», под предлогом покормить водителя, у которого, почему-то не было времени поесть ранее, когда он ждал нас на парковке. Мы, после некоторых колебаний, решили, что мы всё-таки не работаем на экскурсии, а платим за неё, и попросили отвезти нас в отель не дожидаясь трапезы водителя.
При такой экскурсии, в принципе, гид не нужен совсем. На территории Эфеса можете взять аудиогид и спокойно походить поизучать развалины самостоятельно и спокойно. Посещать ли домик Девы Марии и храм Артемиды решайте сами, но я не рекомендую. Думаю было бы интересно посетить музей Эфеса. Сам Эфес очень интересен, его стоит посетить. Советую подготовится к экскурсии самостоятельно заранее, немного почитать о нем, чтобы лучше ориентироваться в самых интересных местах и моментах.
В целом, как говорили учителя, за экскурсию - твердая тройка. Водитель и машина - 5 с плюсом.

Экскурсия не понравилась. Во-первых много времени было потрачено в керамической лавке, мы посетили ее два раза,
Экскурсия не понравилась. Во-первых много времени было потрачено в керамической лавке, мы посетили ее два раза,
Экскурсия не понравилась. Во-первых много времени было потрачено в керамической лавке, мы посетили ее два раза,
Экскурсия не понравилась. Во-первых много времени было потрачено в керамической лавке, мы посетили ее два раза,
Экскурсия не понравилась. Во-первых много времени было потрачено в керамической лавке, мы посетили ее два раза,
Экскурсия не понравилась. Во-первых много времени было потрачено в керамической лавке, мы посетили ее два раза,
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Елизавета
Большое спасибо Ильмире за замечательную экскурсию в древний город Эфес! С первых минут экскурсии понятно, что гид квалифицированный, очень начитанный, информацию подаёт интересно и несложно. Прекрасно провели время, насладились двумя чудесами света. Восхищаемся подготовкой, эрудицией Ильмиры. Благодарю еще раз, обязательно буду рекомендовать друзьям и знакомым.
Большое спасибо Ильмире за замечательную экскурсию в древний город Эфес! С первых минут экскурсии понятно, что
Большое спасибо Ильмире за замечательную экскурсию в древний город Эфес! С первых минут экскурсии понятно, что
Большое спасибо Ильмире за замечательную экскурсию в древний город Эфес! С первых минут экскурсии понятно, что
Большое спасибо Ильмире за замечательную экскурсию в древний город Эфес! С первых минут экскурсии понятно, что
Большое спасибо Ильмире за замечательную экскурсию в древний город Эфес! С первых минут экскурсии понятно, что
Большое спасибо Ильмире за замечательную экскурсию в древний город Эфес! С первых минут экскурсии понятно, что
Большое спасибо Ильмире за замечательную экскурсию в древний город Эфес! С первых минут экскурсии понятно, что
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Дмитрий
Если интересна история, география, то лучшее что, можно сделать в Бодруме и окрестностях - взять экскурсию с Ильмирой. Делаем так уже второй год подряд. На этот раз был день в Эфесе - поездка превзошла все ожидания, Эфес оказался огромным историческим парком, а не парой парой развалин, как казалось сначала.
Если интересна история, география, то лучшее что, можно сделать в Бодруме и окрестностях - взять экскурсию
Если интересна история, география, то лучшее что, можно сделать в Бодруме и окрестностях - взять экскурсию
Если интересна история, география, то лучшее что, можно сделать в Бодруме и окрестностях - взять экскурсию
Если интересна история, география, то лучшее что, можно сделать в Бодруме и окрестностях - взять экскурсию
Если интересна история, география, то лучшее что, можно сделать в Бодруме и окрестностях - взять экскурсию
Если интересна история, география, то лучшее что, можно сделать в Бодруме и окрестностях - взять экскурсию
Если интересна история, география, то лучшее что, можно сделать в Бодруме и окрестностях - взять экскурсию
Если интересна история, география, то лучшее что, можно сделать в Бодруме и окрестностях - взять экскурсию+2
Если интересна история, география, то лучшее что, можно сделать в Бодруме и окрестностях - взять экскурсию
Если интересна история, география, то лучшее что, можно сделать в Бодруме и окрестностях - взять экскурсию
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Анастасия
Для тех, кто любит древности - просто 10 из 10!
Нам очень понравилось. Несмотря на длительный переезд туда-обратно, все очень комфортно, на хорошей машине, под интересные истории!
Ильмира хорошо ориентируется в истории и фактах, слушать её одно удовольствие.
Просто посмотрите эти фото))
Рекомендуем!
Для тех, кто любит древности - просто 10 из 10!
Для тех, кто любит древности - просто 10 из 10!
Для тех, кто любит древности - просто 10 из 10!
Для тех, кто любит древности - просто 10 из 10!
Для тех, кто любит древности - просто 10 из 10!
Для тех, кто любит древности - просто 10 из 10!
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М
Безусловно рекомендуем Ильмиру как отличного организатора вашего отдыха и профессионального экскурсовода. Экскурсия в Эфес - 100% уровень комфортного погружения в античный мир. Были приятно поражены прекрасным владением исторического материала до самых мелочей.
Безопасный комфортный трансфер.
Внимательное отношение к каждому участнику экскурсии.
Рекомендуем всем!!!
Безусловно рекомендуем Ильмиру как отличного организатора вашего отдыха и профессионального экскурсовода. Экскурсия в Эфес - 100%
Безусловно рекомендуем Ильмиру как отличного организатора вашего отдыха и профессионального экскурсовода. Экскурсия в Эфес - 100%
Безусловно рекомендуем Ильмиру как отличного организатора вашего отдыха и профессионального экскурсовода. Экскурсия в Эфес - 100%
Безусловно рекомендуем Ильмиру как отличного организатора вашего отдыха и профессионального экскурсовода. Экскурсия в Эфес - 100%
Безусловно рекомендуем Ильмиру как отличного организатора вашего отдыха и профессионального экскурсовода. Экскурсия в Эфес - 100%
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