Эфес — островок античной истории на территории современной Турции. Вы погрузитесь в прошлое и узнаете о его развитии, расцвете и разрушении.
Оцените грандиозный амфитеатр, домик Девы Марии, легендарную библиотеку Цельса и храм Артемиды, включенный в список «Семи чудес света».
Оцените грандиозный амфитеатр, домик Девы Марии, легендарную библиотеку Цельса и храм Артемиды, включенный в список «Семи чудес света».
Описание экскурсии
Самое-самое в Эфесе
Вы увидите главные достопримечательности Эфеса: торговую площадь Агора, храмы Адриана и Артемиды, библиотеку Цельса и античный театр, вмещающий тридцать тысяч человек. Кроме того, я покажу вам жилые дома на холме, термы и античные туалеты, расскажу о структуре города и его продуманной до мелочей жизни времен Римской империи.
Христианский Эфес
Эфес был не просто процветающим античным городом. В поздний Римский период он стал важным религиозным центром. Вы посетите его главные христианские святыни: небольшой каменный домик Девы Марии на склоне горы. Я поделюсь связанными с ними историями и помогу расшифровать детали древней архитектуры: статуи, колонны, портики и мозаики.
Организационные детали
- Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии
- Возможно провести экскурсию на вашем автомобиле. В этом случае цена составит €300
- Входные билеты не включены в стоимость:
— Эфес — €40 за чел., дети до 8 лет бесплатно
— Домик Девы Марии — €15 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эля — ваш гид в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 735 туристов
Меня зовут Ильмира, я лицензированный гид с профильным высшим образованием, живу в Бодруме более 30 лет. С радостью покажу удивительные места Эгейского побережья Турции и раскрою их богатую историю. До скорых встреч!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
У нашей семьи только положительные впечатления. Гид очень персонализировано подошла к нашей поездке и откликалась на просьбы совсем не входящие в программу.
Конечно экскурсия по самому Эфесу произвела огромное приятное впечатление, ео домик Девы Марии с его энергетикой пробрал нас до мурашек. Огромная благодарность за приятное и незабываемое время провождение!
Конечно экскурсия по самому Эфесу произвела огромное приятное впечатление, ео домик Девы Марии с его энергетикой пробрал нас до мурашек. Огромная благодарность за приятное и незабываемое время провождение!
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П
Экскурсия не понравилась. Во-первых много времени было потрачено в керамической лавке, мы посетили ее два раза, до Эфеса и после, возможно по соображениям дополнительного заработка. Сама лавка неплохая, интересная керамика,
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Большое спасибо Ильмире за замечательную экскурсию в древний город Эфес! С первых минут экскурсии понятно, что гид квалифицированный, очень начитанный, информацию подаёт интересно и несложно. Прекрасно провели время, насладились двумя чудесами света. Восхищаемся подготовкой, эрудицией Ильмиры. Благодарю еще раз, обязательно буду рекомендовать друзьям и знакомым.
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Если интересна история, география, то лучшее что, можно сделать в Бодруме и окрестностях - взять экскурсию с Ильмирой. Делаем так уже второй год подряд. На этот раз был день в Эфесе - поездка превзошла все ожидания, Эфес оказался огромным историческим парком, а не парой парой развалин, как казалось сначала.
+2
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Для тех, кто любит древности - просто 10 из 10!
Нам очень понравилось. Несмотря на длительный переезд туда-обратно, все очень комфортно, на хорошей машине, под интересные истории!
Ильмира хорошо ориентируется в истории и фактах, слушать её одно удовольствие.
Просто посмотрите эти фото))
Рекомендуем!
Нам очень понравилось. Несмотря на длительный переезд туда-обратно, все очень комфортно, на хорошей машине, под интересные истории!
Ильмира хорошо ориентируется в истории и фактах, слушать её одно удовольствие.
Просто посмотрите эти фото))
Рекомендуем!
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М
Безусловно рекомендуем Ильмиру как отличного организатора вашего отдыха и профессионального экскурсовода. Экскурсия в Эфес - 100% уровень комфортного погружения в античный мир. Были приятно поражены прекрасным владением исторического материала до самых мелочей.
Безопасный комфортный трансфер.
Внимательное отношение к каждому участнику экскурсии.
Рекомендуем всем!!!
Безопасный комфортный трансфер.
Внимательное отношение к каждому участнику экскурсии.
Рекомендуем всем!!!
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