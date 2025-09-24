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обычная экскурсия, а ощущение что нас принимает наш добрый местный друг, который рад поделиться и показать самые интересные места Бодрума. Он забрал нас на своей машине из отеля и мы отправились в путешествие. Первое, куда мы приехали, была оливковая ферма. Нас встречала сама хозяйка и рассказывала все особенности, историю и технологию производства масла. Я другими глазами посмотрела на оливковое масло, и теперь, действительно стала в нем разбираться. Ведь мы всё дегустировали, и информация подкреплялись вкусами и ароматами. После мы были на производстве ковров, и это тоже очень ценный опыт и знания вообще как оказывается делаются ковры, в чем их разница. На удивление, при таком количестве информации мы совсем не устали. И в завершении, и, наверное, я бы сказала что это номер 1 в нашем рейтинге, мы приехали на небольшую частную винодельню. Это просто восторг, не передать словами! Ни одного туриста, большой дом хозяина винодельни, в котором нас любезно встретили и пригласили на террасу, с которой открывается роскошный вид на виноградники. Усидеть невозможно, и мы сразу спустились и стали гулять среди них. Это как в кино, ты идешь и срываешь полные сока темные гроздья винограда, сразу кладешь в рот, и это феерично! Мы набрали его конечно, все что уместилось в руках:) и нас пригласили на дегустацию. Сам хозяин сел с нами за большой деревянный стол и мы как старые друзья, расспрашивали его обо всем. Он рассказал необычную историю как он к этому пришел, как строится процесс, какие есть сорта и в чем разница. Мы продегустировали 5 вкуснейших вин, к ним подавали сыр и хлебные палочки. Встретили очень красивый закат. День полный впечатлений, ощущений, вкусов и запахов! Огромное спасибо Джемилю за дело, которое он делает и вкладывает столько души!