Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой

Исследовать окрестности античного Галикарнасса и приобщиться к местному быту

Недалеко от Бодрума — древнего города, занимающего целый полуостров — притаились аутентичные деревеньки. Здесь живут как в старину: выращивают виноград и оливки, выделывают пряжу и ткут ковры.

Для жителей гости становятся семьёй: сюда приезжаешь как к себе домой! Я покажу вам неведомые грани Турции, открою секреты ремёсел и познакомлю с размеренным укладом глубинки.
Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой
Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой
Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой
Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой
Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой
Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой
Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой
Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой
Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой
Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой
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Описание

Что вас ожидает

Гармония природы и истории

В стороне от оживленного туристического центра Бодрума словно попадаешь в другой мир. Никто не спешит — и при этом все на своем месте. Жизнь течет мирно и неторопливо — и вместе с тем бьет ключом и стремительно развивается. Эти и другие загадки турецких обычаев и традиций нам и предстоит раскрыть в путешествии по бухтам вокруг Бодрума.

В деревнях юго-западной Турции вы откроете для себя традиционные ремесла, первозданную природу и загадки древностей. Следы античных поселений, оливковые рощи, морские и горные пейзажи — всё это лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Сюжеты из жизни сельской Турции

  • За изучением традиций изготовления оливкового масла отправимся в деревню Ялычифтлик. Для местного населения выращивание оливок — это преимущественно семейный бизнес, объединяющий несколько поколений фермеров. Полюбуетесь видом на оливковые рощи и ферму, узнаете о разновидностях масла и его полезных свойствах.
  • В соседней деревне Этрим посетим деревенскую площадь, исторические дома и ткацкий цех «Этрим Халы». Здесь рождаются традиционные ковры Милас с самобытными мотивами. Поговорим о том, какие истории скрываются за цветами и узорами ковров и как местные мастерицы хранят секреты производства.
  • Перед обедом поедем в деревню Пынарлыбелен для посещения винодельни. Местное вино производится тем же методом, что и 5000 лет назад: без дрожжей, дубильных веществ или соединений азота. На дегустации вы попробуете 2 вида вина, сыр и сезонные фрукты.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобиле. Если вы не на своей машине, транспорт оплачивается дополнительно (от 150 до 200€).
  • Полезно иметь при себе деньги, чтобы можно было купить понравившиеся товары во время поездки (вино, ковры или оливковое масло холодного отжима).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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