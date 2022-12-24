В стороне от оживленного туристического центра Бодрума словно попадаешь в другой мир. Никто не спешит — и при этом все на своем месте. Жизнь течет мирно и неторопливо — и вместе с тем бьет ключом и стремительно развивается. Эти и другие загадки турецких обычаев и традиций нам и предстоит раскрыть в путешествии по бухтам вокруг Бодрума.
В деревнях юго-западной Турции вы откроете для себя традиционные ремесла, первозданную природу и загадки древностей. Следы античных поселений, оливковые рощи, морские и горные пейзажи — всё это лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.