Представьте мир, где время течет медленнее, а каждый день наполнен традициями и заботой о природе.
В недрах полуострова Бодрум скрыты деревеньки, где жизнь идет по-старинному: здесь возделывают землю, выращивая виноград и
В недрах полуострова Бодрум скрыты деревеньки, где жизнь идет по-старинному: здесь возделывают землю, выращивая виноград и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Аутентичные деревни с древними традициями
- 🍇 Дегустация вина и местных продуктов
- 🧶 Знакомство с традиционными ремеслами
- 🏞️ Живописные пейзажи и природа
- 👨👩👧👦 Семейная атмосфера и гостеприимство
Что можно увидеть
- Оливковые рощи
- Ферма
- Ткацкий цех «Этрим Халы»
- Винодельня
Описание экскурсии
Гармония природы и истории
В стороне от оживленного туристического центра Бодрума словно попадаешь в другой мир. Никто не спешит — и при этом все на своем месте. Жизнь течет мирно и неторопливо — и вместе с тем бьет ключом и стремительно развивается. Эти и другие загадки турецких обычаев и традиций нам и предстоит раскрыть в путешествии по бухтам вокруг Бодрума.
В деревнях юго-западной Турции вы откроете для себя традиционные ремесла, первозданную природу и загадки древностей. Следы античных поселений, оливковые рощи, морские и горные пейзажи — всё это лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Сюжеты из жизни сельской Турции
- За изучением традиций изготовления оливкового масла отправимся в деревню Ялычифтлик. Для местного населения выращивание оливок — это преимущественно семейный бизнес, объединяющий несколько поколений фермеров. Полюбуетесь видом на оливковые рощи и ферму, узнаете о разновидностях масла и его полезных свойствах.
- В соседней деревне Этрим посетим деревенскую площадь, исторические дома и ткацкий цех «Этрим Халы». Здесь рождаются традиционные ковры Милас с самобытными мотивами. Поговорим о том, какие истории скрываются за цветами и узорами ковров и как местные мастерицы хранят секреты производства.
- Перед обедом поедем в деревню Пынарлыбелен для посещения винодельни. Местное вино производится тем же методом, что и 5000 лет назад: без дрожжей, дубильных веществ или соединений азота.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Возможно проведение экскурсии на вашем авто. Стоимость в этом случае составит €225
- Дополнительно на винодельне оплачивается дегустация 3 сортов вин с сырной тарелкой — €20 с чел.
- Полезно иметь при себе деньги, чтобы можно было купить понравившиеся товары во время поездки (вино, ковры или оливковое масло холодного отжима)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Апполон — ваш гид в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 802 туристов
Я — лицензированный гид-экскурсовод по всей Турции. С 2007 года работаю на фрилансе. Буду погружать вас в историю и культуру Турции, рассказывать о достопримечательностях, истории и культуре разных городов. Сделаю
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Джемаль, хочу выразить вам огромную благодарность за вчерашнюю экскурсию! 🌿 Это был невероятный день, наполненный интересными историями, уютными встречами и настоящим погружением в жизнь местных жителей. Мне очень понравился ваш
+1
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А
Мы с мужем приехали на короткие каникулы в Бодрум, и как же я благодарна Джемилю, за то что он подарил нам такие впечатления, и такой незабываемый день! Это была не
+2
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Если вы хотите узнать страну поближе, увидеть деревенскую жизнь, насладится пейзажами, непременно воспользуйтесь возможностью и возьмите эту экскурсию. Мы вернулись вчера вечером и сегодня я бы снова туда отправилась)
Все три
Все три
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Очень интересная экскурсия, и прекрасный экскурсовод.
За 4 часа мы успели познакомиться с деревенской культурой юго-запада Турции.
Фабрика производства масла - очень мило и по-домашнему. По возможности съездите туда в октябре-январе, когда
За 4 часа мы успели познакомиться с деревенской культурой юго-запада Турции.
Фабрика производства масла - очень мило и по-домашнему. По возможности съездите туда в октябре-январе, когда
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Посещали семьей данную экскурсию, получилась приятная поездка с погружением в культуру местных жителей. На винодельне можно перекусить, мы попробовали местные сыры, пиццу, оливки, продегустировали прекрасные вина. Управляющий винодельней провел небольшую
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Все очень понравилось. Легко, красиво, вкусно. Все как мы любим. Мои глазоньки насладились 😍 получила очень много положительных эмоций и впечатлений
+2
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