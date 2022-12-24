Недалеко от Бодрума — древнего города, занимающего целый полуостров — притаились аутентичные деревеньки. Здесь живут как в старину: выращивают виноград и оливки, выделывают пряжу и ткут ковры. Для жителей гости становятся семьёй: сюда приезжаешь как к себе домой! Я покажу вам неведомые грани Турции, открою секреты ремёсел и познакомлю с размеренным укладом глубинки.

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Описание

Что вас ожидает

Гармония природы и истории

В стороне от оживленного туристического центра Бодрума словно попадаешь в другой мир. Никто не спешит — и при этом все на своем месте. Жизнь течет мирно и неторопливо — и вместе с тем бьет ключом и стремительно развивается. Эти и другие загадки турецких обычаев и традиций нам и предстоит раскрыть в путешествии по бухтам вокруг Бодрума.

В деревнях юго-западной Турции вы откроете для себя традиционные ремесла, первозданную природу и загадки древностей. Следы античных поселений, оливковые рощи, морские и горные пейзажи — всё это лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Сюжеты из жизни сельской Турции

За изучением традиций изготовления оливкового масла отправимся в деревню Ялычифтлик . Для местного населения выращивание оливок — это преимущественно семейный бизнес, объединяющий несколько поколений фермеров. Полюбуетесь видом на оливковые рощи и ферму, узнаете о разновидностях масла и его полезных свойствах.

. Для местного населения выращивание оливок — это преимущественно семейный бизнес, объединяющий несколько поколений фермеров. Полюбуетесь видом на оливковые рощи и ферму, узнаете о разновидностях масла и его полезных свойствах. В соседней деревне Этрим посетим деревенскую площадь, исторические дома и ткацкий цех «Этрим Халы». Здесь рождаются традиционные ковры Милас с самобытными мотивами. Поговорим о том, какие истории скрываются за цветами и узорами ковров и как местные мастерицы хранят секреты производства.

посетим деревенскую площадь, исторические дома и ткацкий цех «Этрим Халы». Здесь рождаются традиционные ковры Милас с самобытными мотивами. Поговорим о том, какие истории скрываются за цветами и узорами ковров и как местные мастерицы хранят секреты производства. Перед обедом поедем в деревню Пынарлыбелен для посещения винодельни. Местное вино производится тем же методом, что и 5000 лет назад: без дрожжей, дубильных веществ или соединений азота. На дегустации вы попробуете 2 вида вина, сыр и сезонные фрукты.

Организационные детали