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Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой

Познакомьтесь с живописными деревнями Бодрума, где традиции и ремесла передаются из поколения в поколение
Представьте мир, где время течет медленнее, а каждый день наполнен традициями и заботой о природе.

В недрах полуострова Бодрум скрыты деревеньки, где жизнь идет по-старинному: здесь возделывают землю, выращивая виноград и
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оливки, а также занимаются традиционными ремеслами, такими как ткачество и изготовление оливкового масла.

Эта экскурсия позволит вам не только увидеть, но и почувствовать душу Турции, познакомиться с местными жителями, которые радушно делятся своими секретами и историями.

Вы посетите деревню Ялычифтлик, где узнаете все о производстве оливкового масла, Этрим - центр традиционного ткачества, и Пынарлыбелен, где вас ждет дегустация местных вин.

Эта поездка - уникальная возможность погрузиться в мир турецкой деревенской культуры и прикоснуться к истории, которая живет в каждом уголке этих мест

5
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Аутентичные деревни с древними традициями
  • 🍇 Дегустация вина и местных продуктов
  • 🧶 Знакомство с традиционными ремеслами
  • 🏞️ Живописные пейзажи и природа
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Семейная атмосфера и гостеприимство
Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой
Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой
Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой

Что можно увидеть

  • Оливковые рощи
  • Ферма
  • Ткацкий цех «Этрим Халы»
  • Винодельня

Описание экскурсии

Гармония природы и истории

В стороне от оживленного туристического центра Бодрума словно попадаешь в другой мир. Никто не спешит — и при этом все на своем месте. Жизнь течет мирно и неторопливо — и вместе с тем бьет ключом и стремительно развивается. Эти и другие загадки турецких обычаев и традиций нам и предстоит раскрыть в путешествии по бухтам вокруг Бодрума.

В деревнях юго-западной Турции вы откроете для себя традиционные ремесла, первозданную природу и загадки древностей. Следы античных поселений, оливковые рощи, морские и горные пейзажи — всё это лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Сюжеты из жизни сельской Турции

  • За изучением традиций изготовления оливкового масла отправимся в деревню Ялычифтлик. Для местного населения выращивание оливок — это преимущественно семейный бизнес, объединяющий несколько поколений фермеров. Полюбуетесь видом на оливковые рощи и ферму, узнаете о разновидностях масла и его полезных свойствах.
  • В соседней деревне Этрим посетим деревенскую площадь, исторические дома и ткацкий цех «Этрим Халы». Здесь рождаются традиционные ковры Милас с самобытными мотивами. Поговорим о том, какие истории скрываются за цветами и узорами ковров и как местные мастерицы хранят секреты производства.
  • Перед обедом поедем в деревню Пынарлыбелен для посещения винодельни. Местное вино производится тем же методом, что и 5000 лет назад: без дрожжей, дубильных веществ или соединений азота.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Возможно проведение экскурсии на вашем авто. Стоимость в этом случае составит €225
  • Дополнительно на винодельне оплачивается дегустация 3 сортов вин с сырной тарелкой — €20 с чел.
  • Полезно иметь при себе деньги, чтобы можно было купить понравившиеся товары во время поездки (вино, ковры или оливковое масло холодного отжима)

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Апполон
Апполон — ваш гид в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 802 туристов
Я — лицензированный гид-экскурсовод по всей Турции. С 2007 года работаю на фрилансе. Буду погружать вас в историю и культуру Турции, рассказывать о достопримечательностях, истории и культуре разных городов. Сделаю
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так, чтобы вокруг вас были не старые камни и красивые здания, а ожили интересные истории и персонажи. Готов помочь вам открыть истинную сущность Турции. Если хотите весело и познавательно провести время — обращайтесь! До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Елена
Джемаль, хочу выразить вам огромную благодарность за вчерашнюю экскурсию! 🌿 Это был невероятный день, наполненный интересными историями, уютными встречами и настоящим погружением в жизнь местных жителей. Мне очень понравился ваш
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формат — всё спокойно, без спешки, внимание только на меня, и это ощущается с первых минут.

Спасибо, что забрали меня прямо из отеля и сделали поездку максимально комфортной. Было безумно интересно слушать ваши рассказы о Турции, её истории, традициях и культуре. Особенно запомнились остановки на оливковой ферме Bekiroğlu Zeytinyağı Fabrikası, в деревне Этрим, где ткут ковры вручную, и в винодельне Garova Vineyard.

Я уехала с потрясающими впечатлениями, бутылочками ароматного масла и ковриком, который теперь будет напоминать о Турции и о вашей экскурсии. Вы делаете своё дело с душой, и это чувствуется в каждой детали. Спасибо вам за этот опыт — обязательно порекомендую вас друзьям и знакомым! 🙏

Джемаль, хочу выразить вам огромную благодарность за вчерашнюю экскурсию! 🌿 Это был невероятный день, наполненный интересными
Джемаль, хочу выразить вам огромную благодарность за вчерашнюю экскурсию! 🌿 Это был невероятный день, наполненный интересными
Джемаль, хочу выразить вам огромную благодарность за вчерашнюю экскурсию! 🌿 Это был невероятный день, наполненный интересными
Джемаль, хочу выразить вам огромную благодарность за вчерашнюю экскурсию! 🌿 Это был невероятный день, наполненный интересными
Джемаль, хочу выразить вам огромную благодарность за вчерашнюю экскурсию! 🌿 Это был невероятный день, наполненный интересными
Джемаль, хочу выразить вам огромную благодарность за вчерашнюю экскурсию! 🌿 Это был невероятный день, наполненный интересными
Джемаль, хочу выразить вам огромную благодарность за вчерашнюю экскурсию! 🌿 Это был невероятный день, наполненный интересными
Джемаль, хочу выразить вам огромную благодарность за вчерашнюю экскурсию! 🌿 Это был невероятный день, наполненный интересными+1
Джемаль, хочу выразить вам огромную благодарность за вчерашнюю экскурсию! 🌿 Это был невероятный день, наполненный интересными
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А
Мы с мужем приехали на короткие каникулы в Бодрум, и как же я благодарна Джемилю, за то что он подарил нам такие впечатления, и такой незабываемый день! Это была не
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обычная экскурсия, а ощущение что нас принимает наш добрый местный друг, который рад поделиться и показать самые интересные места Бодрума. Он забрал нас на своей машине из отеля и мы отправились в путешествие. Первое, куда мы приехали, была оливковая ферма. Нас встречала сама хозяйка и рассказывала все особенности, историю и технологию производства масла. Я другими глазами посмотрела на оливковое масло, и теперь, действительно стала в нем разбираться. Ведь мы всё дегустировали, и информация подкреплялись вкусами и ароматами. После мы были на производстве ковров, и это тоже очень ценный опыт и знания вообще как оказывается делаются ковры, в чем их разница. На удивление, при таком количестве информации мы совсем не устали. И в завершении, и, наверное, я бы сказала что это номер 1 в нашем рейтинге, мы приехали на небольшую частную винодельню. Это просто восторг, не передать словами! Ни одного туриста, большой дом хозяина винодельни, в котором нас любезно встретили и пригласили на террасу, с которой открывается роскошный вид на виноградники. Усидеть невозможно, и мы сразу спустились и стали гулять среди них. Это как в кино, ты идешь и срываешь полные сока темные гроздья винограда, сразу кладешь в рот, и это феерично! Мы набрали его конечно, все что уместилось в руках:) и нас пригласили на дегустацию. Сам хозяин сел с нами за большой деревянный стол и мы как старые друзья, расспрашивали его обо всем. Он рассказал необычную историю как он к этому пришел, как строится процесс, какие есть сорта и в чем разница. Мы продегустировали 5 вкуснейших вин, к ним подавали сыр и хлебные палочки. Встретили очень красивый закат. День полный впечатлений, ощущений, вкусов и запахов! Огромное спасибо Джемилю за дело, которое он делает и вкладывает столько души!

Мы с мужем приехали на короткие каникулы в Бодрум, и как же я благодарна Джемилю, за
Мы с мужем приехали на короткие каникулы в Бодрум, и как же я благодарна Джемилю, за
Мы с мужем приехали на короткие каникулы в Бодрум, и как же я благодарна Джемилю, за
Мы с мужем приехали на короткие каникулы в Бодрум, и как же я благодарна Джемилю, за
Мы с мужем приехали на короткие каникулы в Бодрум, и как же я благодарна Джемилю, за
Мы с мужем приехали на короткие каникулы в Бодрум, и как же я благодарна Джемилю, за
Мы с мужем приехали на короткие каникулы в Бодрум, и как же я благодарна Джемилю, за
Мы с мужем приехали на короткие каникулы в Бодрум, и как же я благодарна Джемилю, за+2
Мы с мужем приехали на короткие каникулы в Бодрум, и как же я благодарна Джемилю, за
Мы с мужем приехали на короткие каникулы в Бодрум, и как же я благодарна Джемилю, за
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Svetlana
Если вы хотите узнать страну поближе, увидеть деревенскую жизнь, насладится пейзажами, непременно воспользуйтесь возможностью и возьмите эту экскурсию. Мы вернулись вчера вечером и сегодня я бы снова туда отправилась)

Все три
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места по своему интересны и красивы, в каждом нас ждал теплый прием хозяев, местное гостеприимство - отдельный бонус ♥️

Отдельное спасибо Джемилю, он интересный рассказчик и собеседник, мы узнали для себя много нового. Точно поедем с ним еще знакомится со страной.

Если вы хотите узнать страну поближе, увидеть деревенскую жизнь, насладится пейзажами, непременно воспользуйтесь возможностью и возьмите
Если вы хотите узнать страну поближе, увидеть деревенскую жизнь, насладится пейзажами, непременно воспользуйтесь возможностью и возьмите
Если вы хотите узнать страну поближе, увидеть деревенскую жизнь, насладится пейзажами, непременно воспользуйтесь возможностью и возьмите
Если вы хотите узнать страну поближе, увидеть деревенскую жизнь, насладится пейзажами, непременно воспользуйтесь возможностью и возьмите
Если вы хотите узнать страну поближе, увидеть деревенскую жизнь, насладится пейзажами, непременно воспользуйтесь возможностью и возьмите
Если вы хотите узнать страну поближе, увидеть деревенскую жизнь, насладится пейзажами, непременно воспользуйтесь возможностью и возьмите
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Александр
Очень интересная экскурсия, и прекрасный экскурсовод.
За 4 часа мы успели познакомиться с деревенской культурой юго-запада Турции.
Фабрика производства масла - очень мило и по-домашнему. По возможности съездите туда в октябре-январе, когда
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идёт сбор оливок и приготовление масла.
Фабрика ковров - безумно красиво и разноцветно, очень аутентично и интересно.
Винодельня - Тосканские виды и погружение в оазис тишины и покоя.
И везде очень гостеприимные люди.
Джемиль - очень приятный в общении и эрудированный гид, ведёт экскурсию с учётом наших интересов. Узнали много нового и об истории Анатолии, и о народных промыслах. Занимательно было и для взрослых, и для детей.

Очень интересная экскурсия, и прекрасный экскурсовод.
Очень интересная экскурсия, и прекрасный экскурсовод.
Очень интересная экскурсия, и прекрасный экскурсовод.
Очень интересная экскурсия, и прекрасный экскурсовод.
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Татьяна
Посещали семьей данную экскурсию, получилась приятная поездка с погружением в культуру местных жителей. На винодельне можно перекусить, мы попробовали местные сыры, пиццу, оливки, продегустировали прекрасные вина. Управляющий винодельней провел небольшую
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экскурсию и рассказал об особенностях производства вина, ответил на все наши вопросы.
Джемиль - очень интересный рассказчик, ответил на все наши вопросы как об истории Турции, так и о традициях и культуре местных жителей. Мы были очень рады познакомиться и провести этот день с таким интеллигентным и образованным человеком.

Посещали семьей данную экскурсию, получилась приятная поездка с погружением в культуру местных жителей. На винодельне можно
Посещали семьей данную экскурсию, получилась приятная поездка с погружением в культуру местных жителей. На винодельне можно
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Татьяна
Все очень понравилось. Легко, красиво, вкусно. Все как мы любим. Мои глазоньки насладились 😍 получила очень много положительных эмоций и впечатлений
Все очень понравилось. Легко, красиво, вкусно. Все как мы любим. Мои глазоньки насладились 😍 получила очень много положительных эмоций и впечатлений
Все очень понравилось. Легко, красиво, вкусно. Все как мы любим. Мои глазоньки насладились 😍 получила очень много положительных эмоций и впечатлений
Все очень понравилось. Легко, красиво, вкусно. Все как мы любим. Мои глазоньки насладились 😍 получила очень много положительных эмоций и впечатлений
Все очень понравилось. Легко, красиво, вкусно. Все как мы любим. Мои глазоньки насладились 😍 получила очень много положительных эмоций и впечатлений
Все очень понравилось. Легко, красиво, вкусно. Все как мы любим. Мои глазоньки насладились 😍 получила очень много положительных эмоций и впечатлений
Все очень понравилось. Легко, красиво, вкусно. Все как мы любим. Мои глазоньки насладились 😍 получила очень много положительных эмоций и впечатлений
Все очень понравилось. Легко, красиво, вкусно. Все как мы любим. Мои глазоньки насладились 😍 получила очень много положительных эмоций и впечатлений
Все очень понравилось. Легко, красиво, вкусно. Все как мы любим. Мои глазоньки насладились 😍 получила очень много положительных эмоций и впечатлений+2
Все очень понравилось. Легко, красиво, вкусно. Все как мы любим. Мои глазоньки насладились 😍 получила очень много положительных эмоций и впечатлений
Все очень понравилось. Легко, красиво, вкусно. Все как мы любим. Мои глазоньки насладились 😍 получила очень много положительных эмоций и впечатлений
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