Шикарная экскурсия и организация, Ильмира помогла организовать маршрут и провести экскурсию с учетом нашего расписания и места проживания. Новые знания и яркие впечатления на всю жизнь!

E Ekaterina

Большое спасибо за экскурсию, очень содержательно и информативно! В таких местах стоит побывать каждому, все пропитано историей!Отдельное спасибо организатору Ильмире за лояльность и отзывчивость, я ошиблась с датой, но она пошла навстречу и нашла выход.