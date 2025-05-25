Индивидуальная
до 6 чел.
Из Бодрума - в древний Эфес: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Эфеса на индивидуальной экскурсии из Бодрума. Узнайте о развитии города, посетите храм Артемиды и библиотеку Цельса
3 июн в 08:00
4 июн в 08:00
€730 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие в прошлое: Эфес и дом Девы Марии с гидом из Бодрума
Посетите Эфес - жемчужину древней архитектуры и дом Девы Марии, где она провела последние дни своей жизни
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, Суббота
4 июн в 06:00
7 июн в 06:00
€58 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Эфес и дом Девы Марии
Присоединяйтесь к экскурсии в Эфес и Дом Девы Марии, чтобы погрузиться в атмосферу древности и насладиться уникальными историческими памятниками
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, суббота, время зависит от вашего отеля.
4 июн в 06:00
7 июн в 06:00
€58 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГеннадий25 мая 2025Шикарная экскурсия и организация, Ильмира помогла организовать маршрут и провести экскурсию с учетом нашего расписания и места проживания. Новые знания и яркие впечатления на всю жизнь!
- ВВероника27 сентября 2024Очень познавательная и интересная экскурсия. Много интересной информации. Комфортная дорога, автомобиль. Спасибо большое.
- EEkaterina18 сентября 2024Большое спасибо за экскурсию, очень содержательно и информативно! В таких местах стоит побывать каждому, все пропитано историей!Отдельное спасибо организатору Ильмире за лояльность и отзывчивость, я ошиблась с датой, но она пошла навстречу и нашла выход.
Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Эфес»
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