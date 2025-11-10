Погрузитесь в атмосферу античного Эфеса в вечернее время, когда древние памятники освещаются мягким светом, и почувствуйте дыхание тысячелетней истории.
Описание экскурсииЭксклюзивный тур в Эфес Экскурсия предлагает уникальную возможность пройтись по улицам древнего города в вечернее время, когда руины приобретают особую атмосферу благодаря подсветке. Ваш гид расскажет о ключевых событиях истории Эфеса, оживляя легенды и тайны, связанные с каждым камнем. Во время прогулки вы увидите Библиотеку Цельса, где когда-то хранились тысячи свитков, античный театр, рассчитанный на 25 000 зрителей, и дома террасного типа с мозаиками и древними системами отопления. Гид откроет секреты архитектуры, расскажет о жизни жителей города и легендах, связанных с апостолом Павлом. Вечернее время позволяет насладиться атмосферой спокойствия и сделать фотографии без толп туристов. Для тех, кто хочет немного романтики, предусмотрен бонус — «Свидание у фонтана Траяна» с тематическим напитком и фотосессией в стиле античных монет. Важная информация:
- Входные билеты оплачиваются только в лирах.
- Рекомендуется носить сандалии с хорошей подошвой и шляпу с широкими полями.
- Телефон рекомендуется держать заряженным для фотографий.
- Поездка из Бодрума до Эфеса занимает около 3 часов.
- Трансферы с кондиционером в зависимости от группы: автомобиль, минивэн, микроавтобус • В вечернюю сессию Эфеса половина древнего города будет закрыта.
Ср, Чт, Пт, Сб, 15/16
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Библиотека Цельса
- Античный театр
- Дома террасного типа
- Фонтан Траяна
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Напитки и еда
- Входные билеты - 40 евро
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ср, Чт, Пт, Сб, 15/16
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
