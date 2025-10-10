Мои заказы

Античный театр Бодрума – экскурсии в Бодруме

Найдено 3 экскурсии в категории «Античный театр Бодрума» в Бодруме, цены от €399, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Индивидуальная обзорная экскурсия по Бодруму
На микроавтобусе
3 часа
-
5%
6 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Бодруму
Начало: Ваш отель
Расписание: Экскурсии проводятся в 7:00, 8:00, 9:00, 15:00, 16:00, 17:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€399€420 за всё до 2 чел.
Индивидуальный тур на воздушном шаре «Магия рассвета над Памуккале»
На воздушном шаре
11 часов
-
10%
Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальный тур на воздушном шаре «Магия рассвета над Памуккале»
Начало: Ваш отель
Завтра в 01:00
12 окт в 01:00
€449.10€499 за всё до 15 чел.
Экспресс Эфес вечером - прогулка сквозь века при волшебном свете
8 часов
-
5%
Индивидуальная
до 15 чел.
Экспресс Эфес вечером - прогулка сквозь века при волшебном свете
Начало: Ваш отель
Расписание: Ср, Чт, Пт, Сб, 15/16
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€399€420 за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Античный театр Бодрума»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бодруме
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Индивидуальная обзорная экскурсия по Бодруму
  2. Индивидуальный тур на воздушном шаре «Магия рассвета над Памуккале»
  3. Экспресс Эфес вечером - прогулка сквозь века при волшебном свете
Какие места ещё посмотреть в Бодруме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Памуккале
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Бодруму в октябре 2025
Сейчас в Бодруме в категории "Античный театр Бодрума" можно забронировать 3 экскурсии от 399 до 449.10 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
Забронируйте экскурсию в Бодруме на 2025 год по теме «Античный театр Бодрума», 6 ⭐ отзывов, цены от €399. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь