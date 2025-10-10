Сейчас в Бодруме в категории "Античный театр Бодрума" можно забронировать 3 экскурсии от 399 до 449.10 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5