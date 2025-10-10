-
5%
Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Бодруму
Начало: Ваш отель
Расписание: Экскурсии проводятся в 7:00, 8:00, 9:00, 15:00, 16:00, 17:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€399
€420 за всё до 2 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальный тур на воздушном шаре «Магия рассвета над Памуккале»
Начало: Ваш отель
Завтра в 01:00
12 окт в 01:00
€449.10
€499 за всё до 15 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 15 чел.
Экспресс Эфес вечером - прогулка сквозь века при волшебном свете
Начало: Ваш отель
Расписание: Ср, Чт, Пт, Сб, 15/16
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€399
€420 за всё до 3 чел.
