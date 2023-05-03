Памуккале — одно из самых известных и живописных мест Турции. Вы погуляете по фотогеничным «хлопковым» склонам, созданным самой природой. Отдохнете в горячих источниках с полезными минеральными элементами и полюбуетесь сюрреалистическими пейзажами. А в древнем Иераполисе увидите амфитеатр и храм Аполлона.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Иераполис — погружение в прошлое

Во II веке до н. э. римляне построили город Иераполис. Вы услышите его богатую историю и погуляете по древним руинам. Оцените амфитеатр, вмещающий 15 тысяч человек, и храм Аполлона. Кроме того, я покажу вам некрополь с различными типами захоронений: склепами, могилами и саркофагами. Расскажу о базилике Святого Филиппа и пещере Плутона, которую считали входом в Преисподнюю.

Памуккале и термальные источники

Вы увидите «открыточный» каскад белоснежных террасных бассейнов и узнаете, как и когда он образовался. А также искупаетесь в горячих природных ваннах, которые, по преданию, принимала сама Клеопатра. Я раскрою, какие полезные элементы содержит их целебная вода и в лечении каких болезней она помогает.

Организационные детали