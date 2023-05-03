Памуккале — одно из самых известных и живописных мест Турции. Вы погуляете по фотогеничным «хлопковым» склонам, созданным самой природой.
Отдохнете в горячих источниках с полезными минеральными элементами и полюбуетесь сюрреалистическими пейзажами. А в древнем Иераполисе увидите амфитеатр и храм Аполлона.
Отдохнете в горячих источниках с полезными минеральными элементами и полюбуетесь сюрреалистическими пейзажами. А в древнем Иераполисе увидите амфитеатр и храм Аполлона.
Описание экскурсии
Иераполис — погружение в прошлое
Во II веке до н. э. римляне построили город Иераполис. Вы услышите его богатую историю и погуляете по древним руинам. Оцените амфитеатр, вмещающий 15 тысяч человек, и храм Аполлона. Кроме того, я покажу вам некрополь с различными типами захоронений: склепами, могилами и саркофагами. Расскажу о базилике Святого Филиппа и пещере Плутона, которую считали входом в Преисподнюю.
Памуккале и термальные источники
Вы увидите «открыточный» каскад белоснежных террасных бассейнов и узнаете, как и когда он образовался. А также искупаетесь в горячих природных ваннах, которые, по преданию, принимала сама Клеопатра. Я раскрою, какие полезные элементы содержит их целебная вода и в лечении каких болезней она помогает.
Организационные детали
- Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии
- Возможно провести экскурсию на вашем автомобиле. В этом случае цена составит 450 евро
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: Памуккале — 30 евро/чел., бассейн Клеопатры — 15 евро/чел.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эля — ваш гид в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 731 туриста
Меня зовут Ильмира, я лицензированный гид с профильным высшим образованием, живу в Бодруме более 30 лет. С радостью покажу удивительные места Эгейского побережья Турции и раскрою их богатую историю. До скорых встреч!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Поездка в Эфес вместе с Ильмирой получилась максимально насыщенной и интересной. С самого начала пути Ильмира познакомила нас с историей Турции, а уже на подъезде мы начали погружаться в детали,
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О
Ильмира очень профессиональный гид хорошо знающий историю. Замечательно преподносит информацию! Рекомендуем!
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