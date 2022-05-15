Из Бодрума - в античный Иераполис и Памуккале

Исследовать руины древнего города, искупаться в бассейне Клеопатры и оценить «восьмое чудо света»

Индивидуальная
Памуккале — одно из самых известных и живописных мест Турции.

Вы погуляете по фотогеничным «хлопковым» склонам, созданным самой природой.

Отдохнете в горячих источниках с полезными минеральными элементами и полюбуетесь сюрреалистическими пейзажами.

А в древнем Иераполисе увидите амфитеатр и храм Аполлона.
Из Бодрума - в античный Иераполис и Памуккале
Из Бодрума - в античный Иераполис и Памуккале
Из Бодрума - в античный Иераполис и Памуккале
Из Бодрума - в античный Иераполис и Памуккале
Из Бодрума - в античный Иераполис и Памуккале
Из Бодрума - в античный Иераполис и Памуккале
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Иераполис — погружение в прошлое

Во II веке до н. э. римляне построили город Иераполис. Вы услышите его богатую историю и погуляете по древним руинам. Оцените амфитеатр, вмещающий 15 тысяч человек, и храм Аполлона. Кроме того, я покажу вам некрополь с различными типами захоронений: склепами, могилами и саркофагами. Расскажу о базилике Святого Филиппа и пещере Плутона, которую считали входом в Преисподнюю.

Памуккале и термальные источники

Вы увидите «открыточный» каскад белоснежных террасных бассейнов и узнаете, как и когда он образовался. А также искупаетесь в горячих природных ваннах, которые, по преданию, принимала сама Клеопатра. Я раскрою, какие полезные элементы содержит их целебная вода и в лечении каких болезней она помогает.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Памуккале — 150 лир, бассейн Клеопатры — 130 лир

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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