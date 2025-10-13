Присоединяйтесь к захватывающему путешествию, где вы откроете для себя тайны древнего мира и узнаете множество интересных деталей о культуре, архитектуре и традициях прошлого.
Эфес, величественный памятник истории, входит в список культурного наследия ЮНЕСКО и представляет собой уникальный музей под открытым небом.
Здесь вас ждет возможность увидеть одно из легендарных семи чудес света — впечатляющее зрелище, которое останется в памяти навсегда.
Описание экскурсииДревние улицы и здания Эфес — город, заложенный до нашей эры, впечатляет своей архитектурой и планировкой, которая четко просматривается даже сегодня. Гуляя по древним улицам, вы погрузитесь в атмосферу античности и сможете сделать потрясающие фотографии на фоне великолепных колонн и старинных зданий. Вы сможете увидеть:
- легендарную библиотеку Цельсия;
- величественный амфитеатр;
- городские бани;
- торговую площадь;
- и другие важные объекты. Библиотека Цельсия — это настоящее украшение Эфеса. У входа в неё расположены четыре статуи, каждая из которых символизирует добродетели. А амфитеатр, рассчитанный на 25 тысяч зрителей, не оставит вас равнодушными. С трибун амфитеатра открывается замечательный вид на главную улицу, вымощенную мрамором. Обед и Дом Девы Марии Насладитесь обедом в турецком ресторане. После обеда вы отправитесь в Дом Девы Марии, где, по преданию, она провела последние годы своей жизни. Это святое место для христиан, окруженное удивительным спокойствием. Здесь вы увидите маленькую церковь, сможете попить воды из святых источников и оставить своё желание на знаменитой стене желаний. На протяжении всей экскурсии вас будет сопровождать опытный гид, который расскажет множество интересных фактов и историй. Это путешествие подарит вам возможность прикоснуться к прошлому и надолго останется в вашей памяти!
Среда, суббота, время зависит от вашего отеля.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Эфес
- Большие старые фонтаны, мраморные статуи и библиотеку Цельса
- Храм Артемиды
- Дом Девы Марии
Что включено
- Трансфер от и до отеля
- Услуга гида
- Обед
Что не входит в цену
- Входной билет древнего города Эфес (40 евро)
- Входной билет в Дом Девы Марии
- Любые напитки во время экскурсии
- Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, суббота, время зависит от вашего отеля.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Ярослав
13 окт 2025
Экскурсия оставила далеко не лучшие впечатления, но обо всем по порядку
1. Сбор отдыхающих. Ожидание трансфера из отеля 40 минут, так как сказали ожидать в 6:45, а приехали в 7:20, без
И
Ирина
1 окт 2025
Спасибо, экскурсия прошла замечательно. Отличная программа, великолепный гид Идрис
З
Зинаида
27 сен 2025
Очень интересная экскурссия! Гиды -просто супер! Огромное спасибо за организацию!
Т
Татьяна
19 июн 2025
М
Москвичка
19 июн 2025
