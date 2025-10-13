читать дальше

какого либо предупреждения о задержке

2. В автобусе не было русскоговорящего гида, так что вся экскурсионная программа до самого эфеса была на Английском, о чем не предупредили заранее

3. Из-за остановок то на завтрак, более 30 минут, то на ювелирку, тоже более чем на 30 минут, на сам Эфес осталось менее 2 часов времени

4. Сама экскурсия была с профессиональным русским гидом, ожидавшим на месте с другой группой, поэтому получилась большая толпа, которой менее чем за 2 часа нужно было пройти весь экскурсионный маршрут. Естественно много чего было упущено, не рассказано, и приходилось выбирать, либо держаться в паре метров от гида, чтоб что-то слышать, либо отходить самим смотреть и фоткаться

5. Программа экскурсии. Указано, что будет путешествие к храму Артемиды, но никто туда не завозил и ничего не рассказывал

Был выбор либо ехать на экскурсию в дом Девы Марии, либо идти самим без экскурсовода из центра Сельчука к этому храму

6. Обед. Чисто для галочки, шведский стол, где из съедобного были только сосиски и куриные ножки, и где за любые напитки надо еще доплачивать, так как они не входят в обед.

Итог. Сам Эфес великолепный, но для лучших впечатлений лучше его посещать либо самостоятельно на машине, либо в индивидуальной программе, иначе заплатив 40 евро за вход, вы не пробудете там и 2 часов:(