Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бодрума

Что вас ждет:
Вы обучитесь или усовершенствуйте навыки верховой езды, которые, возможно, пригодятся вам в дальнейшем. Наши опытные конные инструкторы вам в этом помогут: проведут инструктаж, который вы примените на практике. Кроме этого, для вашей полной безопасности, вы будете обеспечены надежным снаряжением и защитной одеждой, которая специально предназначена для верховой езды. Прокатившись верхом 7 километров, Вы почувствуете умиротворение и гармонию. Проведите вместе с нами это время незабываемо!
Важно знать:
- С собой возьмите купальник или плавки, полотенце, солнцезащитные очки и крем, головной убор.
- Все наши лошади проходят специальную дрессировку с профессионалами.