Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бодрума

Приглашаем всех желающих присоединиться к нашей прогулке

Приглашаем всех желающих присоединиться к нашей прогулке.

Полноценно отдохнуть за городом и получить новый интересный опыт с прекрасными животными.

Совершая прогулку по приятному, хвойному лесу, Вы останетесь довольны и запомните ее надолго! Вы не только сможете получить удовольствие, но и поправить свое физическое состояние: проработаете многие группы мышц, подышите свежим воздухом, а также увидите различные растения и многое другое.
Прогулка на лошадях
Прогулка на лошадях
Прогулка на лошадях
Прогулка на лошадях
Прогулка на лошадях
Прогулка на лошадях

Что вас ждет:

    Вы обучитесь или усовершенствуйте навыки верховой езды, которые, возможно, пригодятся вам в дальнейшем. Наши опытные конные инструкторы вам в этом помогут: проведут инструктаж, который вы примените на практике. Кроме этого, для вашей полной безопасности, вы будете обеспечены надежным снаряжением и защитной одеждой, которая специально предназначена для верховой езды. Прокатившись верхом 7 километров, Вы почувствуете умиротворение и гармонию. Проведите вместе с нами это время незабываемо!

    Важно знать:

    • С собой возьмите купальник или плавки, полотенце, солнцезащитные очки и крем, головной убор.
    • Все наши лошади проходят специальную дрессировку с профессионалами.
    🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
     Что входит
    • Трансфер из отеля и обратно в отель
    • Профессиональный гид
    • Шлем
    • Защитная одежда и снаряжение для верховой езды
    • Верховая езда на час
     Что не входит
    • Любые напитки
    • Личные затраты
    Время проведения: Каждый день с 10:30 до 16:30
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    Armagan
    Armagan
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