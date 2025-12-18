В этом невероятном приключении вас ждет спуск около 7 км по реке Даламан.
Во время нашего рафтинг-тура вам не нужно ни о чем беспокоиться, так как все оборудование и безопасность гарантированны.
Все, что вам нужно сделать — это любоваться захватывающими дух пейзажами и попробовать удержать равновесие на волнах реки Даламан.
Описание водной прогулкиСначала мы заберем вас из отеля и доедем до рафтингового лагеря, расположенного на реке Даламан, где вы сможете позавтракать. Вас встретят профессиональные лицензированные инструкторы по рафтингу и подробно расскажут о безопасности, снаряжении и обо всем, что можно и нельзя делать во время рафтинга. Когда все будут готовы, начнется наше невероятное водное приключение. Наш рафтинг-тур будет разделен на 2 этапа, где мы после первого сплава, отправимся в ресторан на обед, чтобы набраться сил. У вас будет 2,5 часа свободного времени для отдыха после еды. В это время можно купаться, загорать и исследовать окрестности. После свободного времени мы насладимся второй половиной нашей программы рафтингового тура до самой его конечной точки. Затем вы оставите лодку и снаряжение персоналу, попрощайтесь с товарищами по команде и, полные впечатлений, отправитесь обратно в ваши отели. Важно:
- Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами, чтобы узнать точное время.
- Если у вас длинные волосы, рекомендуется их собрать.
- Рекомендуем снять украшения.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Завтрак
- Обед
- Все оборудование для рафтинга
- Руководство по рафтингу
Что не входит в цену
- Напитки
- Фото и видео по желанию
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
