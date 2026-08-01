Найдено 3 экскурсии в категории « Сплавы и рафтинг » в Бодруме, цены от €65. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На автобусе Сплавы и рафтинг 12 часов Групповая Рафтинг в Даламане - из Бодрума Бурная река, каньоны и день, который запомнится надолго Начало: От вашего отеля Расписание: в пятницу в 06:30 €90 за человека Сплавы и рафтинг 8 часов Групповая до 18 чел. Из Бодрума - на рафтинг по реке Даламан Устроить себе адреналиновое приключение в сердце Турции Начало: По согласованию Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00 €90 за человека Сплавы и рафтинг Конные прогулки 1 час Групповая Конная прогулка с живописными видами Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно в 08:30 €65 за человека Другие экскурсии Бодрума

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