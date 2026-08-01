Групповая
Рафтинг в Даламане - из Бодрума
Бурная река, каньоны и день, который запомнится надолго
Начало: От вашего отеля
Расписание: в пятницу в 06:30
Завтра в 06:30
21 авг в 06:30
€90 за человека
Групповая
до 18 чел.
Из Бодрума - на рафтинг по реке Даламан
Устроить себе адреналиновое приключение в сердце Турции
Начало: По согласованию
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
21 авг в 08:00
€90 за человека
Групповая
Конная прогулка с живописными видами
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:30
€65 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Сплавы и рафтинг»
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