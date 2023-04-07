Рафтинг из Бодрума

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Ответы на вопросы
В этом невероятном приключении вас ждет спуск около 7 км по реке Даламан.

Во время нашего рафтинг-тура вам не нужно ни о чем беспокоиться, так как все оборудование и безопасность гарантированны.

Все, что вам нужно сделать — это любоваться захватывающими дух пейзажами и попробовать удержать равновесие на волнах реки Даламан.
Рафтинг из Бодрума
Рафтинг из Бодрума
Рафтинг из Бодрума
Рафтинг из Бодрума
Рафтинг из Бодрума
Рафтинг из Бодрума
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • Сначала мы заберем вас из отеля и доедем до рафтингового лагеря, расположенного на реке Даламан, где вы сможете позавтракать.
  • Вас встретят профессиональные лицензированные инструкторы по рафтингу и подробно расскажут о безопасности, снаряжении и обо всем, что можно и нельзя делать во время рафтинга. Когда все будут готовы, начнется наше невероятное водное приключение.
  • Наш рафтинг-тур будет разделен на 2 этапа, где мы после первого сплава, отправимся в ресторан на обед, чтобы набраться сил. У вас будет 2,5 часа свободного времени для отдыха после еды. В это время можно купаться, загорать и исследовать окрестности.
  • После свободного времени мы насладимся второй половиной нашей программы рафтингового тура до самой его конечной точки. Затем вы оставите лодку и снаряжение персоналу, попрощайтесь с товарищами по команде и, полные впечатлений, отправитесь обратно в ваши отели.

Важно:

  • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами, чтобы узнать точное время.
  • Если у вас длинные волосы, рекомендуется их собрать.
  • Рекомендуем снять украшения.
  • Дети до 17 лет не могут присоединиться к этому туру.

Ежедневно в 06:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны
  • Трансфер от/до отеля
  • Завтрак
  • Обед
  • Тренировка по рафтингу
  • Все оборудование для рафтинга
  • Руководство по рафтингу
Что не входит
  • Напитки
  • Фото и видео по желанию
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Что можно взять с собой?
  • Запасная одежда, полотенца, солнцезащитный крем и фотоаппарат, а также немного денег на дополнительные расходы.
  • Во время рафтинга нельзя пользоваться мобильным телефоном или фотоаппаратом.
  • Дети до 17 лет могут участвовать под присмотром родителей.
  • Посреди рафтинговой лодки есть место для маленьких детей, где вы можете посадить своих детей.
  • Вы можете оставить свои ценные вещи в транспортном средстве. Перед началом рафтинга оно закрывается для всех одновременно, а после экскурсии – для всех одновременно открывается!
  • Если у вас длинные волосы, рекомендуется их собрать.
  • Рекомендуем снять украшения
  • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в гостиницу (перед турникетами). Свяжитесь с нами, чтобы узнать точное время: +905538726294
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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