Приглашаем вас отправиться в захватывающее подводное приключение в живописных бухтах Фетхие.
Под руководством опытных инструкторов вы сможете погрузиться на глубину до 5 метров и открыть для себя удивительный подводный мир: яркие стайки рыб, разноцветные кораллы, причудливые раковины, морских звезд и множество других морских обитателей.
Под руководством опытных инструкторов вы сможете погрузиться на глубину до 5 метров и открыть для себя удивительный подводный мир: яркие стайки рыб, разноцветные кораллы, причудливые раковины, морских звезд и множество других морских обитателей.
Описание водной прогулкиЧем порадует дайвинг в Фетхие Откройте для себя мир подводных красот, наблюдая за флорой и фауной глубин, где живут удивительные морские обитатели, которых вы прежде видели лишь на фотографиях. Начало путешествия Мы встретим вас у отеля и доставим в порт на комфортном транспорте. Затем вы пересядете на уютную лодку, которая отправится к местам погружения. Абсолютная безопасность Каждое погружение проходит под наблюдением квалифицированных инструкторов, которые не только увлечены своей профессией, но и готовы оказать помощь в любой момент. Перед стартом вам проведут подробный инструктаж, познакомят с правилами использования снаряжения и объяснят способы общения под водой с использованием жестов. Мы предоставим всё необходимое оборудование: водолазные костюмы, маски, ласты, грузовые пояса и кислородные баллоны, которые регулярно проходят проверку на безопасность. Программа тура Первое погружение пройдет до полудня. После возвращения на лодку вас ждет вкусный обед и отдых, после чего состоится второе погружение. Для тех, кто не планирует погружаться, мы предлагаем альтернативный тур, где можно загорать, купаться и заниматься сноркелингом, наслаждаясь морскими пейзажами. Важная информация:
- Возраст участников — от 14 лет.
- Противопоказания к погружению включают астму, заболевания сердца и склонность к головокружениям.
- Рекомендуем взять с собой: полотенце, солнцезащитный крем, очки от солнца.
Ежедневно в 08:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Использование снаряжения для дайвинга
- Профессиональный инструктаж
- 2 погружения в сопровождении инструктора
- Обед на лодке
Что не входит в цену
- Фото / видео
- Напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Возраст участников - от 14 лет
- Противопоказания к погружению включают астму, заболевания сердца и склонность к головокружениям
- Рекомендуем взять с собой: полотенце, солнцезащитный крем, очки от солнца
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Фетхие
Похожие экскурсии из Фетхие
Индивидуальная
до 15 чел.
Авторский тур по Фетхие
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Сегодня в 08:00
12 ноя в 08:00
€250 за всё до 15 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Авторский тур по Фетхие и Олюденизу
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждую среду в 8:00.
8 апр в 08:00
15 апр в 08:00
€60 за человека
Водная прогулка
Рафтинг в Фетхие
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
2 мая в 08:00
5 мая в 08:00
€53 за человека