Дайвинг в Фетхие

Приглашаем вас отправиться в захватывающее подводное приключение в живописных бухтах Фетхие.

Под руководством опытных инструкторов вы сможете погрузиться на глубину до 5 метров и открыть для себя удивительный подводный мир: яркие стайки рыб, разноцветные кораллы, причудливые раковины, морских звезд и множество других морских обитателей.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание водной прогулки

Чем порадует дайвинг в Фетхие Откройте для себя мир подводных красот, наблюдая за флорой и фауной глубин, где живут удивительные морские обитатели, которых вы прежде видели лишь на фотографиях. Начало путешествия Мы встретим вас у отеля и доставим в порт на комфортном транспорте. Затем вы пересядете на уютную лодку, которая отправится к местам погружения. Абсолютная безопасность Каждое погружение проходит под наблюдением квалифицированных инструкторов, которые не только увлечены своей профессией, но и готовы оказать помощь в любой момент. Перед стартом вам проведут подробный инструктаж, познакомят с правилами использования снаряжения и объяснят способы общения под водой с использованием жестов. Мы предоставим всё необходимое оборудование: водолазные костюмы, маски, ласты, грузовые пояса и кислородные баллоны, которые регулярно проходят проверку на безопасность. Программа тура Первое погружение пройдет до полудня. После возвращения на лодку вас ждет вкусный обед и отдых, после чего состоится второе погружение. Для тех, кто не планирует погружаться, мы предлагаем альтернативный тур, где можно загорать, купаться и заниматься сноркелингом, наслаждаясь морскими пейзажами. Важная информация:
  • Возраст участников — от 14 лет.
  • Противопоказания к погружению включают астму, заболевания сердца и склонность к головокружениям.
  • Рекомендуем взять с собой: полотенце, солнцезащитный крем, очки от солнца.

Ежедневно в 08:00.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до отеля
  • Использование снаряжения для дайвинга
  • Профессиональный инструктаж
  • 2 погружения в сопровождении инструктора
  • Обед на лодке
Что не входит в цену
  • Фото / видео
  • Напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Возраст участников - от 14 лет
  • Противопоказания к погружению включают астму, заболевания сердца и склонность к головокружениям
  • Рекомендуем взять с собой: полотенце, солнцезащитный крем, очки от солнца
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

