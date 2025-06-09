Водная прогулка
Подводный мир Фетхие: дайвинг с обедом и трансфером
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Фетхие, Чалы...
«Инструкторы расскажут о возможных ситуациях во время дайвинга и примут все меры для вашей безопасности»
Завтра в 08:30
10 июн в 08:30
€66 за человека
Водная прогулка
Дайвинг в Фетхие: погружение с инструктором и обед на лодке
Подводный мир Фетхие ждет вас! Откройте для себя красочные кораллы и морских обитателей в сопровождении профессионалов
Начало: Ваш отель
«Что обещает дайвинг в Фетхие Вы понаблюдаете за подводной флорой и фауной, наяву увидите морских существ, которых раньше встречали только на картинках»
Расписание: Каждый день.
Завтра в 09:00
10 июн в 09:00
€69 за человека
Водная прогулка
Дайвинг в Фетхие
Погружение в мир подводных красот Фетхие: яркие рыбы, кораллы и безопасные погружения под руководством опытных инструкторов ждут вас
Начало: Ваш отель
«Чем порадует дайвинг в Фетхие Откройте для себя мир подводных красот, наблюдая за флорой и фауной глубин, где живут удивительные морские обитатели, которых вы прежде видели лишь на фотографиях»
Расписание: Ежедневно в 08:00.
Завтра в 08:00
10 июн в 08:00
€69 за человека
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