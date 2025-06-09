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1 чел. По популярности 9 часов Водная прогулка Подводный мир Фетхие: дайвинг с обедом и трансфером Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Фетхие, Чалы... «Инструкторы расскажут о возможных ситуациях во время дайвинга и примут все меры для вашей безопасности» €66 за человека 6 часов Водная прогулка Дайвинг в Фетхие: погружение с инструктором и обед на лодке Подводный мир Фетхие ждет вас! Откройте для себя красочные кораллы и морских обитателей в сопровождении профессионалов Начало: Ваш отель «Что обещает дайвинг в Фетхие Вы понаблюдаете за подводной флорой и фауной, наяву увидите морских существ, которых раньше встречали только на картинках» Расписание: Каждый день. €69 за человека 6 часов Водная прогулка Дайвинг в Фетхие Погружение в мир подводных красот Фетхие: яркие рыбы, кораллы и безопасные погружения под руководством опытных инструкторов ждут вас Начало: Ваш отель «Чем порадует дайвинг в Фетхие Откройте для себя мир подводных красот, наблюдая за флорой и фауной глубин, где живут удивительные морские обитатели, которых вы прежде видели лишь на фотографиях» Расписание: Ежедневно в 08:00. €69 за человека Другие экскурсии Фетхие

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Подводное плавание»

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