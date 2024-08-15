Экскурсии с животными в Фетхие

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» в Фетхие, цены от €69. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
8 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
Отправляйтесь в незабываемое путешествие из Фетхие в Дальян. Вас ждут скальные гробницы, пляж черепах, грязевые ванны и вкусная турецкая кухня
Начало: Отправление от Coskun Citroen
Завтра в 09:00
15 мая в 09:00
€530 за всё до 4 чел.
Дайвинг в Фетхие
6 часов
Водная прогулка
Дайвинг в Фетхие
Погружение в мир подводных красот Фетхие: яркие рыбы, кораллы и безопасные погружения под руководством опытных инструкторов ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00.
Завтра в 08:00
15 мая в 08:00
€69 за человека
Дайвинг в Фетхие
6 часов
Водная прогулка
Дайвинг в Фетхие: погружение с инструктором и обед на лодке
Подводный мир Фетхие ждет вас! Откройте для себя красочные кораллы и морских обитателей в сопровождении профессионалов
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день.
Завтра в 09:00
15 мая в 09:00
€69 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    15 августа 2024
    Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
    Впервые побывали в Фетхие, и сразу решили расширить свои познания региона. Забронировали поездку, выбрали гида - Марину! Светлый, душевный человек,
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    безмерно любит Турцию и делится своими впечатлениями о ней. Поездка в Дальян была незабываема, нам повезло, мы сумели увидеть гигантскую черепаху, половить голубых крабов, искупаться в чистейшей воде пресно-соленого озера! сказочная природа, красоты, солнце, море и отличная компания!! Марина, мы желаем Вам успехов!!! Вернемся к Вам и увидимся обязательно! Мария и Елена

  • А
    Алексей
    10 июля 2024
    Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
    Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей -
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    то вам сюда! Марина замечательный рассказчик и позитивный человек, программу можно корректировать под ваши индивидуальные запросы, наши - были полностью удовлетворены. Нам всё понравилось. Спасибо!

    Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей - то вам сюда!Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей - то вам сюда!Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей - то вам сюда!Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей - то вам сюда!Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей - то вам сюда!Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей - то вам сюда!Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей - то вам сюда!Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей - то вам сюда!Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей - то вам сюда!

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Животные»

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Сколько стоит экскурсия по Фетхие в мае 2025
Сейчас в Фетхие в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 69 до 530. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.32 из 5
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