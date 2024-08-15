Водная прогулка
Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
Отправляйтесь в незабываемое путешествие из Фетхие в Дальян. Вас ждут скальные гробницы, пляж черепах, грязевые ванны и вкусная турецкая кухня
Начало: Отправление от Coskun Citroen
Завтра в 09:00
15 мая в 09:00
€530 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Дайвинг в Фетхие
Погружение в мир подводных красот Фетхие: яркие рыбы, кораллы и безопасные погружения под руководством опытных инструкторов ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00.
Завтра в 08:00
15 мая в 08:00
€69 за человека
Водная прогулка
Дайвинг в Фетхие: погружение с инструктором и обед на лодке
Подводный мир Фетхие ждет вас! Откройте для себя красочные кораллы и морских обитателей в сопровождении профессионалов
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день.
Завтра в 09:00
15 мая в 09:00
€69 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария15 августа 2024Впервые побывали в Фетхие, и сразу решили расширить свои познания региона. Забронировали поездку, выбрали гида - Марину! Светлый, душевный человек,
- ААлексей10 июля 2024Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей -
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Животные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фетхие
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Фетхие в мае 2025
Сейчас в Фетхие в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 69 до 530. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.32 из 5
Забронируйте экскурсию в Фетхие на 2025 год по теме «Животные», 2 ⭐ отзыва, цены от €69. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль