По мраморным улицам Эфеса когда-то шли апостолы, римские граждане и паломники. А теперь пройдёте и вы.
Увидите старинные храмы, амфитеатр, святилище нимф и дом Девы Марии, который почитается верующие со всего мира. Узнаете, как был устроен один из крупнейших центров Римской империи. А завершится маршрут у храма Артемиды — одного из семи чудес света древности.
Описание экскурсии
- Улица Курет — главная в Эфесе. Вдоль неё располагались храмы, дома и общественные здания
- Амфитеатр на 24 000 зрителей. По преданию, здесь проповедовал апостол Павел
- Храм Адриана — пример древнеримской архитектуры с рельефами
- Фонтан Траяна — украшение города и свидетельство развитой водной инфраструктуры
- Библиотека Цельса — символ почитания знаний в Античности
- Террасные дома — жилища городской знати с древними мозаиками, фресками и отопительной системой
- Храм Сераписа и святилище нимф — примеры культовой архитектуры
- Дом Девы Марии — место, где, по легендам, она провела последние годы жизни
- Храм Артемиды — руины некогда крупнейшего храма Малой Азии
Вы узнаете:
- как Эфес стал одним из самых больших и богатых городов античного мира
- как развивался город и какую роль играл в Римской империи
- почему храм Артемиды считали чудом света и что с ним случилось
- в чём духовная сила дома Девы Марии
- что делает Эфес особенным даже сегодня — для историков, верующих и путешественников
Примерный тайминг
Фетхие — Эфес — 3 ч
Античный город Эфес — 1,5 ч
Дом Девы Марии— 45 мин
Обед — 1 ч
Ателье по производству керамики — 45 мин
Храм Артемиды — 30 мин
Эфес — Фетхие — 3 ч
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном легковом автомобиле
- Дополнительно оплачиваются входные билеты для осмотра Эфеса, террасных домов и дома Девы Марии — €70 за чел., дети до 8 лет — €30 за чел.
- Можно организовать поездку для большего количества человек — подробности в переписке
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мехмет — ваш гид в Фетхие
Провёл экскурсии для 279 туристов
Я профессиональный гид-историк с двумя высшими образованиями. Владею турецким, русским и английским языками. В сфере туризма работаю с 2012 года. Люблю своё дело, потому что это работа с живыми людьми, а мне нравится дарить другим новые впечатления и много информации.
Здравствуйте!
Хочу поделиться впечатлениями о нашей поездке в Эфес с гидом Мехмет Орден.
Я достаточно много путешествую и уже, наверное, разбираюсь в качестве экскурсий. И хочу вам сказать, что это моя лучшая
Хочу поделиться впечатлениями о нашей поездке в Эфес с гидом Мехмет Орден.
Я достаточно много путешествую и уже, наверное, разбираюсь в качестве экскурсий. И хочу вам сказать, что это моя лучшая
от €577 за экскурсию