экскурсия за последние годы.

Во-первых, сам античный город Эфес. Я о нем читала раньше, но, вступив на эти земли, я поняла, какой это масштабный и впечатляющий город!! И это еще раскопки даже не 50%. Мы прошли почти три километра по полностью мраморной улице и увидели столько нового, что я пыталась запечатлеть все это в памяти и на фотографиях. Масса волнительных впечатлений! Мрамор, который более двух тысяч лет назад мастера превращали из сплошной глыбы в прекрасные статуи и огромные столпы. Библиотека Цельсия, которая была в то время второй в мире по количеству книг (свитков). Огромный античный театр и многое другое, что надо увидеть обязательно хотя бы раз в жизни. Но я думаю, что впечатления не были бы такими цветными, если бы не гид Мехмет Орден. Этот сложный город он рассказал так легко и интересно, что я не заметила, как мы прошли через весь Эфес. Мехмет - профессиональный гид, но для меня особенным среди гидов его делает искренняя любовь не только к своей профессии, но и к своей родине. Активный, знающий, с чувством юмора, Мехмет сделал экскурсию легкой и в то же время насыщенной. На любой вопрос, касающийся истории или современной жизни Турции, у Мехмета всегда есть ответ. Кроме того, он делает прекрасные профессиональные фотографии, что тоже облегчило мне день, потому что от впечатлений я иногда забывала фотографировать.

Кроме Эфеса, мне очень понравился мой опыт в производстве глиняного кувшина, который я так и не смогла сделать. Мы заехали в большую мастерскую по производству керамических изделий и познакомились с искусством керамики, которое является древнейшим местным ремеслом. У меня всегда был интерес к керамическим декоративным изделиям, и я пополнила свою коллекцию необычными экземплярами. А потом мне предложили самой попробовать сделать кувшин, но, попробовав, я поняла, что это дело требует огромного опыта. Но было интересно и весело!

В итоге своего длинного рассказа я хочу сказать, что в следующий раз я поеду в любые места, куда возит экскурсии Мехмет.

Потому что знаю, что получу знания, впечатления, хорошее настроение и позитив надолго!

Спасибо большое, Мехмет, за прекрасный день!