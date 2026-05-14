Эфес и его святыни - из Фетхие

Античный город, апостолы и духовные места
По мраморным улицам Эфеса когда-то шли апостолы, римские граждане и паломники. А теперь пройдёте и вы.

Увидите старинные храмы, амфитеатр, святилище нимф и дом Девы Марии, который почитается верующие со всего мира. Узнаете, как был устроен один из крупнейших центров Римской империи. А завершится маршрут у храма Артемиды — одного из семи чудес света древности.
Описание экскурсии

  • Улица Курет — главная в Эфесе. Вдоль неё располагались храмы, дома и общественные здания
  • Амфитеатр на 24 000 зрителей. По преданию, здесь проповедовал апостол Павел
  • Храм Адриана — пример древнеримской архитектуры с рельефами
  • Фонтан Траяна — украшение города и свидетельство развитой водной инфраструктуры
  • Библиотека Цельса — символ почитания знаний в Античности
  • Террасные дома — жилища городской знати с древними мозаиками, фресками и отопительной системой
  • Храм Сераписа и святилище нимф — примеры культовой архитектуры
  • Дом Девы Марии — место, где, по легендам, она провела последние годы жизни
  • Храм Артемиды — руины некогда крупнейшего храма Малой Азии

Вы узнаете:

  • как Эфес стал одним из самых больших и богатых городов античного мира
  • как развивался город и какую роль играл в Римской империи
  • почему храм Артемиды считали чудом света и что с ним случилось
  • в чём духовная сила дома Девы Марии
  • что делает Эфес особенным даже сегодня — для историков, верующих и путешественников

Примерный тайминг

Фетхие — Эфес — 3 ч
Античный город Эфес — 1,5 ч
Дом Девы Марии— 45 мин
Обед — 1 ч
Ателье по производству керамики — 45 мин
Храм Артемиды — 30 мин
Эфес — Фетхие — 3 ч

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном легковом автомобиле
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты для осмотра Эфеса, террасных домов и дома Девы Марии — €70 за чел., дети до 8 лет — €30 за чел.
  • Можно организовать поездку для большего количества человек — подробности в переписке

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мехмет
Мехмет — ваш гид в Фетхие
Провёл экскурсии для 279 туристов
Я профессиональный гид-историк с двумя высшими образованиями. Владею турецким, русским и английским языками. В сфере туризма работаю с 2012 года. Люблю своё дело, потому что это работа с живыми людьми, а мне нравится дарить другим новые впечатления и много информации.

Олеся
Здравствуйте!
Хочу поделиться впечатлениями о нашей поездке в Эфес с гидом Мехмет Орден.
Я достаточно много путешествую и уже, наверное, разбираюсь в качестве экскурсий. И хочу вам сказать, что это моя лучшая
экскурсия за последние годы.
Во-первых, сам античный город Эфес. Я о нем читала раньше, но, вступив на эти земли, я поняла, какой это масштабный и впечатляющий город!! И это еще раскопки даже не 50%. Мы прошли почти три километра по полностью мраморной улице и увидели столько нового, что я пыталась запечатлеть все это в памяти и на фотографиях. Масса волнительных впечатлений! Мрамор, который более двух тысяч лет назад мастера превращали из сплошной глыбы в прекрасные статуи и огромные столпы. Библиотека Цельсия, которая была в то время второй в мире по количеству книг (свитков). Огромный античный театр и многое другое, что надо увидеть обязательно хотя бы раз в жизни. Но я думаю, что впечатления не были бы такими цветными, если бы не гид Мехмет Орден. Этот сложный город он рассказал так легко и интересно, что я не заметила, как мы прошли через весь Эфес. Мехмет - профессиональный гид, но для меня особенным среди гидов его делает искренняя любовь не только к своей профессии, но и к своей родине. Активный, знающий, с чувством юмора, Мехмет сделал экскурсию легкой и в то же время насыщенной. На любой вопрос, касающийся истории или современной жизни Турции, у Мехмета всегда есть ответ. Кроме того, он делает прекрасные профессиональные фотографии, что тоже облегчило мне день, потому что от впечатлений я иногда забывала фотографировать.
Кроме Эфеса, мне очень понравился мой опыт в производстве глиняного кувшина, который я так и не смогла сделать. Мы заехали в большую мастерскую по производству керамических изделий и познакомились с искусством керамики, которое является древнейшим местным ремеслом. У меня всегда был интерес к керамическим декоративным изделиям, и я пополнила свою коллекцию необычными экземплярами. А потом мне предложили самой попробовать сделать кувшин, но, попробовав, я поняла, что это дело требует огромного опыта. Но было интересно и весело!
В итоге своего длинного рассказа я хочу сказать, что в следующий раз я поеду в любые места, куда возит экскурсии Мехмет.
Потому что знаю, что получу знания, впечатления, хорошее настроение и позитив надолго!
Спасибо большое, Мехмет, за прекрасный день!

